Una dulce experiencia

No se trata sólo de ir a comer dulce, esta cata de miel es una experiencia que te cambia la perspectiva de la vida cotidiana

En una mesa repleta de frutas, panes, quesos, accesorios, pósters y arte que aluden a las abejas se sientan ocho personas; es probable que se conozcan o no, pero después de vivir esta experiencia de cata de miel, seguro tendrán más cosas en común.

Todo lo anterior ocurre en Mielosa, un proyecto creado por Rebeca Cornejo, veterinaria y apicultora que decidió volcar su vida en difundir el trabajo de las abejas, la importancia que tiene la polinización para la vida del planeta (principalmente para la alimentación humana) y en dar a conocer las mieles de todo este universo.

Esta cata de miel es divertida, invita a la convivencia y fomenta la curiosidad por el mundo de las abejas y otros productos que elaboran como polen y cera. Todo comienza con la repartición de cartas de tarot con motivos mielosos y, después, conocer el significado de la que te tocó.

Rebeca tiene frente a sí un panal de una colmena para explicarnos cómo se forman esos huecos hexagonales, cómo se elabora la miel ahí dentro y cómo vive cada grupo que integra la colmena: abejas obreras, zánganos y abeja reina.

Y así como hay integrantes, también hay tipos de abejas, las apis melíferas son las que producen más miel; las meliponas hacen poca miel pero esta es muy valiosa por sus propiedades medicinales. Los datos curiosos salen todo el tiempo, ya sea por parte de la anfitriona o de las personas sentadas a la mesa.

Entre bromas, anécdotas y datos, empezamos a probar las mieles que ella ha traído de distintos productores de México. La primera es una miel de aguacate de Michoacán, esta es espesa, acaramelada y oscura, va muy bien con los quesos que están frente a nosotros.

Con una sola cucharada, las personas tienen que descubrir los sabores, olores y texturas de cada miel. Rebeca nos explica que las mieles como esta de aguacate no llevan fruta, sino que se llaman así porque un 65% o más proviene del polen de flores como las de los árboles de aguacate.

La segunda es una miel de mezquite hecha en Zacatecas. Le sigue una de mango, de Veracruz, y para nada sabe a mango, pero sí está deliciosa. La que continúa es una de gatuño de Zacatecas,ideal para aliviar úlceras gástricas. Finalmente probamos la más cotizada: cítricos y azahar hecha en Veracruz, que tiene un sabor dulce con toques ácidos, huele perfumada y tiene textura como de mantequilla.

Además de poner tus sentidos a prueba para detectar qué hay detrás de una cucharada de miel, Rebeca te dice cuál es la mejor forma de acompañarlas entre quesos artesanales, frutos rojos, uvas, frutos secos y pan. Ah sí, entre miel y miel es conveniente limpiar el paladar con una mordida a un pedazo de manzana. La sesión termina con un brindis de hidromiel espumosa y bien fría.

¿Cómo reservar una cata de miel?

En Mielosa tienen sesiones los fines de semana en dos horarios distintos, pero lo mejor es escribir a [email protected] o al 55 1228 2449 para reservar tu lugar. Sólo tienes que hacer el pago y ellas te avisan el día y la sede.

Cada experiencia dura aproximadamente dos horas, incluye la prueba de cinco mieles y el brunch para acompañar esta degustación. La convivencia es muy linda porque acuden personas que son conscientes de la importancia de las abejas, de su papel en la vida y biodiversidad y que aman comer rico.

La miel y la CDMX

Aunque parece que en la CDMX casi todo es concreto, hay apicultoras y apicultores que crean aquí sus productos. Rebeca Cornejo tiene su propio apiario al sur de la ciudad. De hecho, las alcaldías con más actividad de producción están más cargadas a esa zona de la ciudad: Xochimilco, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, pero también hay en Gustavo A. Madero. Según datos del gobierno capitalino y la UNAM (tomados en 2019), aquí trabajan 127 apicultores que manejan 2,745 colmenas. Se cosecha dos veces al año: en primavera (febrero-abril) y en otoño (septiembre-noviembre).

¿Cómo llego? Dónde: Liverpool 23, col. Juárez Horario: sáb y dom, 11:00 y 16:00 (consultar sus redes por cambio o apertura de horarios) Costo: $850 IG: @mielosamx Reservaciones: mielosamx.com

*Texto adaptado para Chilango Diario