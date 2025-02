Unir el pasado y el futuro para reflexionar sobre el presente

Viviana Rivero relata la lucha de dos mujeres separadas por siglos, pero unidas por su deseo de libertad, en su nueva novela Los soles de Santiago

Mientras la historia de la humanidad parece repetirse de manera negativa en muchos sucesos e indistintamente, la autora argentina Viviana Rivero imagina un futuro donde, si bien la sociedad sigue cayendo en errores, también sigue existiendo la esperanza de una vida mejor.

En su más reciente obra, Los soles de Santiago, Rivero nos transporta a un viaje literario que conecta dos épocas muy distantes: el año 31 a.C., durante la dominación romana en el territorio de Hispania, y el año 2055, donde la tecnología y la naturaleza chocan de manera dramática en ciudades como París.

La novela sigue en cada una de sus líneas temporales a dos fuertes protagonistas femeninas, Cazue en el pasado y Eme en el futuro, combinando elementos de thriller, romance, ciencia ficción y drama histórico, para llevar al lector a una reflexión sobre la humanidad, la individualidad y la necesidad de reconectar con la naturaleza.

Todo esto no sale de la nada. Con 16 libros publicados (incluyendo este) y su afición por la historia, Rivero comparte que siempre se toma unos meses de estudio para crear toda la parte de novela histórica con cuidado, consultando otras publicaciones, documentales y hasta realizando entrevistas. “Me gusta hacerlo para cada uno de mis libros”, recalca.

Pero para imaginar el futuro, sí necesitó un empujoncito: “Hace muchos años ya vengo leyendo acerca de eso. Era un tema que me interesaba, lo estudiaba porque me gustaba a mí, no porque pensé que iba a escribirlo. De repente, me dieron la idea en mi casa, mi familia me empezó a decir ‘¿por qué no escribes acerca del futuro?’ y dije ‘voy a escribir’, pero de un tema que se maneja bastante, de qué se viene para los seres humanos”.

Así nació Los soles de Santiago, aunado a que el año pasado también cumplió su deseo de recorrer el Camino de Santiago, una famosa ruta peregrina que parte desde los Pirineos hasta Galicia, específicamente a Santiago de Compostela.

Conectar en tiempos

La también autora de Apia de Roma cuenta que recorrer junto a su hija el Camino de Santiago fue “una experiencia muy fuerte a nivel personal”; se llevó 12 días, cubriendo entre 17 y 24 kilómetros diarios. No obstante, entre lo pesado del andar e inmersa en la naturaleza, comenzó a pensar en lo verdaderamente importante.

“Fue fuerte y por eso quise escribir el libro. Hablo mucho acerca de lo que viene en el año 2055 y de cuál es la solución. Si bien es crudo lo que sigue, y lo cuento y lo muestro, por otro lado es una novela esperanzadora porque habla acerca de cuál es la solución”, enfatiza.

Entre lo que Rivero describe del futuro, a través de Eme, están ciudades controladas por una poderosa organización, chips insertados cerca de la oreja que han sustituido a los celulares y ya integran a un asistente/ buscador inteligente, el poco contacto afectivo que ya se establece entre las personas que ahora lo buscan en creaciones de IA y hasta el máximo control del Estado sobre los recursos naturales y los alimentos.

Aunque, ante este panorama, Emme buscará su propia su libertad y poco a poco, casi de forma simultánea, el pasado va dejando sus propios rastros de cómo poder solucionar el problema desde los pasos que da Cazue al buscar al hijo que le han arrebatado los romanos.

“Me parecía que era muy interesante contar acerca de esto, de la necesidad de mantener esa individualidad, de no perderla, porque es lo más bonito, lo más preciado que tenemos”, concluye la escritora que ha pensado en desarrollar una segunda parte.