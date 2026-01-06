El mejor mes para ponerse al corriente

El 2026 llega con descuentos y estímulos fiscales en predial, agua y tenencia para quienes paguen a tiempo en la CDMX
Como cada inicio de año, el gobierno de la CDMX aplica una serie de estímulos fiscales en el pago de predial, agua y tenencia vehicular para aliviar el bolsillo de miles de contribuyentes ante la tradicionalmente difícil “cuesta de enero”.
La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) informó que se trata de beneficios que apoyarán la economía de muchas familias y de grupos vulnerables como adultos mayores sin ingresos fijos, madres solteras o personas con discapacidad.
En el caso del impuesto predial, el incentivo más atractivo se concentra en este mes, ya que se implementa un descuento de 8% a quienes cubran el pago anual de manera anticipada, y de 5% si se hace en febrero.
Aunado a ello se ofrece una cuota fija bimestral de $68 en el predial para viviendas de uso habitacional que no excedan un valor de $2,808,466. Mientras que las propiedades que excedan dicha cantidad se les otorgará 30% de descuento.
De acuerdo con los artículos 281 y 282 del Código Fiscal de la CDMX, esto último aplica para jubilados, pensionados por cesantía en edad avanzada, por vejez, por incapacidad por riesgos de trabajo o por invalidez.
También para viudas, huérfanos pensionados, mujeres divorciadas, madres solteras que demuestren tener dependientes económicos, personas con discapacidad permanente y adultos mayores sin ingresos fijos y escasos recursos.
El pago de derechos por el suministro de agua también forma parte de este paquete de apoyos: se otorga una reducción de 50% en la cuota bimestral a propietarios de inmuebles que pertenecen a estos grupos vulnerables.
Borrón y cuenta nueva
A principios de diciembre, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó que este año habrá una cuota única para liquidar adeudos de predial: $1,000 para viviendas populares y $2,000 para pequeños comercios.
La medida busca que propietarios con rezagos de varios años puedan ponerse al corriente sin enfrentar cargas acumuladas. Las autoridades estiman que esto podría beneficiar a más de 834,000 cuentas en la capital.
El secretario de Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, explicó que el beneficio aplica únicamente para los predios que se encuentran en los rangos catastrales de la A a la D, es decir, las de menor costo.
Para acceder a la condonación de multas y recargos, el requisito principal es estar al corriente en el pago del predial correspondiente a 2026.
“Viviendas que tienen valores catastrales de, por ejemplo, $124,000 y tienen un adeudo de $10,967, tendrían un pago único de $1,000. Estarían obteniendo un beneficio de $9,967. En el caso de pequeños comercios, hay que recordar que algunos fueron afectados por la pandemia y se les dificultó pagar el predial. En caso de que tengan un adeudo, por ejemplo, de $47,000, con un pago fiscal único de $2,000 se pondrían al corriente. Estamos promoviendo la regularización, y sobre todo, dando beneficios a todas las cuentas prediales de la ciudad”, explicó De Botton Falcón.
Paga tu refrendo y olvídate de la tenencia
En cuanto a la tenencia vehicular, el beneficio más relevante continúa siendo la exención del 100% del impuesto una vez cubierto el pago correspondiente al refrendo, que para 2026 es de $760.
Este descuento se otorgará a dueños de automóviles cuyo valor total, incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), no exceda de $638,000. Mientras que para motocicletas, el valor no deberá rebasar los $250,000.
De acuerdo con la SAF, los propietarios de estos vehículos tendrán que ser personas físicas o morales sin fines de lucro. No contar con adeudos de años anteriores, tener tarjeta de circulación vigente y realizar el pago dentro del plazo marcado, que se extiende hasta el 31 de marzo de 2026.
¿Dónde pagar?
El pago de los derechos e impuestos se puede realizar en los más de 8,800 puntos de cobro disponibles, destacando la promoción de meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes.
Algunos lugares son:
- Kioscos de la Tesorería (lunes a domingo, de 09:00 a 20:00).
- Tesorerías express (lunes a domingo, de 09:00 a 21:00).
- Administraciones tributarias y auxiliares (lunes a viernes, de 08:30 a 15:00).
- Contributel (lunes a domingo, de 08:00 a 20:00).
- Tesomóvil en la alcaldía Azcapotzalco (Centro Comercial Pasaje Ferrería) y en la alcaldía Álvaro Obregón (Centro Comercial Plaza Exhibimex). De lunes a jueves, de 09:00 a 20:00, y viernes, de 09:00 a 18:00. Disponibles hasta el 30 de enero.
- Macromódulo de Tesomóvil en Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca (Metro Ciudad Deportiva, acceso por Puerta 7). Sábados y domingos, de 09:00 a 17:00.
También se puede hacer en bancos, tiendas de conveniencia y departamentales, así como a través de la aplicación móvil “Tesorería CDMX” y en la página web de la Secretaría de Administración y Finanzas (finanzas.cdmx.gob.mx).
Por primera vez en 13 años, el gobierno de la CDMX actualizó y elevó el límite para exentar la tenencia vehicular, de $250,000 a $638,000 (considerando el IVA) para vehículos particulares
- 4,582 millones de pesos se espera recaudar este año con respecto a la tenencia vehicular, de acuerdo con el gobierno capitalino