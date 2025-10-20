¡Está poke-madre!

Lánzate al Centro Pokémon, un lugar en la CDMX dedicado a la venta, compra e intercambio de artículos de la serie

Por Eduardo Alavez*

Centro Pokémon no es sólo un tianguis en la Ciudad de México para encontrar artículos del afamado anime de Satoshi Tajiri, también es un refugio para los pokefans, coleccionistas y amantes de la serie que ha marcado generaciones.

A diferencia de otros bazares como el Rock Show, en este lugar sólo se pueden encontrar productos relacionados con Pokémon, desde merchandising oficial hasta creaciones de emprendimientos locales.

También es un punto de encuentro entre coleccionistas. Tal como sucede en la serie, cientos de personas asisten cada fin de semana para ampliar su colección y, de paso, conocer a nuevos “entrenadores” con quienes platicar, vender o intercambiar artículos.

El Centro Pokémon abre todos los sábados en un horario de 10:00 a 17:00. La entrada es gratuita para todo el público. Este tianguis se encuentra a un costado del Teatro Blanquita, en Eje Central Lázaro Cárdenas 16, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc.

Para llegar en transporte público puedes bajarte en la estación Bellas Artes de la Línea 8 del Metro. Desde ahí sólo hay que caminar unos minutos hasta el lugar; el trayecto es muy sencillo.

Un sitio para los coleccionistas

Una de las especialidades de este tianguis es la venta, compra e intercambio de Cartas Coleccionables Pokémon (TCG, por sus siglas en inglés). Cada fin de semana, los coleccionistas asisten para encontrar nuevas joyas para sus mazos.

Pero eso no es todo. Los fans de este juego también pueden competir por la gloria en los mini torneos que organizan los locatarios. Es una buena oportunidad para desempolvar las cartas y prepararse para las retas.

Lo impresionante es que se pueden encontrar tarjetas que valen miles de pesos. Cuando asistimos, encontramos una con un valor de casi $30,000, equivalente al de un celular de gama alta en 2025.

“El más caro creo que tendría que ser este: el Lugia de Silver Tempest en pristine 10, que es la calificación más alta que da CGC (Card Grading Services)”, explicó en entrevista con Chilango San Luis, encargado de Moon’s Collectibles.

Pero eso no es todo. También hay artículos de Pokémon para todos los gustos y presupuestos. Puedes encontrar:

Peluches

Toallas

Ropa

Figuras de colección

Cartas TCG

Llaveros

Dulces

Juguetes

Además, hay algunas opciones de bebidas para hacer más amena tu visita. En Pocketail encontrarás una gran variedad de preparados inspirados en pokemones como Pikachu, Gengar, Charizard y muchos más.

Así que prepara tu Pokédex, ajusta tu gorra y lánzate al Centro Pokémon, el lugar donde la fiebre pokémon sigue más viva que nunca.

Curiosidades de Pokémon

Pokémon es la franquicia de medios más exitosa, superando los 113,000 millones de dólares en ingresos por videojuegos, tarjetas coleccionables, televisión y películas. Su éxito comenzó con el lanzamiento de los videojuegos para Game Boy en 1996, inspirados en la afición de Satoshi Tajiri por coleccionar insectos, lo que lo llevó a crear un sistema donde los jugadores pudieran interactuar y coleccionar criaturas en un mundo compartido. El origen del nombre Pokémon es la combinación de las palabras pocket y monster, que traducidas significan “monstruos de bolsillo”.

*Texto adaptado para Chilango Diario