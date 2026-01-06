El mejor mes para ponerse al corriente

El 2026 llega con descuentos y estímulos fiscales en predial, agua y tenencia para quienes paguen a tiempo en la CDMX

Como cada inicio de año, el gobierno de la CDMX aplica una serie de estímulos fiscales en el pago de predial, agua y tenencia vehicular para aliviar el bolsillo de miles de contribuyentes ante la tradicionalmente difícil “cuesta de enero”.

La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) informó que se trata de beneficios que apoyarán la economía de muchas familias y de grupos vulnerables como adultos mayores sin ingresos fijos, madres solteras o personas con discapacidad.

En el caso del impuesto predial, el incentivo más atractivo se concentra en este mes, ya que se implementa un descuento de 8% a quienes cubran el pago anual de manera anticipada, y de 5% si se hace en febrero.

Aunado a ello se ofrece una cuota fija bimestral de $68 en el predial para viviendas de uso habitacional que no excedan un valor de $2,808,466. Mientras que las propiedades que excedan dicha cantidad se les otorgará 30% de descuento.

De acuerdo con los artículos 281 y 282 del Código Fiscal de la CDMX, esto último aplica para jubilados, pensionados por cesantía en edad avanzada, por vejez, por incapacidad por riesgos de trabajo o por invalidez.

También para viudas, huérfanos pensionados, mujeres divorciadas, madres solteras que demuestren tener dependientes económicos, personas con discapacidad permanente y adultos mayores sin ingresos fijos y escasos recursos.

El pago de derechos por el suministro de agua también forma parte de este paquete de apoyos: se otorga una reducción de 50% en la cuota bimestral a propietarios de inmuebles que pertenecen a estos grupos vulnerables.

Borrón y cuenta nueva

A principios de diciembre, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó que este año habrá una cuota única para liquidar adeudos de predial: $1,000 para viviendas populares y $2,000 para pequeños comercios.

La medida busca que propietarios con rezagos de varios años puedan ponerse al corriente sin enfrentar cargas acumuladas. Las autoridades estiman que esto podría beneficiar a más de 834,000 cuentas en la capital.

FOTO: SHUTTERSTOCK

El secretario de Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, explicó que el beneficio aplica únicamente para los predios que se encuentran en los rangos catastrales de la A a la D, es decir, las de menor costo.

Para acceder a la condonación de multas y recargos, el requisito principal es estar al corriente en el pago del predial correspondiente a 2026.

“Viviendas que tienen valores catastrales de, por ejemplo, $124,000 y tienen un adeudo de $10,967, tendrían un pago único de $1,000. Estarían obteniendo un beneficio de $9,967. En el caso de pequeños comercios, hay que recordar que algunos fueron afectados por la pandemia y se les dificultó pagar el predial. En caso de que tengan un adeudo, por ejemplo, de $47,000, con un pago fiscal único de $2,000 se pondrían al corriente. Estamos promoviendo la regularización, y sobre todo, dando beneficios a todas las cuentas prediales de la ciudad”, explicó De Botton Falcón.

Paga tu refrendo y olvídate de la tenencia

En cuanto a la tenencia vehicular, el beneficio más relevante continúa siendo la exención del 100% del impuesto una vez cubierto el pago correspondiente al refrendo, que para 2026 es de $760.

Este descuento se otorgará a dueños de automóviles cuyo valor total, incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), no exceda de $638,000. Mientras que para motocicletas, el valor no deberá rebasar los $250,000.

De acuerdo con la SAF, los propietarios de estos vehículos tendrán que ser personas físicas o morales sin fines de lucro. No contar con adeudos de años anteriores, tener tarjeta de circulación vigente y realizar el pago dentro del plazo marcado, que se extiende hasta el 31 de marzo de 2026.

¿Dónde pagar?

El pago de los derechos e impuestos se puede realizar en los más de 8,800 puntos de cobro disponibles, destacando la promoción de meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes.

Algunos lugares son:

Kioscos de la Tesorería (lunes a domingo, de 09:00 a 20:00).

Tesorerías express (lunes a domingo, de 09:00 a 21:00).

Administraciones tributarias y auxiliares (lunes a viernes, de 08:30 a 15:00).

Contributel (lunes a domingo, de 08:00 a 20:00).

Tesomóvil en la alcaldía Azcapotzalco (Centro Comercial Pasaje Ferrería) y en la alcaldía Álvaro Obregón (Centro Comercial Plaza Exhibimex). De lunes a jueves, de 09:00 a 20:00, y viernes, de 09:00 a 18:00. Disponibles hasta el 30 de enero.

Macromódulo de Tesomóvil en Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca (Metro Ciudad Deportiva, acceso por Puerta 7). Sábados y domingos, de 09:00 a 17:00.

También se puede hacer en bancos, tiendas de conveniencia y departamentales, así como a través de la aplicación móvil “Tesorería CDMX” y en la página web de la Secretaría de Administración y Finanzas (finanzas.cdmx.gob.mx).

Por primera vez en 13 años, el gobierno de la CDMX actualizó y elevó el límite para exentar la tenencia vehicular, de $250,000 a $638,000 (considerando el IVA) para vehículos particulares