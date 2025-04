Guía para disfrutar del Taco Chilango ¡con todo!

Al evento más taquero del año no sólo le pondrán verdurita y mucha salsa, también viene relleno de concursos, shows y muchas opciones para probar en paquete familiar

El taco que se te antoje, el que te imagines, ese con la salsita escurriendo de lado y relleno de una buena porción de proteína es el que te espera en el festival Taco Chilango, el cual se llevará a cabo este sábado 5 de abril en el Monumento a la Revolución, de 11:00 a 22:00 horas.

Sí, tendrás todo el día para hincarle el diente a las creaciones de 70 icónicas taquerías que estarán presentes en este querido espacio de la Ciudad de México, en un día que se pronostica soleado y sabroso para honrar a ese platillo que nos acompaña de mañana, tarde y noche. Pero antes de que te lances a la comedera, te damos información valiosa para que tu experiencia sea deliciosa.

70 taquerías, ¿y qué más?

Sabemos que los taquitos se van como agua: en un momento tienes el plato repleto y en unos minutos ya no. Sin culpa, que para eso son. Pero en el evento del Taco Chilango habrá muchas actividades 100% familiares para estar disfrutando en lo que se baja la primera, la segunda, la tercera… y las demás tandas.

Si masticas rápido, te interesará apuntarte en el Concurso de Glotones, donde la prueba de fuego es ver quién puede comer más tacos en el menor tiempo. Inicia a las 14:00, por lo que un ratito antes acércate al Escenario Principal para registrarte con el staff.

También habrá una Batalla de Salsas para elegir a la más picosa, con eso de que se dice que en Chilangolandia ya no pican como antes… Pues sí, hay algunas tranqui, aunque al chile a las y los chilangos nos gusta que se sienta la trompita enchilada (entre más, mejor). Para que votes, deberás acercarte al stand con salsas ubicado en la explanada. Ahí las calas antes de las 15:00, cuando se anunciará a la ganadora.

Como este es el espacio ideal para convertirse en catadorx, aprovecha tu especialización en todo tipo de tacos para ayudar a elegir el favorito del público. Habrá cinco urnas gigantes en las que podrás poner tu papeleta. De igual forma, pondrás a prueba tu conocimiento y paladar, pues también se entregará un premio al taco favorito de lxs taquerxs de la ciudad. A ver si muy salsa. A las 16:00 se realizarán ambas premiaciones.

Y como en toda fiesta chilanga, la musiquirri no puede faltar. Bandas icónicas en la Ciudad de México te harán bailar con cumbiones y mucho sabor musical desde las 17:00. ¡Cha cha chá! Así que ya no habrá pretexto para que no te quepan más taquitos.

¿Me da un cronograma, por favor?

Que porque se te hizo tarde o sólo puedes en la mañana: acá no aceptamos pretextos porque esta experiencia es imperdible y, como diría mi abuelito, “una vez al año no hace daño”. Por lo que te desglosamos actividad por actividad con su horario designado:

11:00 Arranque de actividades

12:00 Bienvenida en el Escenario Principal con el periodista gastronómico y director creativo de Paladar, Pedro Reyes

14:00 Concurso de Glotones (Escenario Principal)

15:00 Concurso Batalla de Salsas (Zona Relax)

16:00 Entrega de los premios al Taco Favorito del Público y al Taco Favorito de los Taqueros (Escenario principal)

17:00 Presentación musical de Yo Me Voy Con La Otra (Escenario principal)

19:00 Presentación musical de Orquesta Berana (Escenario principal)

21:00 Presentación musical de Son Pequeños Con Sabor (Escenario principal)

22:00 Fin del evento

¿Cómo le hago para asistir?

El acceso a Taco Chilango es gratis con el Pasaporte Chilango en mano. Antes de que digas “uy, así qué chiste”, no hablamos del documento oficial para viajar a otros países, sino de uno mágico que te servirá para ganar boletos de festivales de música, conciertos, exposiciones, obras de teatro, eventos deportivos y otras experiencias muy chidas.

Este trámite será el más rápido que hagas en tu vida. El primer paso que debes seguir es llenar el formulario disponible en la página web pasaporte.chilango.com (que te dejamos también en el código QR arriba). Luego, te llegará un correo para que confirmes tu registro dándole clic a un hipervínculo y así aparecerá un mensaje de validación de tu cuenta con un ID numérico y un código QR que serán sólo para ti.

Y ya. Simple. Con este registro previo podrás acceder sin contratiempos al evento, y lo mejor es que te servirá para las dinámicas que realicemos en Chilango. Cuando te lleves un premio con nosotros, el equipo te escribirá mediante un correo autorizado para confirmar tus datos junto con tu número de pasaporte.

Ahora ya tú sabe, las mejores taquerías de la CDMX estarán en un solo lugar con la tercera edición de Taco Chilango. Ven a levantar el meñique mientras disfrutas de música y actividades para toda la familia. Entrada libre… Chilango invita.

