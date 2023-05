La Diaria: 4 noticias que debes saber sobre la CDMX

Fotografía: Cortesía

CDMX CON EXCELENTE RECUPERACIÓN ECONÓMICA

El secretario de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani, aseguró que en lo que va de 2023, la CDMX tiene una derrama económica de 22 mil 902 millones de pesos, lo que superó en 4 mil 192 millones a lo obtenido en el mismo periodo en 2022. “En esta ocasión sólo se habla del rubro comercial y hay que señalar que, de acuerdo a cifras del INEGI, ésta ha tenido un 2% de aumento al por menor, y un alza de 8.1% al por mayor, ambas en comparación con el 2022”, señaló. Recordó que el fin de semana pasado todos los centros comerciales estaban llenos, así como los cines, parques y tiendas; una actividad económica impresionante previa al Día de las Madres, lo que significa que la ciudad está recuperándose y teniendo una actividad económica que es un ejemplo a seguir, posicionándose a la vanguardia en las metrópolis de Latinoamérica, “nos da mucho gusto toda esta actividad”, aseguró.

Además detalló que, por poner un ejemplo, en el caso del pasado Día de Reyes se tuvo una derrama económica de 4 mil 988 millones de pesos, en las que se beneficiaron 15 mil 014 unidades económicas donde laboran 117 mil personas, mientras que en comparación con 2022, se incrementó en 549 millones de pesos las ventas al mayoreo y menudeo. Respecto del Día del Amor y la Amistad, la derrama fue de mil 867 millones, 89 mil unidades económicas beneficiadas donde trabajan 367 mil personas y se superó con 103 millones de pesos con respecto a esa celebración del año pasado. En pescados y mariscos por la “Cuaresma 2023”, lo que correspondió a los 40 días previos a la Semana Santa, fueron mil 523 millones de pesos y se beneficiaron 2 mil 498 unidades económicas, básicamente las establecidas en mercados públicos, tiendas de autoservicio y la Nueva Viga, superando por 100 millones de pesos aproximadamente la derrama con respecto al año pasado. En Semana Santa, incluida toda la actividad turística en dos semanas, fueron 6 mil 900 millones de pesos.

“Para el Día de la Madre se generará una derrama económica de 2 mil 867 millones de pesos; estamos hablando de un promedio de 2 mil 500 pesos por familia; son 80 mil unidades económicas donde laboran 557 mil personas, y estamos seguros que se superará la derrama económica por 400 millones de pesos con respecto al año pasado. Hay que recordar que la ciudad es la segunda entidad con el mayor número de unidades económicas en todo el país, de acuerdo a cifras del INEGI, ya que tenemos cerca de 485 mil unidades económicas, sólo nos rebasa el Estado de México en ese rubro”, afirmó.

LEVANTAN EMERGENCIA POR COVID

Luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto que pone fin a la emergencia sanitaria por Covid-19 en México, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que aunque se decide con el Consejo de Salud cómo se trabajará en la capital, “podemos decir que hoy también se levanta la emergencia en la ciudad; lo único que va a continuar es estar pendientes por algún incremento en los hospitales, y el uso de cubrebocas en las escuelas lo determinará la SEP”. Asimismo, en conferencia reveló que para el Hospital La Pastora (que en su momento funcionó para atender exclusivamente a quien se contagió del virus) se tiene “un buen proyecto que muy pronto será anunciado, y que es parte del otro proyecto de pasar el sistema de salud de la ciudad al IMSS-Bienestar, donde además será de especialidades”. En tanto, aseguró que la unidad creada para pacientes COVID en el Hospital Ajusco Medio se mantendrá funcionando como tal.

Recordó que el COVID continúa, pero lo que se termina es la emergencia sanitaria que fue establecida en marzo del 2020, “esto no quiere decir que uno ya no pueda enfermarse, sino que ya no hay un problema de saturación de hospitales, de incremento de mortalidad, etcétera; sigue habiendo medicamentos y la frecuencia de vacunación se definirá a nivel federal”. Acotó que lo que se tiene que definir en la ciudad tiene que ver con el cubrebocas, que ya no es obligatorio en ningún lugar desde hace tiempo y depende de las personas su uso en lugares cerrados, transporte público y particularmente en las escuelas. Reiteró que la Secretaria de Finanzas y ella le dan seguimiento a la compra de medicamentos y de equipo para todos los centros de salud y hospitales. Finalmente reflexionó respecto a lo que dejaron en la ciudad estos tres años de pandemia y cuáles son los retos del Sistema de Salud.

QUE ACLAREN PÉRDIDA DE LLAVE

Respecto a la desaparición de una “llave conmemorativa” de 359 mil 600 pesos, la cual mandó a hacer la alcaldía Cuauhtémoc a una empresa que al parecer no existe, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que ese asunto lo debe explicar la propia demarcación y en todo caso que pedirá que se haga una revisión. Dicha llave, describió la propia alcaldía “es una escultura acuñada en metal, engarzada por joyeros en estuche de madera fina cubierta con piel”, y se le encargó al Grupo Industrial GEZ S.A. de C.V., mismo que dice su sitio web estar en la colonia Santa María Tepepan, en Xochimilco; sin embargo, los vecinos desconocen que ahí haya una empresa y el número telefónico de su contacto es inválido. Esto resulta contrastante porque esta demarcación, encabezada por Sandra Cuevas, se ha jactado de ser de las más transparentes. En conferencia, Sheinbaum Pardo recordó que la Secretaría de Finanzas y la Jefatura de Gobierno tienen 100% de calificación en cuanto a transparencia, pero que “habría que preguntar cuánto tienen de calificación otras entidades”. Finalizó al referir que “quien no cumpla con la Ley de Transparencia, deberá ser acreedor a sanciones”.

ELY, LA ELEFANTA CONSENTIDA DE ARAGÓN, DA LA BIENVENIDA A GIPSY

Desde el Centro de Conservación Zoofari, ubicado en el estado de Morelos, llegará la elefanta “Gipsy” al Centro de Conservación de la Vida Silvestre de San Juan de Aragón, en la Ciudad de México, para hacer compañía a la elefanta “Ely”, como parte de las recomendaciones de especialistas en fauna silvestre nacionales y extranjeros para aumentar las condiciones de bienestar de ambas elefantas africanas.

Tras coincidir en que en el Zoológico de San Juan de Aragón la elefanta “Ely” recibe los cuidados necesarios para garantizar su bienestar. Expertos en vida silvestre de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), especialistas en elefantes e integrantes de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM) explicaron que, junto con el equipo de los zoológicos de la CDMX, se realizó una valoración de la situación de los elefantes en México y el mundo, en la cual se valoraron todas las opciones, y se determinó que la mejor opción es llevar compañía a “Ely” en el Zoológico de Aragón.

La doctora Marilú Alonso Spilsbury, investigadora en bienestar animal y etología en la Universidad Autónoma Metropolitana, destacó que “Ely” se encuentra en excelentes condiciones de acuerdo con distintas escalas de bienestar.

Ernesto Zazueta Zazueta, presidente de la Azcarm, recordó que el dictamen que hicieron especialistas de esta Asociación sobre la elefanta africana “Ely” reveló que la elefanta africana presentaba dos realidades: que es un animal que casi toda su vida ha vivido bajo cuidado humano y que presenta padecimientos crónicos por su vida pasada en un circo, por lo que trasladarla a un santuario en el extranjero era inconveniente.

Cabe hacer mención que la especie del elefante africano atraviesa una condición preocupante al entrar a la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), por lo que la labor de los zoológicos contribuye a la conservación de las especies, sobre todo las que se encuentran en peligro de extinción a causa del tráfico ilegal, la cacería y la destrucción de su hábitat.

En este sentido, Marcos Ricardo Oteiza Gajón, director General del Centro de Conservación Zoofari, dijo que en beneficio de los elefantes de México y el mundo, Zoofari trabaja en alianza con los Zoológicos de la Ciudad de México y Africam Safari, por lo cual determinaron llevar a “Gipsy” al Zoológico de San Juan de Aragón y posteriormente recibir a otros elefantes en Zoofari. Agregó que se harán cargo de la logística del traslado de “Gipsy”, por lo que no generará ningún costo para el Gobierno de la Ciudad de México.

También dijo que el equipo de Zoofari participará en el proceso de acoplamiento de “Gipsy” y “Ely” en el Zoológico de San Juan de Aragón. Al respecto, Fernando Gual Sill, director General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre, comentó que “el traslado es algo que puede tardar semanas o meses, no es de hoy para mañana, son elefantes de gran tamaño, de un manejo muy delicado, entonces dependemos de ellas dos para el momento más adecuado para su traslado.”

Añadió que se tendrá un periodo de adaptación entre las dos ejemplares, por lo que se prevé un periodo variable, además de que entrará en un programa de medicina preventiva, para lo cual tanto el equipo de Zoofari como el del Zoológico de San Juan de Aragón estarán trabajando de la mano.

Infórmate al momento en nuestras redes sociales como Máspormás y conoce más del día a día de la agenda pública.