Un tour por la Portales

La colonia más querida por Carlos Monsiváis sigue muy viva, resistiendo a la gentrificación, pues conserva su personalidad y vida barrial

Imaginar que lo que ahora llamamos “la Portales” fue una hacienda virreinal en el siglo XVII con, justamente, unos portales muy singulares, es ver al barrio actual con otros ojos, poder entender sus usos y costumbres, su arquitectura y gastronomía. Ahora, este barrio está compuesto por las colonias Portales Norte, Portales Sur, Portales Oriente y la prima hermana San Simón, pues es la que alberga el famoso mercado principal.

La antigua Hacienda de Nuestra Señora de la Soledad de los Portales era un lugar a donde iban Carlota y Maximiliano a cambiar sus caballos. Llegaban desde el Centro Histórico por la calle América, ahora Calzada de Tlalpan, y admiraban árboles como el ahuehuete ubicado en la calle Canarias, el cual data de la época colonial.

Posterior a la hacienda y tras la Revolución, se partió en terrenos que luego se convertirían en las primeras casonas, terrenos y vecindades de La Portales, la cual se fundó en los años 1930.

Entre los lugares más visitados está el Parque de los venados (con el planetario “Joaquín Gallo”), el Mercado de antigüedades, el salón de baile California Dancing Club, la fábrica de la Pastelería Aranzazú con su cafetería y la Parroquia Cristo Rey, una de las pocas iglesias con arquitectura art déco en la ciudad. Pero más que un tour histórico, aquí venimos a ver dónde se come sabroso y estos lugares no decepcionan.

Tierra Adentro

Con el perdón de Monsiváis, pero ahora este es el mejor lugar de la comarca. El chef Mane Rivera ha sabido consolidar su fama por los platillos mexicanos tradicionales que prepara, tal como las cocineras tradicionales le han enseñado. Aquí encuentras enfrijoladas, enjitomatadas, pancito recién hecho, chocolate en agua y café de olla. Recién acaban de ampliar el espacio y hay nuevos integrantes en el menú, como la coachala con quesadilla de cachete y el aguachile de coco de cuchara.

Dónde: Glorieta de Canarias y Nevado, Portales Sur

IG: @tierraadentro.cocina

Marukoshi Bakery

Es tal vez la mejor y más chiquita panadería de la CDMX. Un letrero de madera y el aroma a pan recién horneado advierten que ahí es. Sólo cabe un cliente y hay que entrar y salir pronto porque la fila es larga. Hacen pan japonés y con motivos kawaii como ositos y panditas o Totoros rellenos de crema; para mí, la joya es el menos vistoso: las doraditas, un pan aplastado, delgado y crujiente con azúcar y canela.

Dónde: Tokio 824, Portales Sur

IG: @marukoshibakery

El Convite Pastelería

En la Portales hay muy buenas cafeterías y sin look gentrificado. Esta se desprende de El Convite, un restaurante con casi 30 años de servir comida mediterránea y ofrecer noches de jazz. En la cafetería vale la pena pedirse un cafecito de método, una rebanada de pastel (mi favorito es el Más chocolate) y sentarse a ver pasar la gente o leer un rato.

Dónde: Filipinas 832, Portales Sur

IG: @elconvite_pasteleria

Mercado Portales

Entrar en fines de semana es deporte extremo, porque además se junta con un tianguis afuera, pero el hacinamiento es calidad para muchos chilangos. Comer en las cocinas económicas no sólo es barato, sino rico. Por $90 ofrecen menús con huauzontles en pasilla, mole de olla, mixiotes y hasta pozole. Hay puestos de tostadas, barbacoa, jugos y cocteles de frutas para desayunar.

Dónde: entre Calzada Sta. Cruz y Juan Escutia, San Simón

Doña Tila La Oaxaqueña

Un letrero anuncia que aquí venden “La mejor pancita de México”, difícil desmentir tan osada afirmación, porque sí está muy buena. Además venden comida oaxaqueña, así que espera una buena tlayuda con longaniza, quesillo y frijoles, mole negro y mole colorado. También hay platos mexicanos de cajón como el caldo tlalpeño, chilaquiles, sopes y huaraches.

Dónde: Bélgica 302, Portales Norte

Otros sitios para visitar cerca del mercado Café La Finca Lina El olor del café enamora y dicen que ahí se le veía a Monsi. Dónde: Calz. Sta. Cruz 18, Portales Norte El portón maya Antojitos yucatecos a muy buen precio. Dónde: Calz. Sta. Cruz 78, Portales Norte El portal de los caldos Caldos de gallina y antojitos mexicanos. Dónde: Víctor Hugo 88-local B, Portales Sur Mixiotes Rico taco Portales Las salsas y el pápalo para los tacos es el toque. Dónde: Bélgica y Victor Hugo, Portales Sur Los Originales Mary y Guille 1936 Los tacos campechanos con chicharrón y frijoles charros. Dónde: Bélgica 406, Portales Norte

*Texto adaptado para Chilango Diario