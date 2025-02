El Libro Vaquero: la historia detrás de sus “atrevidas” portadas

Conoce a Jorge Aviña, el ilustrador detrás de las icónicas portadas de esta historieta de bolsillo popular en la CDMX

Por Chio Sánchez*

Seguro recuerdas esas icónicas portadas de El Libro Vaquero: mujeres voluptuosas, forajidos musculosos y escenas llenas de drama y erotismo, todo, al más puro estilo del Viejo Oeste. Durante 20 años, el talentoso ilustrador Jorge Aviña fue el encargado de dar vida a esas portadas que se convirtieron en uno de los libros de bolsillo más vendidos en los puestos de periódicos de México.

Para sus ilustraciones, se inspiró en fotografías de una conocida revista para adultxs y en la imagen de la actriz Elsa Aguirre, cuenta el dibujante en entrevista para Chilango.

Eso sí, desde su origen en los años 70, la historieta mexicana ha sido objeto de críticas debido a su forma de representar el género y los estereotipos, sobre todo por las portadas de mujeres con poca ropa. Jorge Aviña reconoce esas críticas con cierto remordimiento, pero también afirma que esas imágenes eran las que le pedían los editores.

“Decían que era violencia en contra de la mujer, y yo lo acepto, pero era lo que me pedían. Entonces, para mí, con mucha pena, lo llegué a hacer pero a veces hacía mujeres pistoleras”.

Aunque recibió críticas, el artista señala que el contexto era distinto al de hoy, y que, en ese entonces, sus editores tenían una mentalidad diferente a la actual.

“Me dicen que cómo hice esas cosas tan feas, pero pues sí, era el trabajo. Me encanta dibujar. Y sí lo tomaba en cuenta, pero no frenaba por eso. Era otra época, la mentalidad del editor era esa, ¿no? Y en otras hasta las despedazaban. Aquí, en lo mío, no”, asegura.

Con todo, esta publicación se convirtió en un referente dentro del cómic mexicano, dejando una huella en varias generaciones de lectorxs y artistas.

Jorge Aviña comenzó su carrera en el cómic mexicano desde muy joven, en 1961, impulsado por las adversidades de la vida. “Estudié hasta terminar la secundaria. Empecé la prepa, pero las circunstancias hicieron que me tuviera que poner a trabajar a los 15 años. Desde entonces, entré en la historieta”, recuerda.

Al principio se dedicaba a crear fondos para escenografías y ayudaba a ilustradorxs reconocidxs de la década de los 60. Así fue como colaboró con el creador de Rarotonga (Editorial Juventud). “Llegué a ayudar al señor Antonio Gutiérrez, que era el de Lágrimas y Risas. Y ahí me quedé unos años, pero empecé a pintar y dejé lo de él para hacer portadas de revistas”.

Ha tenido tantos proyectos bajo el brazo que le resulta difícil recordar todos los títulos en los que trabajó, pero algunos que enlista son: Casos Reales del F.B.I., Memín Pinguín, El Libro Policiaco, Aventuras Vaqueras y, por supuesto, El Libro Vaquero.

Un tiempo después, Márquez le pidió a Jorge que le ayudara con la portada para un número de la popular historieta. “Un día llegué, meses después, y dijo: ‘No tengo portadas en El Libro Vaquero. ¡Ayúdeme!’. No, pues claro, respondí… Cuando llegué a El Libro Vaquero, era rapidísimo en hacer las portadas, y de ahí empecé, y ahí me quedé 20 años”, cuenta.

En cuanto a las mujeres que aparecen en las portadas, el ilustrador cuenta que se inspiraba principalmente en las fotografías de una famosa revista para adultos.

“Fui a Nueva York y compré el Playboy especial, en el que eran puras fotos de mujeres. Y me lo traje a México, no había eso. Fue, ay Dios mío, en el 78”, dice sorprendido. “Y me traje como 50 libros de esos y eran mis modelos. De ahí sacaba todo”.