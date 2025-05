Justicia digital para reducir la cifra negra del delito

La fiscalía de la CDMX va a la vanguardia en la implementación de plataformas para alentar la cultura de la denuncia

La cultura de la denuncia del delito no está muy arraigada en México ya que sólo 10.4% de estos incidentes se reportan ante la autoridad y en apenas 7.1% se abre una carpeta de investigación, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024. Es como si el resto de los crímenes (que son nueve de cada 10) oficialmente nunca hubieran existido, algo que se llama la cifra negra del delito.

El fenómeno tiene diversas causas como la desconfianza de la población hacia las autoridades encargadas de impartir justicia, la percepción de trámites largos y la sensación de que interponer una denuncia representa una pérdida de tiempo.

Frente a este escenario, la Ciudad de México cuenta desde hace varios años con plataformas digitales para ayudar a lxs chilangxs a iniciar un proceso judicial en caso de ser víctimas de actividades ilícitas.

CDMX, a la vanguardia

La organización Impunidad Cero, en colaboración con la Fundación Friedrich Naumann, elaboró el Índice de transformación digital de las fiscalías 2024 con el objetivo de evaluar avances, buenas prácticas y desafíos en este proceso de digitalización.

La fiscalía capitalina está a la vanguardia en este rubro ya que obtuvo una evaluación de 84.4%, la más alta de las 32 entidades federativas, en el impulso de tecnologías para mejorar y automatizar sus operaciones y servicios, incluida la implementación de herramientas para eficientar la recepción, canalización y trámite de las denuncias, así como la apertura de carpetas de investigación.

La escala del índice va de 0 a 100%, donde un valor más cercano al 100% refleja un mayor nivel de transformación digital.

El informe destaca que, de las 32 fiscalías estatales, únicamente 19 cuentan con una plataforma de denuncia o pre denuncia en línea, entre ellas, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, la cual ocupa el tercer sitio a nivel nacional en la recepción de las querellas.

Sólo en 2023 esta instancia recibió 87,754 denuncias en línea presentadas por 19,578 víctimas, de acuerdo con datos obtenidos por la organización a partir de solicitudes de información.

Buenas prácticas contra el delito

El documento Plataformas de denuncia digital en México: casos de estudio y buenas prácticas, de la organización Impunidad Cero, advierte que la falta de sanción o castigo para una persona que comete un delito empieza cuando no se reporta ante las autoridades.

“La denuncia es la puerta de entrada al sistema de justicia, por lo que el desarrollo e implementación de estas plataformas puede disminuir la cifra negra, y en consecuencia, disminuir la impunidad”, indica.

Por ello, destaca la importancia de la transformación digital en el combate a la delincuencia, ya que “pueden ayudar a mejorar la gestión de los casos dentro de las procuradurías y fiscalías del país”.

La CDMX es un caso exitoso de adopción de estas medidas con su plataforma denunciadigital.cdmx.gob.mx. Ésta se encuentra disponible también en la aplicación del gobierno capitalino y fue desarrollada antes de la pandemia con el objetivo de diversificar la recepción de las denuncias, principalmente en delitos que no requieren la presencia de la víctima en fiscalías o ministerios públicos.

En dicho sitio, lxs chilangxs pueden denunciar hasta 23 delitos como violencia familiar, contra la intimidad sexual, sustracción de menores, discriminación, fraude, abuso de confianza, robo sin violencia, robo de vehículos, robo de autopartes, asaltos en el transporte público, usurpación de identidad, entre otros.

Además de la plataforma de denuncia, la fiscalía local ha creado otros instrumentos digitales como un sistema de firma electrónica que otorga el mismo valor probatorio que una firma autógrafa, un servicio de denuncia anónima y el Registro de Automotores de Procedencia Ilícita (RAPI) para verificar si un vehículo cuenta con reporte de robo, secuestro, fraude, extorsión o abuso de confianza.

También está la plataforma SIAP, donde víctimas e imputadxs pueden acceder a sus carpeta de investigación. O el Atlas de Feminicidios, para transparentar y georreferenciar la información de este fenómeno delictivo.

En la metrópoli también existe la posibilidad de que lxs chilangos ubiquen las agencias del Ministerio Público y fiscalías especializadas a través de un localizador, lo que facilita los tiempos de traslados de lxs denunciantes y los tiempos relativos a los trámites de las carpetas de investigación.

¿Cómo denunciar en línea?



El sitio web denunciadigital.cdmx.gob.mx ofrece la oportunidad de solicitar constancias generales de extravío y levantar denuncias de delitos que no amenacen la integridad física de las personas denunciantes. Al entrar a la plataforma, lxs usuarixs deberán aceptar el aviso de privacidad y posteriormente podrán elegir entre tres opciones:

¿Perdiste o extraviaste algo?

¿Fuiste víctima de un delito?

Denuncia Anónima

Para las dos primeras, el sistema te solicitará tu Llave CDMX o la e.firma, mientras que para la tercera no será necesario ningún requisito, dato personal o contacto. Así que ya no tienes pretexto para no denunciar si fuiste víctima de un delito.

