Vacaciones perronas en Acapulco

Vacacionar con tu perrito puede parecer una travesía épica entre toda la logística que conlleva, pero Luca (un poodle gris de 11 años) encontró un hotel pet friendly que vale el viaje

Por Liz Basaldúa*

Cuando mi mamá humana me dijo que íbamos de vacaciones, ¡no podía creerlo! Con 11 años, sería mi primera vez en el mar. Sólo conocía Acapulco por las películas y las noticias. El viaje en coche duró cuatro horas. Nos hospedamos en el Hotel Pierre Mundo Imperial, un maravilloso refugio frente al mar en la Riviera Diamante, rodeado de árboles de mango, limones y palmeras.

Construido en los años 50 como casa de verano de un empresario, el lugar es acogedor, con jardines hermosos y vistas increíbles. Es perfecto para los amantes de la playa (ahora soy uno). Lo primero que hice fue entrar a nuestra habitación, ¡uy, con vista al mar! Fue la primera vez que lo vi a la distancia y no entendí muy bien, pero olía rico.

Recorrí el cuarto. Me recibieron con un postre de bienvenida, una camita muy acogedora, dos platos de comida y agua, y un kit maravilloso con aroma relajante de lavanda y una cremita para mis huellitas. Luego, luego, a tomar agua porque me moría de calor. Obvio preferí la cama de mi mamá, así que me subí, prendí la pantalla de 40 pulgadas, me hice un cafecito y pues listo, viendo el mar desde el sillón.

Ahora sí, me puse mis gafas, me perfumé y salí al mar. ¡Dios mío de los perros del mundo! Esto es enorme, debo confesar que no entendía qué era y ladré como loco. Me quería aventar y sí me rifé: nadé como pude y me arrastraron las olas. Qué les digo, amigxs, una experiencia maravillosa 100% recomendable.

Me di el rol por el hotel: tres albercas, cinco canchas de tenis, una de futbol profesional, actividades deportivas, gimnasio y club de niños. Llegó la hora de la comidita. Tienen tres lugares para comer aquí: el Bar Pierre, el Pierre’s Café Delicatessen y Tabachin.

Primero fuimos al Delicatessen, que también es donde sirven el desayuno buffet. Mi mamá probó unos chilaquiles y pancito; a mí me trajeron pollito desmenuzado. Por la noche fuimos a Tabachin, galardonado con cuatro diamantes por la AAA (certificación que la Asociación Automovilística Estadounidense da en todo Norteamérica) y me trajeron una croqueta de carne molida con zanahoria. ¡No saben la delicia!

La pasamos tan bien que nos sumamos a un grupo de perritos e hicimos un rally corriendo por todo el hotel, buscando unas pistas para ganar premios. También hicimos una hermosa meditación con cuencos tibetanos. No saben cuánto me relajé de mis múltiples ocupaciones.

El clima deli, la gente amable, hay agüita y platos de perrito en todos lados. Ir a un lugar así de amigable con nosotros mientras mi mamá disfruta de la alberquita y una buena piña colada, ¡la sensación! Es maravilloso el trato a los perrhijos como yo. Ustedes se preguntarán qué onda con la info del hotel… que eso se los explique mi mamá.

¿Cómo funciona el hotel?

Después de este viaje, dejar a tu perrhijo nunca volverá a ser opción. En Pierre Mundo Imperial aceptan mascotas de hasta nueve kilos y preparan la habitación con un kit especial para ellas. El costo por mascota es de $999 por día.

El menú especial para lomitos está disponible en la habitación y en el restaurante: avena en agua con manteca de cacahuate ($90), plato de frutas con pera y plátano ($95), pechuga hervida con arroz ($160) y salmón hervido con espinaca ($230).

¿Cómo llego?

Dónde: Costera de las Palmas s/n, Granjas del Marqués, Acapulco de Juárez, Guerrero

Horario: abierto los 365 días del año.

Costo: desde $1,770 la noche

IG: @mihotelpierre

*Texto adaptado para + Chilango