EDC: Tres días de beat electrónico

El fin de semana pasado, el EDC convirtió por tres días al Autódromo Hermanos Rodríguez en sede de una fiesta inolvidable para los miles de amantes chilangos del house, dance, electro, drum and bass, techno, dance-punk, hard dance, dubstep, trance y trap, entre otros géneros.



La séptima edición de este festival, que tan solo en su primer día reunió a 90 mil asistentes, contó con la participación de figuras como Ghetto Kids, Zedd, Raymix, Vini Vici, SVBVG, Mandragora, Tiësto, Armin Van Buuren y Tom & Collins, quienes fueron parte de los 120 actos musicales del evento.

Este festival electrónico se pudo vivir desde otra perspectiva, para los que compraron un boleto Citibanamex plus, tuvieron acceso a Internet inalámbrico, sección gastronómica exclusiva, guardarropa, after party y una estación de peinado y maquillaje totalmente gratis para ayudarle a los asistentes a tener el look atractivo, psicodélico y colorido necesario para vivir al máximo esta experiencia musical.

También en la Zona Plus, existía una fila exclusiva para tarjetahabientes Citibanamex para recarga su pulsera Cashless y recibir cupones que los gastaron en lo que quisieron; además los primeros en hacer la recarga recibieron una práctica mochila o unos lentes de sol.

Algunos clientes de Citibanamex tuvieron la oportunidad de vivir la emoción de conocer y estar cerca de sus artistas favoritos como Yousef, Carl Cox, Kutski, Nightmre, Jax Jones & Martin Solveig D-Sturb, Nightmre y Hannah Wants.

“Usé los baños VIP y fue excelente porque tenían aire acondicionado y estaban súper limpios”, contó Daniela Martínez, amante de los festivales que pudo aprovechar esta ventaja al mostrar su tarjeta de crédito, y como ella muchos otros que mostraron su tarjeta de débito, crédito o la app Citibanamex Móvil tuvieron acceso a este y otros beneficios.

Así se vivió el EDC, lleno de color, música, emoción, diversión, risas, diversidad, fusión de ritmos como cuando la mexicana Mariana Bo hizo corear a cientos “Cielito Lindo” o el “Baile del Perrito” con Diplo. No te pierdas las #ExperienciasCitibanamex y disfruta de los mejores eventos con Citibanamex, entra a: Citibanamex.com/eventos y revisa todos los beneficios que van desde ganar boletos hasta estar cerca y tomarse fotos con sus artistas favoritos.