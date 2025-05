Una expo de atardeceres íntimos

Conoce esta experiencia de arte inmersiva que no querrás perderte porque el arte se vive, se siente y ahora también se habita

“Golden Hour”, la nueva exposición del artista visual Alan Durst, llega a Ciudad de México los días 23 y 24 de mayo para transformar la forma en la que nos conectamos con el arte. Será una experiencia inmersiva que mezcla pintura, música en vivo, light show, gastronomía y un ambiente que difícilmente se olvidará, todo esto en un espacio idóneo para lograrlo: Galera 32 (Yácatas 32, Narvarte Poniente). La exposición estará abierta para todo el público de 11:00 a 20:00, con entrada completamente gratuita. Sólo será necesario registrarse en la página www.durstlab.com para tener el acceso.

¿Qué hace especial a “Golden Hour”?

Deinitivamente no es una expo común. Es un espacio creado para conectar con las emociones, los recuerdos, el cambio y los momentos de transformación. A través de obras originales de Alan Durst, conocido por su lenguaje abstracto lleno de simbolismo y colores, esta muestra se convierte en una narrativa viva sobre lo que nos mueve por dentro. Aquí se combina el arte contemporáneo con la música en vivo y el show de luces creado en colaboración con el propio artista. Cabe decir que si traes a tu lomito, el espacio es completamente pet friendly; además habrá comida deliciosa; bebidas a cargo de Agua Sta. María, Mexcal México y Orígenes y Terruños; helados artesanales por Mui Mui, y varias sorpresas como sorteos para complementar esta experiencia multisensorial.

Al respecto, Alan cuenta para Chilango Diario sobre el origen de esta idea: “Todo empezó cuando yo era muy pequeño. Para mí, el atardecer no era algo bonito, me generaba mucho agobio porque coincidía con momentos muy complicados de mi vida. Me recordaba que tenía que regresar a lugares donde no me sentía bien y se volvía algo pesado, incómodo. Pero con el tiempo, y gracias a muchas personas que fueron llegando a mi vida (que me dieron amor, presencia, buena energía) empecé a ver el atardecer desde otro lugar: se volvió un momento de paz, de estar presente, de aprender a amarme mejor. Así fue transformándose todo eso que antes me dolía en algo que ahora me hace sentir calma. “Golden Hour” nace justo de ahí: de ese contraste, de ese viaje interno. Es una forma de honrar a todas esas personas que me han aportado tanto. Es mi manera de devolver eso que recibí y compartirlo con quienes vengan a vivir esta experiencia”.

Alan Durst (@durst.lab) es un artista visual mexicano radicado entre México y España. Su obra nace de la introspección, los vínculos humanos y la constante búsqueda de autenticidad. A través de formas geométricas y colores vibrantes, crea piezas que exploran temas como el amor, la pérdida, el crecimiento personal y la conexión con uno mismo. “Golden Hour” es su proyecto más íntimo hasta ahora.

Un gran trabajo en equipo

Para esta edición de la expo, la reconocida Directora Creativa, Sofía Hegel, apoyó a Alan en cada etapa del proceso creativo, desde su concepción hasta su culminación. Gracias a su experiencia y su trayectoria en el mundo del arte y la moda, Sofía ha logrado transformar este evento en una experiencia única y multifacética, pensada para cautivar a todos los sentidos de quienes les acompañen. Alan asegura: “Estuve viviendo full en Madrid para poder diseñar todo esto desde allá, y al mismo tiempo, mi equipo estuvo trabajando desde México para que se hiciera realidad. Fue todo un reto logístico y creativo, pero sabíamos que lo íbamos a lograr sí o sí”.

Con la dirección creativa de Sofía Hegel, el montaje de Valeria Barrientos y Oscar Flores, la música de Alf y helí, y el light show en mancuerna con Alan y Alf, “Golden Hour” logra convertirse en ese recordatorio de que el arte está vivo, se comparte, se escucha y, sobre todo, se siente.

¿Cómo llego?

“Golden Hour” by Alan Durst



Dónde: Galera 32 (Yácatas 32, Narvarte Poniente, CDMX)

Cuándo: 23 y 24 de mayo

Horarios: 11:00 a 20:00

Costo: entrada libre con registro en durstlab.com