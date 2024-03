Las mujeres se abren camino en las barras chilangas; aunque no ha sido fácil, ellas tienen el talento para servir tragos y rompen con los estereotipos

Por Cristina Salmerón*

Por años, la referencia para quien sirve un trago, quien está a cargo de un bar o quien está detrás de una barra ha sido un hombre. Hoy, la Ciudad de México tiene algunos de los mejores bares del mundo y entre quienes realizan los tragos están cada vez más mujeres.

El acoso de los clientes, los coqueteos y los piropos no solicitados son algo regular hacia estas bartenders. Estar en un ambiente donde se bebe alcohol lo hace más propicio, pero en un sitio donde ellas mismas se cuidan, sucede menos. Es ahí el esfuerzo extra que una mujer debe hacer para brillar. Por eso, aquí te presentamos a las amas de las barras en la ciudad.

Daniela Saldaña

Forma parte del bar Brujas, que abrió a finales de octubre y está ubicado en la legendaria Casa de las Brujas. Este lugar fue el número 64 en la lista The World’s 50 Best Bars 2022. Es parte de un staff compuesto únicamente por mujeres. Todo aquí gira en torno al poder femenino, aunque los hombres no están vetados como clientela. El menú de coctelería está basado en herbolaria tradicional y rinde homenaje a mujeres que han sido consideradas brujas, hechiceras o, simplemente, poderosas. Este cambia cada año y han intentado que sea tradición renovarlo los días cercanos al 8 de marzo.

Volviendo a la también llamada Dany Manson, ella inició su camino hace siete años en Querétaro, donde era mesera, pero cuando vio la oportunidad de meterse a la barra, lo hizo. Preparaba sólo limonadas y tragos largos. Aburrido. Por eso exploró en un cocktail bar donde aprendió lo clásico, después llegó a Dodo Café y Alquimia Bar, ambos muy reconocidos en esta ciudad. Ya con experiencia, compitió en Speed Rack, un concurso sólo para mujeres, y ganó en 2019. En Brujas, ha podido explorar más su creatividad; a decir de ella y de otras chicas que han pasado por acá, es una gran escuela, un sitio con mucha empatía entre mujeres, lo que las hace sentir más seguras.

Dónde: Río de Janeiro, local B, col. Roma Norte

Horario: mar a sáb, 17:00 a 2:00; dom, 17:00 a 00:00

Yiyi Aparicio

Handshake es el número tres en la lista de The World’s 50 Best Bars, es un speakeasy que ha crecido rápidamente gracias al talento de las personas que trabajan ahí. Una política del bar ha sido tener un 50% de mujeres trabajando en las barras. Yiyi es una de las bartenders senior y estar en este puesto la ha llevado a viajar para formarse en su trabajo y para batirse en competencias. Hablar con ella es adentrarse en un mundo de ingredientes, preparaciones, destilados caseros y fusiones que dan forma a los cocteles que lucen sencillos a la vista, pero tienen un grado alto de complejidad en su elaboración. El sello del lugar es siempre dejar los tragos lo más transparentes posible.

Yiyi también fue parte de Brujas, tuvo su paso por Barra Alipús (al sur de la CDMX) y ahora está en un lugar privilegiado en la industria de la hospitalidad. Aunque ama su oficio, reconoce que para llegar al “trabajo de sus sueños” tuvo que hacer muchas horas extra, pasar desvelos y soportar malas pagas. Es en este bar donde ha podido encontrar un sueldo digno, la oportunidad de viajar a muchos países y desarrollo profesional.

Dónde: Amberes 65, col. Juárez,

Horario: todos los días, desde las 18:00

Karla Fiesco y Sandra Maya

Kaito es el número 81 en la lista de The World’s 50 Best Bars, pero es también uno de los pocos lugares donde las bartenders son puras mujeres. Ahí se puede ver a Karla (head bartender) y a Sandra (bartender). “Ser mujeres en una escena tan masculinizada tiene su lado positivo y negativo. Es una industria muy machista donde se trata a las mujeres por como se ven y dejan de lado el trabajo. Existe muchísimo acoso”, dice Karla. Además, explica que hay mucho estigma hacia las mujeres, pues se piensa que no son fuertes para cargar los insumos o que no son tan creativas, pero justo en estos últimos dos años se ha “volteado la tortilla”, asegura: “Ya todos los bares quieren tener mujeres al frente, pero no voltean a ver que hay muchas que llevan años esperando atrás”.

Karla lleva ocho años como bartender; desde muy morra se enamoró de este oficio viendo a Tom Cruise haciendo malabares en la película Cocktail. Desde que tenía 10 años, cuando no existía ni el término bartender (se usaba barman, incluso si había alguna mujer), ya soñaba con vivir de elucubrar bebidas.

También está Sandra, siempre sonriente, es de las más pequeñas de Kaito, pero día a día acumula experiencia. Al igual que sus compañeras luce sus tatuajes y pelo de colores. Con las demás ha aprendido a educar su paladar, a ser rápida y precisa en cada menjurje etílico.

Dónde: Enrique Pestalozzi 1238, col. Del Valle Centro

Horario: lun, 13:00 a 18:00; mar a sáb, 12:00 a 1:30; dom, 12:00 a 22:30

*Texto adaptado para + Chilango