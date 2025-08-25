La India a través de un plato

La comida india es un puente cultural que revela tradiciones y contrastes; en la CDMX, esta experiencia se encuentra más cerca de lo que imaginas

¿Alguna vez has experimentado el aroma de especias desconocidas que cuentan historias con sólo abrirse al aire? Seguramente has escuchado que una de las cocinas del mundo que invita a eso es la de la India, capaz de lograr auténticos poemas comestibles gracias a la mezcla de sus ingredientes. Lo mejor es que para tener este viaje culinario basta con dejarse sorprender por propuestas que, cada vez con más fuerza, encuentran su lugar en la Ciudad de México.

La gastronomía de la India es reconocida en el mundo por el uso de especias como el cúrcuma, el cardamomo, el comino o el garam masala, que fascinan tanto a médicos ayurvédicos como a chefs de alta cocina. Es única por la manera en que combina sus ingredientes que, en lugar de compartir compuestos similares, contrastan entre sí y generan sabores únicos.

No es casualidad que la UNESCO la haya reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial en diversas de sus expresiones rituales y festivas, y que más de 1,000 millones de personas en el mundo sigan dietas basadas en sus tradiciones. Además, según estimaciones recientes, hay alrededor de 8,000 personas de origen indio residentes en México, muchas de ellas en la capital, y es esta comunidad la que colabora con la difusión de sabores y tradiciones que también nos enriquecen.

Tal es el caso de Aroma Curry, un restaurante de cocina india tradicional que, en apenas dos años desde su apertura, ha logrado destacarse por su sabor, condimentos y materia prima de primera calidad. Su horno tandoor imprime un carácter único a sus platos (desde el naan hasta elaboraciones especiales) otorgando esa textura y sabor ahumado que sólo este horno puede dar.

Su menú incluye clásicos como el naan recién horneado, el cremoso pollo con mantequilla, las samosas crujientes y diversos curries aromáticos por especias intensas y técnicas ancestrales.

Un espacio para lo auténtico



En la ciudad existen varios restaurantes de cocina india pero muchos fusionan influencias o presentan adaptaciones. Aroma Curry, en cambio, destaca por su enfoque en lo genuino y tradicional, sin tropicalizaciones. Este compromiso resuena entre la comunidad india local y lo convierte en un referente para quienes buscan experiencias culinarias sinceras y bien ejecutadas. En Chilango Diario platicamos con Amit Sharma, uno de los socios del restaurante, para que nos contara más al respecto:

¿Cómo nació la idea de crear Aroma Curry?



La idea nació del deseo de compartir en México los auténticos sabores de la India. Nuestros fundadores, originarios de allá, notaban que muchos restaurantes indios en el extranjero adaptaban demasiado sus recetas, por eso decidieron crear un espacio donde se respetara la tradición culinaria, el uso de especias originales y la experiencia cultural completa.

¿Cuáles son las diferencias y coincidencias entre la comida india y la mexicana?



Ambas cocinas son intensas en sabor, color y tradición: utilizan muchas especias, chiles y técnicas heredadas por generaciones. Tanto en México como en la India la comida es una forma de unión familiar y cultural. La diferencia principal está en el tipo de especias: mientras México usa chiles y hierbas locales, en India predominan mezclas como garam masala, cardamomo y cúrcuma; además, los métodos como el tandoor aportan notas ahumadas únicas.

¿Cómo han respondido los paladares chilangos?



Muchos comensales chilangos se sorprenden al descubrir que los sabores de la India pueden ser tan reconfortantes y cercanos. Se han adaptado muy bien al uso de especias, disfrutan de platillos cremosos como el tikka masala o el butter chicken, y han mostrado gran curiosidad por probar opciones como el naan, los curries o el tandoori. Una anécdota que nos marcó fue ver a un cliente recomendarnos en un grupo de Facebook, diciendo que viaja constantemente desde Querétaro hasta acá sólo para comer en nuestro restaurante. Fue una sorpresa y un orgullo enorme saber que nuestros platillos motivan a alguien a recorrer tantos kilómetros, y nos recordó lo poderosa que puede ser la comida para crear conexiones verdaderas.

FICHA DEL LUGAR

¿Cómo llego?

Dónde: Bahia del Espiritu Santo 21-Local 1A, col. Anáhuac

Horario: todos los días de 12:00 a 21:00

IG: @aromacurrymx