“Demasiado Fino”, una declaración de amor al rótulo mexicano

En homenaje a lxs rotulistas que, a través de su oficio y creatividad, han dado vida, historia e identidad a las calles de México, nace Demasiado Fino (D.F.)

Por Ariadna Lucas Coronel*

“Demasiado Fino” evoca al extinto Distrito Federal no sólo por sus siglas (D.F.), sino también por la expresión artística popular a la que rinde homenaje, la cual ha acompañado al crecimiento de la capital de México: los rótulos.

Como parte de la Semana del Arte 2025, México is the Shit y TodoBien Estudio presentaron esta exposición que exalta el color y el talento que adornan las calles de la capital chilanga y de todo el país. Más allá de reivindicar este arte popular (pues no lo necesita), nos recuerda a una parte de la identidad urbana tan querida por la mayoría de lxs chilangxs.

En cualquier puesto, como las taquerías, paleterías, loncherías, talleres para arreglar zapatos y toda infinidad de negocios, se anuncian los productos y servicios que ofrecen a través de letras y dibujos que enmarcan una tradición arraigada en los barrios de la Ciudad de México.

En “Demasiado Fino” se rescata esta manifestación visual, patrimonio vivo de nuestras calles, para insertarla en el circuito artístico. Fuera de su necesidad funcional y comercial (sin olvidar que de ahí viene), el rótulo se presenta como un símbolo cultural que trasciende imposiciones, fronteras y generaciones.

En la muestra se recrean las calles de la CDMX en pequeñas maquetas que en sus bardas anuncian un concierto con sus tan conocidas letras pintadas en gran formato o tapizadas de coloridos carteles de papel. También hay obras que combinan frases que forman parte de la memoria colectiva o son de reciente creación, para demostrar el ingenio creativo del rótulo.

Toda la exposición es dulce y gozosa para la vista. Los rótulos abarrotan los cuadros que están puestos muy cerca unos de otros, mientras referencias a marcas famosas y detalles como latas de cerveza, calaveras y hasta un libro vaquero le dan alma.

El rótulo, que nació en mercados, talleres y negocios, forma parte de la gráfica urbana. El nombre “Demasiado Fino” hace referencia a su transformación como parte de la identidad urbana y a la nostalgia que evocan sus trazos, inspirados en el antiguo D.F. Las piezas expuestas pueden transportar a un negocio en particular a cada persona que tenga en su imaginario su imagen y su característica gráfica.

Bajo la inscripción “EDIFICIO VICTORIA”, así, en mayúsculas, se encuentra la entrada a la galería que alberga a “Demasiado Fino”. La entrada no tiene ningún costo y permanecerá en exhibición hasta el 9 de marzo.

De regreso al color

Durante la administración de Sandra Cuevas en la alcaldía Cuauhtémoc, los rótulos fueron borrados de los puestos y mercados buscando homologar su imagen. Sin embargo, en octubre del año pasado, la actual alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega pidió disculpas por su eliminación y planteó convenios para pagar a rotulistas que restauren la imagen gráfica de los espacios de lxs comerciantes interesadxs.

¿Cómo llego? Dónde: Mérida 151, col. Roma Norte Horario: lun a vie, 11:00 a 20:00; dom, 11:00 a 19:00Costo: entrada libre