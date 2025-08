El godín más famoso de redes

Con millones de seguidores y un reciente triunfo en un reality show, Dani Valle consolida su lugar en el mundo digital

Por Eduardo Alavez*

Daniel Valle Magaña es uno de los godínez más famosos de México. El influencer, mejor conocido como Dani Valle, crea contenido en el que retrata con humor los placeres y los horrores de la vida de oficina. Sus videos se han vuelto virales y generan miles de reacciones, pues millones de godínez en el mundo se ven reflejados en ellos.

Curiosamente, el creador no se considera un godín, término que, según la Academia Mexicana de la Lengua, se refiere a un “oficinista cuyo horario de trabajo es de lunes a viernes, de 09:00 a 18:00, y que se identifica por su vestimenta formal”.

“Siempre me relacionan con el mundo godín porque estoy sentado en una oficina, pero yo digo que mi contenido es sobre la vida adulta. Hablo de no querer levantarte a trabajar, tener deudas, que llegue el fin de semana y ponerte a hacer el quehacer. Eso es ser adulto en realidad”, comenta en entrevista.

De hecho, confesó que nunca ha trabajado en una oficina, aunque sí ha tenido una larga lista de empleos de todo tipo: fue animador, vendedor de boletos para antro, mesero, entrenador de tenis, maestro de inglés y durante 10 años trabajó en un campamento de verano en Estados Unidos.

Su rechazo a usar el término godín se debe a una razón muy práctica: el engagement. Como se trata de una palabra muy coloquial de México, usarla podría limitar su alcance en otros países hispanohablantes.

“El segundo país que más consume mi contenido es Colombia, luego Chile, Estados Unidos y Argentina. Casi no uso vocabulario exclusivo de México porque eso me limita. Chequen y busquen la palabra godín en mis videos: ¡nunca la van a encontrar!”, anotó.

Dani Valle es un creador de contenido originario de Guadalajara, Jalisco. Aunque el tenis y la fotografía son dos de sus grandes pasiones, comenzó estudiando un semestre de Ciencias de la Comunicación. Más tarde se cambió a la carrera de Artes Visuales en la Universidad de Guadalajara.

Su currículum incluye una extensa lista de trabajos, pero fue en 2020 cuando su vida dio un giro hacia la creación de contenido en redes sociales. Mientras trabajaba en el campamento de verano como community manager, aprovechaba sus ratos libres para crear videos. El éxito llegó cuando comenzó a hablar sobre la vida godín.

“Esa tendencia pegó porque era un nicho que no había sido explotado. Nadie había usado la comedia para representar el estrés del trabajo, tener un jefe o vivir con deudas”, aseguró.

Desde entonces, Dani ha acumulado más de 14 millones de seguidores entre Instagram y TikTok. Su podcast “Seres Cromáticos” continúa creciendo. Fue nombrado uno de los Top Creators 2024 por la revista Forbes y recientemente ganó el reality show MasterChef Celebrity Generaciones 2025.

Aunque resultó ganador del reality, Dani admite que no sabía cocinar. Para competir, tuvo que invertir más de 100 horas en clases de cocina y prepararse para enfrentar a concursantes con mucha más experiencia.

“Soy muy matadito en lo que hago y me gusta hacerlo bien. Me preparé con mucho tiempo de anticipación. Lo que voy a hacer, lo voy a hacer lo mejor que pueda, y con eso, para mí, es suficiente. Ese esfuerzo me llevó a ser el ganador”, señaló.