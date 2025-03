El Malilla, orgullo de Valle de Chalco

El reguetonero mexicano sabe que llegar hasta donde está no ha sido fácil, pero quiere que su historia sirva de inspiración para quienes sueñan en grande

Por Liz Basaldúa*

Fernando Hernández Flores, mejor conocido como El Malilla, es una de las caras más frescas del reguetón mexicano. Desde Valle de Chalco, Estado de México, y con 25 años de edad, se ha viralizado gracias a éxitos como “Mami tú” y “Dime”. Su estilo lo ha llevado a ser un referente del reguetón mexa y, ahora, a Coachella 2025.

“Me da mucho orgullo salir de Valle de Chalco, la neta. La gente que me conoce sabe que soy un desmadre del barrio, pero ahora estoy representando un género y me pego en el pecho porque es un sueño”, nos cuenta El Mali, quien sigue viviendo en su barrio, en entrevista exclusiva con Chilango.

“Antes, la gente ni sabía dónde quedaba Valle de Chalco, ni cómo llegar. Ahora, la neta, es un punto importante del Estado de México”, asegura el cantante, quien creció ahí y fue testigo de cómo la escena del reguetón tomó fuerza en la zona. Algo similar ocurrió con El Bogueto, quien radica en Nezahualcóyotl.

Aunque pudo haber tomado otros caminos, decidió que su destino estaba en la música. “Mis papás siempre me apoyaron. Desde morro nunca me negaron nada. Cuando les dije que quería hacer música, sólo me dijeron: ‘pues hazlo, güey’. Nunca fue un tabú en mi casa querer algo diferente”.

Y así, con el respaldo de su familia y el barrio, empezó a escribir su historia.

La visa para Coachella

Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó cuando se enteró de que se presentaría en Coachella 2025, un parteaguas que pocxs artistas mexicanxs han tenido en su carrera. El año pasado, figuras como Carín León y Peso Pluma fueron invitados; y en esta edición, Junior H y El Malilla serán parte del cartel.

Sin embargo, antes de celebrar, tuvo que enfrentar un reto clave: conseguir la visa para EE.UU. El Malilla decidió ser honesto en su entrevista en la embajada y dejar que las cosas fluyeran. “Sí me puse nervioso, pero pues ni modo, lo que pasara. Los minutos en la embajada se sintieron eternos, pero yo dije la neta, a ver si me la daban”, recuerda en nuestra plática en El Micky.

Ahora se prepara para su presentación en uno de los escenarios más importantes del mundo. ¿Quién no estaría nerviosx por presentarse en Coachella? Hasta El Malilla. “Pero no son nervios, son ansias. Me gusta, mi parte favorita es hacer shows en vivo y me mantiene ansioso saber lo que pasará en Estados Unidos”, reconoce Fercho, quien también advierte que su comunidad en EE.UU. ha crecido mucho.

“El segundo país que más me consume es Estados Unidos. Mucha gente me ha estado esperando porque no pueden venir a México a verme. ¿Qué tal si les quitan los papeles?”, agrega el artista, quien además de su presentación en el festival tendrá un show en Los Ángeles y en agosto iniciará su gira por Estados Unidos. “Los gringos me tratan chido”, asegura.

“Mi negocio es el reguetón”

FOTO: SARAHI ROSAS

Aunque hoy es un exponente del reguetón, su primer acercamiento a la música fue el hip hop. “Me gustaba mucho el rap gabacho, pero no sabía inglés. Me latían los videos, el flow, pero no entendía las letras. Cuando descubrí el reguetón, sí captaba más y me enamoré del género”, señala sobre lo que le permitió conectar con la música de una forma más natural.

Su infancia estuvo marcada por artistas del género urbano, y aunque también creció con la salsa, tomó una decisión clave para su carrera. “Escuchaba un chingo de salsa, pero la neta este es un negocio y mi negocio es el reguetón”, sostiene. Eso sí, no descarta que en el futuro se anime a incursionar en otro tipo de música.

“Ahorita tengo 25, pero estoy seguro de que cuando tenga 40 años voy a sacar mi álbum de salsa”, dice entre risas. Esta autenticidad lo ha llevado a destacar en la escena, y más allá de su música, su personalidad ha hecho que el público lo ame.

Y aunque la música es su prioridad, no descarta otros proyectos, como la actuación. “Hace tiempo hice una serie, luego una película, y me despertó el hambre de probar más cosas. Me gustaría seguir explorando ese mundo”.

El “novio de México”

Su carisma y autenticidad lo han convertido en el favorito de muchas chicas, y en redes sociales ya lo llaman “el novio de México”, pero ¿realmente El Mali se percibe tan guapo como sus fans lo ven?

“Pues sí, ¿cómo no? Ja, ja. Hoy en día, por todo lo que me comentan en TikTok, creo que me siento un poco guapo. Pero no es como que me levante y diga ‘no ma, qué rostro’. Sólo hay días en los que me gusta cómo me veo”.

Aunque ahora está enfocado en su carrera y no tiene novia, admite que es un romántico de corazón. “Soy bien cursi. Tiene mucho que no me enamoro porque he estado trabajando un chingo. Tiene como dos años y medio que no tengo novia. Pero siempre he sido romántico, atento, y sí, soy ese güey que hace canciones enamorado”.

Y claro, sus canciones románticas tienen destinatario: “Sí, las canciones tienen nombre y apellido”, dijo con una sonrisa.

Para él, lo más importante es que su público disfrute su música, sin importar si se trata de una canción de desamor o un perreo.

El Malilla sabe que llegar hasta aquí no ha sido fácil, pero quiere que su historia sirva de inspiración para quienes sueñan en grande. “Si tienen un sueño, métanle mano porque los sueños se cumplen. Salimos del Estado de México y ustedes de Chilangolandia para cumplirlos”.

Sin duda, El Malilla está viviendo su mejor momento. Y esto, apenas comienza.

Agradecemos a El Micky y La Minni por las facilidades para la realización de la entrevista y la sesión de fotos con El Malilla

“Tres palabras que me definan: auténtico, Valle de Chalco y amor puro. Porque soy una persona buena” El Malilla

El apodo “El Malilla” surgió porque un productor le decía “vato malilla” en el estudio de grabación y decidió adoptarlo como su nombre artístico

“El Malilla” surgió porque un productor le decía “vato malilla” en el estudio de grabación y decidió adoptarlo como su nombre artístico El Malilla estudió Ingeniería Civil en el IPN de Zacatenco

estudió Ingeniería Civil en el IPN de Zacatenco Se presentará los sábados 12 y 19 de abril en Coachella 2025, mismo día que tocarán Green Day, Infected Mushroom, Anitta y Charli XCX

* Texto adaptado para + Chilango diario