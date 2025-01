El microcosmos en tu smartphone

¿Te has preguntado qué organismos habitan en los cuerpos de agua de los jardines de la CDMX? Puedes descubrirlo con tu celular… y un microscopio adaptable a su lente

Por Chio Sánchez*

Tres químicos egresados de la UNAM desarrollaron microscopios portátiles diseñados para integrarse con medios digitales, con el objetivo de acercar la microscopía y la ciencia a las personas, especialmente a las infancias y lxs jóvenes. “Queremos sembrar una semilla en las nuevas generaciones de ciencia”, comparten Alexis Molina, Ricardo Ojeda y Pataki en su cuenta de Instagram @ventanaalmicrocosmos .

Los científicos han impartido talleres de microscopios portátiles en instituciones como la FES Cuautitlán Campo 4, FES Iztacala, la Facultad de Ciencias de la UNAM y la UAM Iztapalapa, entre otros centros educativos.

Y ahora, con el proyecto Ventana al Microcosmos, organizan talleres donde lxs participantes, principalmente niñas y niños, exploran el fascinante universo microscópico en lugares cotidianos de la Ciudad de México como los parques.

Uno de los laboratorios naturales favoritos de este trío de apasionados de la ciencia y la divulgación es el Parque Masayoshi Ōhira, donde lxs asistentes analizan la calidad de la microbiota del icónico estanque japonés. Este lugar, que alguna vez albergó peces koi, ahora se convierte en un espacio para descubrir la vida invisible que lo habita a través de microscopios portátiles.

Los dispositivos están hechos con alambre y un lente de 140x, moldeados en la figura del animal favorito de cada usuario. El lente se coloca en la cámara frontal del celular, mientras que el alambre se asegura a la carcasa con cinta adhesiva para mantener todo en su lugar durante las observaciones.

Agrega que los 3,000 microscopios que han armado hasta ahora están hechos a mano y tienen una garantía de por vida, siempre y cuando se usen adecuadamente. “Cada uno es hecho a mano, de manera artesanal. No tenemos una máquina para fabricarlos”, añade Alexis.

En estos microscopios se pueden ver microorganismos como rotíferos, algas, áfidos, células y hasta tejidos.

Microorganismos como las bacterias no se pueden ver con estos dispositivos artesanales debido a que son mucho más pequeños.

“Bacterias ya no las podemos ver, las bacterias normalmente miden de 0.1 micrómetros a 1, son 10 a 100 veces más pequeñas. Entonces, o tenemos un súper celular de 200 megapíxeles con un sensor muy potente (y eso no lo hemos probado), o no. Es decir, cosas muy muy muy pequeñas no las podemos ver con este equipo”.