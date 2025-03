Las calles de la CDMX están infestadas de hoyos

Para la diputada Miriam Saldaña, tapar baches todos los días no servirá de nada mientras no se resuelva lo que sucede debajo del pavimento

Por Mario Rojas R.

“En la Ciudad de México los baches son un problema crónico”, sentencia la diputada por el Partido del Trabajo (PT), Miriam Saldaña. Y es cierto: según los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), correspondientes a diciembre de 2024, en todas las alcaldías lxs chilangxs consideran que los baches en calles y avenidas son la principal problemática de la capital, incluso por encima de otros fenómenos como las fugas de agua, la delincuencia o el transporte público deficiente.

En demarcaciones como Gustavo A. Madero y Xochimilco, 89 de cada 100 habitantes consideran que los hoyos de la ciudad son el peor problema. En otras, como Benito Juárez, piensan lo mismo 77 de cada 100 personas. La congresista local acepta que se trata de un asunto complejo de resolver porque tiene varias causas.

“Influyen factores como la antigüedad de la infraestructura vial, el alto tráfico vehicular, el paso de camiones de carga pesada sobre un pavimento que no es apto para ese tipo de vehículos, las fugas y grietas por debajo del pavimento y las lluvias cada vez más intensas que reblandecen la carpeta asfáltica, entre otras causales”, enumera la legisladora.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), todos los días transitan por las calles de la capital más de 5 millones de automóviles. No todos viven aquí, pero se desplazan por nuestras vialidades.

La ciudad se divide en redes viales primarias y secundarias, las primeras son responsabilidad del gobierno de la ciudad, en tanto que las segundas corresponden a cada alcaldía. La SOBSE detectó el año pasado alrededor de 600,000 baches en las redes secundarias de la capital.

“Son cifras de locura, pero que dan una idea de la complejidad del problema”, dice Saldaña.

La también presidenta de la Comisión del Uso y Aprovechamiento del Espacio Público del Congreso capitalino mencionó que las alcaldías con mayor número de baches son Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc y Álvaro Obregón.

“En el caso de Iztapalapa se debe a que constantemente se bombea el subsuelo por lo que se crean grietas que provocan el truene de los ductos de agua y drenaje; en las otras alcaldías se debe a la alta densidad poblacional y el deterioro de sus vialidades, pues no han tenido la debida atención, no ha habido mantenimiento preventivo, amén de que el peso excesivo de los vehículos agrava el problema”.

No basta con tapar lo de arriba

En 2024, el gobierno local destinó aproximadamente 1,500 millones de pesos al programa Bacheo CDMX que incluye la reparación de baches, mantenimiento vial y modernización de la infraestructura. Y desde el 16 de octubre del año pasado, la nueva administración de Clara Brugada arrancó el programa Bachetón, que durante sus primeros tres meses atendió 42,670 baches en vialidades primarias y secundarias de la ciudad.

La SOBSE informa que se priorizan las zonas con mayor número de reportes y en las reparaciones se implementan nuevas tecnologías como el uso de asfalto modificado con polímero para aumentar la durabilidad de la carpeta asfáltica.

Según datos de la secretaría, el tiempo promedio para reparar un bache es de 48 a 72 horas en los casos prioritarios, es decir, en las avenidas principales y de muy alto tráfico, pero en las vías secundarias el tiempo puede extenderse hasta siete días o más, dependiendo de la disponibilidad de los recursos y el personal. Y durante la temporada de lluvias los tiempos de respuesta pueden aumentar porque las lluvias reblandecen el subsuelo y provoca la creación de baches.

Miriam Saldaña reconoce las acciones que lleva a cabo el gobierno actual para tratar de resolver el problema, pero le parecen insuficientes.

“Aplaudo el Bachetón con el que comenzó esta administración, pero si no atendemos las fugas de agua seguirán apareciendo los baches y todo lo que se hace parecerá que es gasto mal planeado”.

En Europa, ejemplifica la legisladora, “tienen unos aparatos en las calles que miden al tráfico y eso nos falta a nosotros porque en el momento que sepamos dónde pasa más tráfico y más vehículos pesados podemos priorizar las reparaciones que van abajo del pavimento para que no haya fugas, ya después pensaremos en la pavimentación. Mientras no resuelvas lo que sucede abajo del pavimento, lo que hagas arriba no sirve para nada”.

La dificultad de presentar una queja

Cuando un vehículo resulta dañado luego de haber caído en un bache, en teoría el gobierno tiene la responsabilidad de cubrir el desperfecto. Aparentemente el procedimiento es sencillo: la persona afectada debe comunicarse a Locatel, verificar la cobertura de su seguro (en caso de no contar con uno o que no cubra el desperfecto, contactar a la aseguradora de la CDMX), proporcionar la documentación necesaria y esperar el dictamen que, en teoría, se dará en un plazo de 10 días. Sin embargo, la legisladora considera que las cosas no son tan sencillas.

“La gente puede reportar en las alcaldías las afectaciones que sufran sus vehículos con la intención de obtener la indemnización correspondiente. Para ello, debe presentar una demanda administrativa ante la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil acompañada de evidencia fotográfica, un reporte policial y una evaluación de daños por un mecánico autorizado. El proceso puede tardar varios meses y para que sea favorable depende de la responsabilidad comprobada del gobierno. El camino es tortuoso y no necesariamente conduce a la reparación del daño provocado por el bache”, lamenta Saldaña.

Para reportar baches en la Ciudad de México puedes llamar al *0311 Locatel, ahí deberás seleccionar la opción del Bachetón para denunciar el lugar exacto del hoyo. Luego se te dará un folio del Sistema Único de Atención Ciudadana (SUAC) para que puedas dar seguimiento al problema