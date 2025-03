¿El cajero te dio un billete falso? Esto debes hacer para cambiarlo

El dinero apócrifo no circula sólo en la calle, también puedes recibir un billete falso en las sucursales bancarias

Por Edgar Segura*

La falsificación de billetes y monedas en México generó el año pasado pérdidas de 111 millones de pesos para las instituciones de crédito y lxs usuarixs de los servicios bancarios. Uno de esxs afectadxs fue Edgar Saavedra, quien en noviembre de 2024 recibió $1,500 en billetes falsos al retirar dinero de un cajero del Banco del Bienestar.

Aunque existen procesos de reclamación, el jubilado de 78 años no pudo recuperar el monto correspondiente a su Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores porque no se percató a tiempo de que los billetes eran apócrifos.

Los billetes falsos no circulan únicamente en la calle. En su constante cambio de manos, también es posible que ingresen de manera inadvertida al sistema bancario y que lxs clientes de las instituciones de crédito los reciban al realizar un retiro en cajeros o ventanillas. Eso fue lo que le sucedió a Edgar: “Saqué $6,000 y el cajero me dio puros billetes de $500. Ya después resultó que $1,500 eran falsos”, relata.

Para este tipo de casos, la Ley de Instituciones de Crédito incluye en su artículo 48 Bis un procedimiento para proteger a lxs usuarixs de los bancos. “Este proceso se llama reclamación“, explica a Chilango el subgerente de Atención a la Falsificación de Moneda del Banco de México (Banxico), Ricardo Trejo.

“Si tú por alguna razón en alguna transacción recibiste piezas presuntamente falsas de un cajero automático o de un cajero de ventanilla, tienes el derecho a presentar una reclamación ante la institución de crédito”, comenta.

La reclamación no necesariamente tiene que ser en la misma sucursal donde retiraste el dinero. Lo que sí es importante es realizarla en un plazo máximo de cinco días hábiles. “A partir de ahí, la institución en la que tú levantaste la reclamación tiene otros cinco días hábiles bancarios para resolverte si procede o no procede el caso”, abunda Trejo.

Al presentar la reclamación, debes realizar una relatoría indicando la fecha, hora y lugar en que recibiste los billetes falsos. “La institución de crédito va a ver los videos y todos los elementos que tenga a la mano para verificar que la realidad sí coincida con la relatoría. Si esto se valida, la institución de crédito te va a regresar el importe de máximo dos piezas (billetes), así está establecido en la ley”.

Limitaciones al reembolso

La política de reembolso únicamente ampara hasta dos billetes a fin de disuadir posibles fraudes. Además, “en términos estadísticos, sería muy poco probable que una persona reciba más de dos billetes falsos”, explica el experto.

Pero el de Edgar fue uno de esos casos improbables que se vuelven realidad. De los 12 billetes de $500 que recibió del Banco del Bienestar, tres eran apócrifos. Lo malo fue que se percató después del plazo de cinco días que otorga la ley para presentar la prueba. “Yo nunca me imaginé que el dinero fuera falso. Lo saqué en noviembre y lo quise usar en diciembre para pagar mi tarjeta de crédito en otro banco. Ahí me dijeron que era falso”, recuerda.

Otro escenario es que los ciudadanos reciban billetes presuntamente falsos que no provengan directamente de un banco, sino de alguna transacción realizada en la calle o en algún comercio. En ese caso, la recomendación es no aceptar billetes que presumas como falsos. Pero si no te das cuenta al momento y tienes dudas de la autenticidad de un billete, puedes acudir a cualquier sucursal bancaria para que la pieza sea enviada al Banxico para su análisis.

“Es importante que si tienen dinero presuntamente falso lo lleven a la institución de crédito y no traten de usarlo. Si tratan de utilizarlo, estarían cometiendo el delito de uso de falsificación de moneda“, advierte el subgerente del Banco de México.

¿Cómo identificar billetes falsos?

Para identificar si un billete es real o falso, el Banxico recomienda el método “Toca, mira y gira”. Consiste en utilizar los sentidos del tacto y la vista para corroborar ciertos elementos de seguridad que incluyen los billetes auténticos.

“¿Qué hay que tocar? Tocar los relieves sensibles al tacto. El billete en el anverso tiene una sección y al pasar la yema del dedo o la uña se siente rasposo o rugoso. Ese es uno de los elementos de seguridad que se incorpora en los billetes. La otra opción es mirar a contraluz. ¿Ahí que vamos a verificar? El registro perfecto en el caso de los billetes que tienen ese elemento. También la marca de agua, los hilos de seguridad o la ventanilla transparente en el caso de los billetes de polímero”, detalla Ricardo Trejo.

En la página oficial del Banxico es posible encontrar todos los elementos de autenticación de los billetes de distintas denominaciones para realizar la verificación correspondiente.

La técnica “Toca, mira y gira” es más efectiva que otros métodos, como los plumones que supuestamente sirven para detectar billetes falsos.

“Estos plumones que llegan a utilizar algunos comercios no los recomendamos ya que por su composición pueden dar falsos negativos. Por ejemplo, algunos billetes están hechos de plástico y otros de papel. El plumón que intentan utilizar está hecho para identificar billetes de papel, pero a veces lo pasan en billetes de plástico y no tiene ningún tipo de sentido. Como Banco de México nuestra postura es que no utilicen ese tipo de marcadores porque no te van a dar certeza”, indica el funcionario.

Los billetes más falsificados a nivel nacional durante 2024 fueron los de $500, con 176,587 piezas. El segundo lugar lo ocuparon los billetes de $200, con 65,407 casos, y en tercer lugar estuvieron los billetes de $100, con 23,673. Cabe señalar que existe una cifra negra de casos en los que no se realizaron reclamaciones

37% de los 337,124 billetes que el Banxico recibió para su análisis en 2024 correspondían a casos de falsificación en la CDMX

*Texto adaptado para + Chilango diario