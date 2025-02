¡Diablos, diablos!

Ir al Estadio Alfredo Harp Helú es mucho más que ir a ver un partido de béisbol. Conoce la oferta gastronómica y el imperdible Museo de los Diablos Rojos de México

Por Liz Basaldúa*

Llegar al Estadio Alfredo Harp Helú y no dejarse seducir por su oferta gastronómica sería como ir a un juego de los Diablos Rojos y no celebrar un home run. Aquí, la comida es tan emocionante como el partido y cada bocado es un hit de puro sabor. El recorrido empieza con los taquitos de cochinita pibil, una jugada clásica que no puede faltar en tu visita. Ya sea en paquete de tres o siete, asegúrate de cargarlos con salsita verde picante y cebollitas encurtidas. Si prefieres algo más sustancioso, los taquitos de costilla asada también son una excelente opción para saciar el antojo. Pero si lo tuyo es más bien un sabor norteño, no te pierdas los chicharroncitos, tacos de bistec o un burrito cargado. Y no podemos olvidar las famosas Chubbies Burger: elige entre la clásica cheese burger, la especial o la edición Diablos con tocino y salsa sriracha.

Para lxs fans de lo carnoso, los costillares con salsa BBQ, acompañados de papas y mac & cheese, juegan en las grandes ligas. Y si lo que buscas es una opción cargadita de sabor, los machetes, esas quesadillas gigantes con opciones incluso veganas, te dejarán más que satisfechx. Y ya casi al final del recorrido de la ruta del sabor, encuentras unos hot dogs de salchicha de pavo o res a los que puedes acompañar con BBQ, queso derretido y cebollas caramelizadas, perfectos para picar entre cada entrada. Pero siempre hay espacio para el postre, y para este momento dulce ¿qué tal unas marquesitas con nutella y queso de bola, un helado o una dona? Las donas también cumplen su propósito. O, si te gusta botanear con papitas y palomitas, no te faltará nada.

Más que sólo el partido

También puedes visitar el Museo de los Diablos Rojos de México y descubrir 17 salas llenas de historia, arte y béisbol. Ubicado dentro del estadio, este museo es un tributo monumental a la historia y gloria del equipo de béisbol más emblemático del país. Las salas están llenas de objetos históricos, arte y tecnología, cada rincón de este museo está impregnado del honor y los logros cosechados a lo largo de los años. Al entrar te recibe una impresionante escultura al estilo prehispánico de un bateador, simbolizando la fuerza y tradición del equipo. Este es sólo el comienzo de un recorrido que celebra la rica historia de los Diablos Rojos. Una de las exhibiciones más fascinantes es el túnel del tiempo, que muestra las cinco sedes de los Diablos Rojos, desde el Parque Delta en los años 40 hasta el actual Estadio Alfredo Harp Helú. También puedes ver fotos históricas, incluyendo la victoria sobre los NY Yankees en 1968.

Además de las salas principales, el museo cuenta con esculturas y murales de artistas reconocidos como Francisco Toledo, Sergio Hernández, Amador Montes, Demián Flores y José Luis García. Las estatuas que te reciben, llamadas “Los guardianes”, son obra del escultor Sabino Guisu. También hay piezas de Leonora Carrington como “El extraterrestre” y “El insecto”.

¿Qué más te puedes encontrar? • Réplica de los vestidores del club: esta sala recrea fielmente los vestidores del equipo y aquí podrás sentir la atmósfera donde los jugadores se preparan antes de cada partido. • Maqueta del estadio: muestra la arquitectura del Estadio Alfredo Harp Helú. • Gran Trono de Béisbol: un trono donde podrás sentarte y tomarte fotos, rodeado de elementos históricos del equipo. • Sala de trofeos de los Diablos Rojos: una sala dedicada a los trofeos que los Diablos Rojos han ganado a lo largo de sus 80 años. • Uniformes a lo largo del tiempo: esta sala presenta los uniformes del equipo desde 1970 hasta la fecha, ilustrando cómo ha evolucionado la moda deportiva.

¿Cómo llego? Dónde: Río Churubusco 1001, Ex-Ejidos de la Magdalena Mixihuca Cuándo: mar a vie, 11:00 a 19:20; sáb, 10:00 a 17:20; dom, 10:00 a 16:00 Cuánto: $100 IG: @harpestadio

*Texto adaptado para + Chilango