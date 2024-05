La ola de calor deja sin hielo a la CDMX

Fábricas y distribuidoras de hielo enfrentan un desafío ante la alta demanda de este producto y la baja producción, derivada de las temperaturas más altas en la historia de México

Por Angela Molina

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que se prevén temperaturas máximas de 31 a 33 grados Celsius (°C) en 12 de las 16 alcaldías de la ciudad, con la llegada de la tercera ola de calor. Así mismo, las alcaldías de Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan mantienen alerta amarilla con temperaturas de 28°C a 30°C. Con esta situación, en diversos puntos de la ciudad se registró un notable aumento en la adquisición de hielo, dejando a miles de habitantes sin esta alternativa para refrescarse.

Problemas en la producción

Esta fuerte demanda no es la única causante de que cada vez encuentres menos bolsas de hielo en la tiendita o que no encuentres; también hay que sumar que la producción de hielo no ha podido mantenerse al ritmo requerido, ya que las altas temperaturas también afectan el funcionamiento de las máquinas y de los refrigeradores de almacenamiento, explica Juan Carlos, encargado de Buri Hielo, una importante distribuidora en la alcaldía Álvaro Obregón.

“Las máquinas absorben el aire caliente y se tardan más en producir hielo. Incluso las máquinas pueden seguir trabajando, pero va a haber un desabasto natural de la máquina porque se calienta, porque hace más calor a temperatura ambiente. Si la máquina estaba dando cinco toneladas (de hielo), ahora se va hasta tres y media, hasta tres llega a producir ya nada más en el día”.

Juan Carlos menciona que tienen una lista de espera de 24 hasta 62 horas y sólo entregan el 50% del pedido, para poder abastecer la demanda de otros clientes que, advierte, aumentará debido a la temporada de eventos sociales como las graduaciones de estudiantes y no cesará hasta que desciendan las temperaturas.

“Hasta que no baje la temperatura ambiente, o sea, que no baje el calor, no va a dejar de haber demanda. Ahorita como se vienen las salidas de las escuelas, surtimos también a salones de fiesta, pues se triplica (la demanda), porque ya son para eventos sociales. Pero sí hay alta demanda, hay un gran desabasto y lo va a seguir habiendo. Hasta que no empiece a haber lluvias, empezaremos a ver una baja demanda de compra de hielos. También a nosotros nos urgen lluvias”.

Algunas fábricas de hielo también han cerrado temporalmente. Es el caso de Hielo Club, quienes debido a las altas temperaturas, a cortes de luz que han sufrido en los últimos días en las fábricas y a la falta de agua, limitaron su capacidad para producir hielo, por lo que esperan que para el mes de julio puedan normalizar su producción.

“Lamentablemente en esta temporada ya no estamos dando de alta clientes ni estamos vendiendo producto a personas/establecimientos que no nos venían comprando con regularidad debido a las altas temperaturas, a los cortes de luz que hemos sufrido en los últimos días en las fábricas y a la falta de agua; lo que limita la capacidad para producir hielo y no queremos quedarle mal a ninguno de nuestros clientes (…) esperemos que para el mes de julio se normalice todo además de que contaremos con más producción a partir de esta fecha por las inversiones que estamos haciendo”, señalan los encargados.

Impacto en la economía local

Desde restaurantes hasta locatarios, como aquellos que venden refrescos y jugos, viven el impacto de esta escasez. “Últimamente sí ha faltado, bueno, dicen que hay desabasto. Yo trabajo diario con hielo para enfriar mis refrescos, tengo refri pero como no tengo luz, pues es igual. Hay ocasiones que me lo traigo desde Tacuba, porque sé que aquí no hay, entonces paso a Tacuba. Si no hay, pues puro refresco con agua”, explica una vendedora de periódicos, refrescos y dulces en Azcapotzalco.

Algunos comerciantes han comenzaron a racionar su uso, afectando la calidad del servicio y, por ende, la satisfacción del cliente. Incluso las y los capitalinos deben desplazarse a otros lugares para conseguir una bolsa de hielo o deciden hacerlos en casa, para seguir manteniéndose frescos ante esta ola de calor que, de acuerdo a investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), afectará al país con las mayores temperaturas de su historia en los próximos 15 días.

Jorge Zavala Hidalgo, director del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC) de la UNAM, precisó en conferencia de prensa reciente que más allá del valor numérico, ésa es una condición sin precedente, porque las comunidades tendrán temperaturas que no han enfrentado antes. “Las distintas poblaciones experimentarán temperaturas que no han tenido antes y para cada una de ellas será un récord histórico, que en el caso de Ciudad de México llegará a 34 o 35 grados Celsius, para San Luis Potosí sería arriba de 45 grados”, señaló el investigador en declaraciones recogidas en la Gaceta UNAM.