Sabores en San Ángel para todos los gustos 

Para comer rico y accesible en esta colonia, te contamos de los mejores lugares con sazón mexicano para chuparse los dedos

Por Liz Basaldúa

El pueblo de San Ángel en la alcaldía Álvaro Obregón tiene muchas postales lindas y calles de piedra que invitan a caminar lento, pero también esconde verdaderas joyas culinarias que no tienes que reservar con semanas de anticipación, ni pagar como si estuvieras en Nueva York.

Si estás en mood de brunch, tacos, antojitos o una comida mexicana con sabor a hogar, estos spots te van a conquistar. Aquí te dejamos nuestros lugares favoritos para comer en San Ángel rico, variado y accesible.

Mercado del Carmen

Imagina caminar por pasillos llenos de olores tentadores, desde hot dogs creativos y hamburguesas jugosas hasta platillos sonorenses, mermeladas artesanales y panadería fina. Aquí puedes encontrar cocina gringa, burritos, cochinita y hasta postres de autor en un sólo lugar. Lo maravilloso es que es pet friendly, tiene ambiente relajado y mesas para compartir sin prisa.

Dónde: C. de la Amargura 5, col. San Ángel Horario: lun a dom, desde las 12:00 Costo: $250 el ticket promedio por persona

El comal de mis amores

Si lo que buscas es comida que se sienta como un abrazo, El comal de mis amores es tu lugar. Aquí la cocina mexicana es honesta y familiar: huaraches, sopes, frijolitos, molletes y un flan casero que te reconcilia con la vida. Las porciones son generosas, el sabor es auténtico y cada plato tiene ese cariño que alegra el día. Perfecto para desayunos con calma o comidas reconfortantes en buena compañía.

Dónde: Frontera 2, col. San Ángel Horario: mar a dom, 09:00 a 21:00 Costo: $300 el ticket promedio por persona

Magda San Ángel

En Magda San Ángel, el fuego lento revela secretos deliciosos. Su estofado de res con salsa chimalistac sabe a hogar, a tierra y a receta familiar. El fin de semana se vuelve especial con su barbacoa y carne americana, una propuesta que mezcla lo clásico con un toque sofisticado sin perder el corazón mexicano. Un sitio elegante, íntimo y lleno de sazón.

Dónde: Museo del Carmen 4, col San Ángel Horario: lun a dom, 09:00 a 23:00 Costo: $300 el ticket promedio por persona

Oxa cocina

Este lugar eleva la gastronomía mexicana con creatividad y cariño. Aquí encuentras joyitas como la cecina en salsas negras, mole blanco con chocolate y piñón, y un taco dorado de lechón con puré al chile ancho que merece ovación. Todo es sabroso, balanceado y con esa presentación que da ganas de subirlo a Instagram antes de darle la primera mordida.

Dónde: Plaza San Jacinto 11, col. San Ángel Horario: lun a sáb, 09:30 a 01:00; dom, hasta las 18:00 Costo: $400 el ticket promedio por persona

La lonja ligera

Si te gustan las comilonas con estilo, este establecimiento es perfecto ya que encontrarás sándwiches de granjero preparados con blue cheese, tocino, mermeladas caseras o champiñones salteados. Son puro goce entre panes. Ideal para brunch sin prisas o para llevar y comer en alguna de las banquitas de San Ángel. Riquísimo, sin pretensiones y con alma chill.

Dónde: Desierto de los Leones 73, col. San Ángel Horario: lun a sáb, 08:00 a 17:00 Costo: $200 el ticket promedio por persona

Tostadas San Ángel

Este negocio es uno de esos rinconcitos confiables donde todo sabe a México. Las tostadas crujientes, el caldito casero o las enchiladas con salsa generosa te hacen sentir como en la casa de la tía que cocina brutal. Atención amable, comida calientita y precios súper justos.

Dónde: Av. Revolución esquina Múzquiz, col. San Ángel Horario: todos los días, 09:00 a 18:00 Costo: $100 el ticket promedio por persona

Barbacoa San Ángel

¿Hay algo mejor que una buena barbacoa un domingo? Si aún lo dudas, aquí te deleitarás con las enchiladas de este platillo, los tacos suaves y su salsa borracha. A eso súmale un ambiente pintoresco frente a la plaza y un menú con sabores típicos bien hechos. Es el lugar perfecto para cerrar tu paseo por San Ángel con el estómago feliz.

Dónde: Plaza San Jacinto 23, col. San Ángel Horario: 10:00 a 17:00 Costo: $100 el ticket promedio por persona

*Texto adaptado para Chilango Diario