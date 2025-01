Recicla los electrónicos que ya no usas

¿Tienes aparatos electrónicos para desechar? Participa en el Reciclatrón de Universum

Por Liz Basaldúa*

¿Te has preguntado qué pasa con los residuos electrónicos que tiramos a la basura? La mayoría terminan contaminando el suelo, el agua y el aire, afectando gravemente nuestro entorno. Por eso, este 30 y 31 de enero de 2025, el Reciclatrón llega al estacionamiento de Universum en Ciudad Universitaria. Es tu oportunidad perfecta para deshacerte de tus aparatos viejos de forma responsable.

El Reciclatrón es un programa creado para promover el correcto manejo, separación y reciclaje de los residuos electrónicos y eléctricos. De esta forma se evita que materiales tóxicos, como plomo, mercurio o cadmio, terminen en los rellenos sanitarios o en espacios públicos. ¡Es una excelente forma de contribuir al cuidado del planeta!

Entre los objetos que puedes llevar al Reciclatrón para su reciclaje están: teclados de computadora, impresoras, faxes, videocaseteras, MP3, radiograbadoras, laptops, cámaras fotográficas, cámaras de video, escáneres, minicomponentes, miniconsolas, planchas, tarjetas electrónicas, hornos de microondas, teléfonos fijos e inalámbricos, aspiradoras, licuadoras, televisores y discos duros.

También hay objetos que no son aceptados en el Reciclatón, tales como: focos ahorradores y lámparas fluorescentes; equipos desarmados, rotos o contaminados; módems y cableado público.

Reducir la basura electrónica

Como parte de las acciones para mejorar la gestión de los llamados residuos eléctricos y electrónicos (REE), la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México organiza el Reciclatrón, un evento que se realiza mensualmente en diversas sedes de la capital.

Desde su creación en 2013 se ha consolidado como un programa de gran importancia para el cuidado del ambiente, la promoción de la cultura ambiental en la ciudad y el adecuado manejo de residuos de manejo especial.

De esta forma también ayuda al cumplimiento de la norma ambiental NAF-019-AMBT-2018 que establece los requisitos y especificaciones para la correcta separación, almacenamiento, acopio, recolección, transporte, tratamiento, reciclaje y disposición de los REE.

¿Qué pasa si no reciclamos un aparato electrónico?

Cuando tiramos nuestros dispositivos a la basura común, estos terminan en rellenos sanitarios donde liberan sustancias tóxicas que pueden contaminar el agua y el suelo. Por ejemplo, una sola batería puede contaminar hasta 167,000 litros de agua, ¡suficiente para llenar más de 70 albercas olímpicas!

El reciclaje responsable evita esta contaminación y permite recuperar materiales útiles como metales y plásticos, reduciendo la necesidad de extraer nuevos recursos naturales.

¿Dónde puedo tirar las pilas que ya no sirven?

Además del Reciclatrón, la Secretaría del Medio Ambiente ha habilitado 450 puntos de acopio para pilas y baterías. Así que si tienes pilas que ya no sirvan, no las tires. Recuerda que con estas pequeñas acciones estás haciendo un gran cambio para el planeta. No olvides correr la voz con tus amigos y familia, ¡el Reciclatrón te espera! Si eres parte de una empresa, es necesario registrarte en bit.ly/2UTRjgQ

Reciclatrón en Universum

Dónde: estacionamiento del Museo Universum, Ciudad Universitaria

Cuándo: 30 y 31 de enero de 2025

Horario: 09:00 a 16:00

167,000 litros de agua puede contaminar una batería tirada a la basura, el equivalente a más de 70 albercas olímpicas

*Texto adaptado para + Chilango diario