Crujientes, ahogadas o en vaso

Las flautas en la CDMX viven un momento sabroso y diverso: con estas opciones, ármate un tour garnachero como se debe

Por Liz Basaldúa*

Nadie discute el antojo: flautas doradas, salsas bien hechas y porciones que llenan sin vaciar la cartera. Esta guía reúne opciones para distintos paladares (desde las ahogadas picositas hasta las servidas en vaso con guacamole) con datos clave: dónde están y cuánto cuestan. Aquí te van cinco lugares para comer este antojito mexa.

Flautas México

Si vas con hambre, el combo de tres flautas y refresco por $135 cumple sin problema. La flauta individual cuesta $38, ideal para completar con otra antojería. El plus está en las tres salsas: roja, verde y morita; esta última da un ahumado leve que sube el antojo sin opacar el relleno. Su secreto: la tortilla de harina norteña.

Dónde: Av. Lamartine 11, col. Polanco sección V

Costo: desde $38

Fiu Fiu Flautería

Aquí te sirven tres flautas en un vaso repleto de guacamole con crema y queso. La mezcla funciona por contraste: crujiente por fuera, cremoso y ligeramente picoso por dentro. Los rellenos cubren antojos carnívoros y veggie: frijol con chorizo, calabaza con zanahoria, queso, papa, pollo o carne. El guacamole es receta secreta de la mamá de uno de los fundadores, detalle que se nota en sabor y textura. ¡Sabe a casa!

Dónde: Tonalá 36, col. Roma Norte o Av. Popocatépetl 144, col. Portales

Costo: desde $135

Las Flautas

La jugada segura aquí es el paquete clásico: tres flautas, agua fresca y postre, fórmula ganadora si quieres cerrar con algo dulce. Hay de pollo, barbacoa de res, queso, papa y frijol. Aquí manda la receta de toda la vida, con dorado parejo y porciones honestas. Ideal para ir en familia, sentarse sin prisa y recordar por qué la flauta bien hecha no necesita más que una buena salsa y una bebida fría.

Dónde: Av. Popocatépetl 189-C, col. Portales

Costo: desde $50

El Rey de las Ahogadas

Nombre bien puesto: flautas ahogadas en salsa verde caliente, coronadas con crema y queso cotija. La pieza ronda los 20 centímetros, rellena de pechuga de pollo deshebrada y quesillo. Aquí la salsa manda: pica sabroso y se antoja repetir. Hay por pieza o combo. De postre, puedes pedir flan o plátanos fritos con crema.

Dónde: Av. Coyoacán 360-E, col. Del Valle

Costo: desde $30

Quekas de Charly (Las Flautas de Charly)

Parada consentida del after: flautas 24/7 justo a la salida del Metro Revolución. Aquí la jugada es simple y ganadora: orden de tres por $30, con rellenos de papa, pollo, carne o jamón con queso. Crujen bien, salen calientes y las salsas pican sabroso. Perfecto para cerrar la noche sin vaciar la cartera.

Dónde: afuera del Metro Revolución

Costo: $30

Un platillo popular

Las flautas son un platillo de origen prehispánico que se popularizó en la CDMX con el tiempo. Su forma se basa en las tradiciones culinarias mesoamericanas de enrollar tortillas de maíz rellenas. La flauta es más larga y delgada que el taco dorado, que es más corto y compacto, por eso su nombre. Así que ya sabes, si traes antojo, lánzate a cualquiera de estos lugares para comer esta rica garnacha llenadora.

*Texto adaptado para Chilango Diari