Dona tu laptop, ayuda a estudiantes

Tu vieja laptop aún tiene futuro: profesores de la Facultad de Ciencias de la UNAM reparan las computadoras y las dejan listas para un segundo uso

Por Eduardo Alavez*

¿Tienes una laptop que ya no usas? En la Facultad de Ciencias de la UNAM existe un pequeño centro de reciclaje con una noble misión: recibir computadoras en desuso, repararlas y prestarlas a estudiantes que las necesitan para continuar con sus estudios.

Este proyecto nació en plena pandemia, cuando un grupo de profesores del Taller de Cómputo y del Departamento de Matemáticas se dieron cuenta de que varixs alumnxs no podían tomar clases en línea por no tener equipo propio.

Uno de los impulsores de esta iniciativa es Luis Alberto Vázquez Maisón, técnico académico de la Facultad, quien en sus ratos libres (y los no tan libres) se convierte en un doctor de las computadoras: destapa, ajusta y da nueva vida a las laptops donadas. Y cuando el tiempo no alcanza, él se lo hace: llega más temprano y hasta pone de su bolsillo para comprar piezas cuando no hay suficientes, con el único pago de la satisfacción de ayudar a lxs estudiantes.

Un apoyo en pandemia que se quedó

Este centro de reciclaje de la UNAM nació durante la pandemia de COVID-19, hace cinco años, cuando el profesor Jaime Vázquez Alamilla notó que había estudiantes que no podían tomar clases en línea por falta de equipo. Por ello, juntó a varixs maestrxs para reparar laptops y dárselas a lxs alumnxs. Cuando las clases presenciales volvieron, el programa se pausó, pero Luis Alberto Vázquez y otrxs docentes notaron que el problema seguía, así que decidieron continuar.

“El Departamento de Matemáticas nos concede el permiso de seguir, bajo la condición de no descuidar nuestras labores. Desde ahí hemos continuado reuniendo equipo para poder acondicionarlo y entregárselo a los estudiantes”, contó en entrevista.

Desde entonces, han logrado entregar computadoras a entre 150 y 170 estudiantes. Sin embargo, la mayor dificultad ha sido conseguir suficientes equipos donados y piezas para reacondicionarlos.

Para las reparaciones suelen reutilizar componentes de otras laptops descompuestas, pero a veces no queda de otra más que poner de su dinero para comprar piezas nuevas. Aun con los retos, para el profesor Vázquez Maisón la iniciativa ha valido la pena: “Hay muchos estudiantes que de verdad necesitan ese apoyo. Ojalá lo pudieran replicar en otros lados. Nosotros estamos dispuestos a compartir nuestra experiencia para que otros inicien sin pasar por todos los sufrimientos que nosotros tuvimos al principio”, comenta. Así que si tienes una laptop olvidada en un cajón, este podría ser el momento perfecto para donarla y convertirla en una oportunidad para alguien más.

¿Cómo donar una computadora al centro de reciclaje?

Si tienes una laptop, teclado o mouse en buen estado que ya no uses, puedes donarlo al centro de reciclaje de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ve a la Facultad y ubica el Taller de Cómputo General de lunes a viernes de 07:00 a 20:00.

También puedes asistir al cubículo de técnicos académicos de matemáticas de la misma, de lunes a viernes de 08:00 a 15:00. Otra opción es esperar el Reciclatrón de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la CDMX. Cada año se realiza este evento en dos sedes de la UNAM, en las que participa este centro de reciclaje, pero debes estar al pendiente de la convocatoria.

¿Cómo solicitar una laptop?

Aunque no es un programa oficial de la UNAM, lxs estudiantes universitarixs pueden solicitar una de las laptops reacondicionadas de este centro de reciclaje. Sólo necesitan credencial vigente y comprobante de inscripción del semestre en curso. El préstamo dura seis meses y al final del semestre deben devolver el equipo, pero pueden renovarlo al regresar a clases.

*Texto adaptado para Chilango Diario