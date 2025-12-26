Más planes chidos para 2026

Aquí van otras 20 recomendaciones para disfrutar de la CDMX

Por Beatriz Vernon y Equipo Chilango*

Turista en Tlalpan



Conoce la historia del centro de Tlalpan a bordo del Tranvía Turístico. Conocerás puntos importantes como Casa Frissac, el Bosque de Tlalpan, la Quinta Soledad y más. Hay salidas desde la cabaña de Turismo frente al parque Juana de Asbaje.

Dónde: Moneda 1, Tlalpan Centro

Museo y caminata



El MUAC es de los museos más lindos de la ciudad. Siempre hay expos de arte contemporáneo muy chidas y puedes reservar un recorrido en recorridos. Si tienes ganas de caminar, vete unos metros atrás y pasea por el Espacio Escultórico.

Dónde: Insurgentes Sur 3000, Centro Cultural Universitario

Planetario Ing. Joaquín Gallo



El Parque de los Venados guarda secretos, uno de los mejores es su planetario. Las proyecciones duran 30 minutos y tienen temas diversos. Un lugar ideal para fans de la astronomía y de lo que ocurre en la bóveda celeste.

Dónde: División del Norte y Miguel Laurent, col. Santa Cruz Atoyac

Centro Budista Roma



Conecta con tu ser interior, calma tu ansiedad, relájate y déjate llevar por una meditación guiada. Las sesiones cambian la temática, pero se aprende a meditar y a tener conciencia de nosotros mismos y de otras personas con amabilidad.

Dónde: Jalapa 94, col. Roma Norte

Cine de arte



Lo mejor del cine mexicano e internacional siempre lo encuentras en la Cineteca. Recuerda que puedes meter tu termo con bebida, pero sin tirarla en la sala, ¿eh? También puedes ver otra peli en el Foro al Aire Libre.

Dónde: Av. México Coyoacán 389, col. Xoco

Museo Kaluz



Uno de los museos chilangos más nuevos. Alberga una colección particular de arte mexicano que reúne obras de distintas épocas, estilos y corrientes entre paisaje, naturaleza muerta, retrato y pintura de costumbres que podrás apreciar por $95.

Dónde: Hidalgo 85, col. Centro

Historia, belleza y devoción



Conoce el emblemático Coro de la Catedral Metropolitana, un conjunto artístico y litúrgico que data del siglo XVI y fue reconstruido luego del incendio de 1967. Un espacio en el que cada nota, oración y silencio son ofrendas de fe.

Dónde: Plaza de la Constitución s/n, col. Centro

Museo Nacional de la Revolución



Entra al sótano de lo que sería el Palacio Legislativo de Porfirio Díaz, museo que está dedicado a la divulgación del proceso histórico de la Revolución Mexicana. Cuenta con estaciones interactivas y material fílmico de la época.

Dónde: Plaza de la República s/n, subterráneo del Monumento a la Revolución, col. Tabacalera

Entre ciencia y tecnología



Date el rol por el Universum, uno de los museos por excelencia de la UNAM y aumenta tus conocimientos a través de sus 13 salas permanentes (algunas interactivas) y sus exposiciones temporales.

Dónde: Circuito Cultural de Ciudad Universitaria s/n, Coyoacán

Viveros de Coyoacán



Respira aire fresco en los Viveros de Coyoacán y cómprate algo en su famoso mercado de plantas. Si además eres fit, puedes armar una reta de básquet, correr en la pista y hasta entrenar un ratito en sus instalaciones al aire libre.

Dónde: Progreso 1, col. Del Carmen

Experiencia guadalupana



Lánzate a conocer los exvotos, pequeñas pinturas llenas de color que combinan arte, relatos de vida y una profunda devoción religiosa, en el Museo de la Basílica de Guadalupe. En el templo donde puedes ver de cerca a la Virgen.

Dónde: Plaza de las Américas 1, col. Villa de Guadalupe

Presume las vueltas chidas



Salón Caribe y Gran Salón son dos clásicos que se encuentran en el mismo espacio en dos niveles diferentes para que no haya pretexto. En sus pistas de baile podrás disfrutar noches de sonideros y shows de grandes estrellas de la salsa y cumbia.

Dónde: Ribera de San Cosme 142, col. San Rafael

Momias en CDMX



¡No tienes que ir hasta Guanajuato! Visita a las momias del Museo de El Carmen por $80 (domingo gratis), además de disfrutar un recorrido por su exposición permanente.

Dónde: Museo de El Carmen, Revolución 4 y 6, col. San Ángel

Alimenta cuerpo y mente en Polanco



Después de visitar los museos, puedes comer en Tortas Las Margaritas. Entre las opciones hay: jamón, queso manchego, queso blanco, queso amarillo, queso de puerco, paté, pierna ahumada, jamón de pavo, salami y lomo tipo canadiense.

Dónde: Moliere 352, col. Polanco

Trajineras accesibles



Disfruta de un viaje en trajinera por los canales de Xochimilco. Aunque los precios oficiales de 2025 son $750 por hora, las colectivas cuestan $50 el viaje sencillo o $100 el viaje redondo por persona.

Dónde: Hermenegildo Galeana s/n, esquina Calle del Mercado, col. San Jerónimo

Museo Universitario del Chopo



Es uno de los recintos culturales más importantes de la CDMX por su valor arquitectónico, artístico y social, así como hermano del cinematógrafo y el tianguis del mismo nombre, y casa del Festival Internacional por la Diversidad Sexual.

Dónde: Dr. Enrique González Martínez 10, col. Santa María la Ribera

Lucha libre



La Arena Coliseo ofrece funciones del Consejo Mundial de Lucha Libre. No sólo podrás vivir la experiencia de uno de los deportes característicos de la CDMX, sino que lo harás en uno de los recintos con más historia de la capital mexicana.

Dónde: República de Perú 77, col. Centro

Experiencia Siniestro



Una experiencia de terror los 365 días del año en Parque Aztlán. Enfrenta a monstruos, fantasmas y demonios por $100, usando unos lentes de realidad virtual y tu valentía.

Dónde: Av. de los Compositores s/n, Bosque de Chapultepec, II Sección

Teatro accesible



La promoción Jueves al Teatro cuenta con entrada a $30. Las funciones se llevan a cabo en teatros como El Galeón, Julio Castillo, Orientación y El Granero, entre otros. También hay precios especiales si llegas en bici los viernes.

Dónde: Centro Cultural del Bosque, Reforma y Campo Marte, Chapultepec Polanco

Sabor mexicano



El Mercado de Comida de Coyoacán es un clásico donde se mezcla el aroma del café con el de las tostadas, quesadillas y antojitos. Puedes probar platillos tradicionales mientras disfrutas del ambiente bohemio del corazón del barrio. Dónde: Higuera 30, col. La Candelaria

*Texto adaptado para Chilango Diario