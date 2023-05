México y Houston acuerdan acciones conjuntas para fortalecer el turismo entre ambos destinos

El secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués, sostuvo un encuentro con el alcalde de Houston, Texas, Sylvester Turner, así como con autoridades y empresarios de esta ciudad, en el cual acordaron las acciones conjuntas que fortalecerán el turismo entre ambos destinos.

El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) destacó la importancia de la relación bilateral entre nuestro país y Estados Unidos, en materia turística, al ser los mercados emisores más grandes mutuamente, por lo que este sector juega un papel clave en ambas economías.

Indicó que, en 2022, la llegada de turistas residentes en Estados Unidos a México superó los 13 millones, esto es 24% más que el año previo a la pandemia; mientras que el beneficio económico generado por los visitantes de Estados Unidos a nuestro país, el año pasado, fue de 14 mil 380 millones de dólares, lo que representa 37% más que en 2019.

Torruco Marqués resaltó que el turismo no puede existir sin conectividad; en este tenor, para este año están programados 136 mil vuelos regulares de Estados Unidos a México, con una oferta de 22.3 millones de asientos.

Señaló que, en el caso de Houston, el año pasado se registraron 20 mil 100 vuelos a nuestro país, en los cuales se transportaron 2 millones de pasajeros. Para 2023, los vuelos programados de Houston a México son 20 mil 300 vuelos y 2.8 millones de asientos.

Precisó que al viajero estadounidense les gusta el sol y la playa, pero también las experiencias urbanas y culturales. Agregó que los cinco destinos más visitados por los estadounidenses de Houston en 2022 fueron: Cancún, Ciudad de México, Monterrey, Los Cabos y Guadalajara.

El secretario de Turismo informó a la comitiva de Houston que 2022 fue un año histórico para el sector turístico en México, al registrar un récord en captación de divisas por visitantes internacionales con 28 mil 16 millones de dólares, un 14% más que en 2019; así como la llegada de 38.3 millones de visitantes internacionales, esto es 20% más que el año anterior.

Aunado a ello, el monto de la Inversión Extranjera Directa en Turismo alcanzó un nivel único con 3 mil 447 millones de dólares, 216% más que 2019; y se espera que este año cierre con el turismo representando el 8.6% del PIB Nacional, el mismo nivel que antes de la pandemia.

“La relación entre Houston y México es mejor que nunca, sigamos trabajando juntos para promover el turismo generando ingresos, empleos e inversión, pero sobre todo, lo invito a seguir viniendo y explorando nuestro país”, concluyó Torruco Marqués.

Por su parte, el alcalde de Houston, Sylvester Turner, agradeció la recepción del secretario de Turismo y su interés por fortalecer la relación entre ambos destinos, para ampliar el número de viajeros y detonar inversiones; ya que el turismo es un sector de interés mutuo.

Aseveró que Houston es principal punto de entrada de mexicanos a Estados Unidos por vía aérea, por lo que también es un mercado que reviste gran interés para ellos, y a quienes es importante darles una cálida bienvenida a su llegada y durante su estancia.

Destacó también la gran comunidad de mexicanos radicados en esta ciudad texana, así como la relevancia de seguir reforzando la relación; y coincidió en la importancia de impulsar la conectividad aérea.

Turner tuvo la gran deferencia de invitar al secretario Miguel Torruco, para asistir como invitado de honor y orador al Houston Travel Fest, evento que permitirá promover la gran oferta turística de México, experiencias de viaje y servicios ante el gran mercado consumidor de esta región estadounidense.

El evento se inaugurará el próximo 29 de septiembre, y tiene como propósito incrementar el número de viajeros entre Houston y más de 20 destinos en México, que cuentan con vuelos directos desde los dos principales aeropuertos de la ciudad, con una oferta cercana a 100 vuelos diarios operados por cinco aerolíneas.

En su oportunidad, Michael Heckman, presidente y CEO de Houston First Corporation, afirmó que se ha incrementado 41% el número de mexicanos viajando a Houston, año contra año, razón por la cual es fundamental seguir motivando a los turistas de manera conjunta entre ambos destinos.

Mediante un productivo diálogo, los integrantes de la delegación de Houston y directores de diferentes áreas de Sectur subrayaron que el segmento de turismo de salud y bienestar representa una gran área de oportunidad para quienes viajan entre ambos destinos, además de que nuestro país, cuenta con servicios certificados a nivel internacional para ofrecer y prescribir diferentes tratamientos.

Convinieron que la participación en el Houston Travel Fest será una gran ventana de promoción turística para nuestro país y la ciudad texana, así como lo fue el Tianguis Turístico México 2023, a donde asistieron representantes de este destino para presentar este evento.

En la reunión con el alcalde de Houston, también estuvieron presentes el subsecretario de Turismo, Humberto Hernández Haddad; el titular de la Unidad de Innovación y Política Turística; Mauricio Reyna Guerrero; director general de Promoción y Asuntos Internacionales, Emmanuel Rey; entre otros directores de Sectur; así como el subdirector de Conectividad de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Yonadab Zacarías Sánchez.

Por parte de la comitiva de Houston asistieron Andy Icken, Chief Development Officer, City of Houston; Bill McKeon, President & CEO of Texas Medical Center; Chris Olson, Director for Trade and International Affairs, City of Houston; Jorge Franz, SVP of Tourism and Industry Relations, Houston First Corporation; Arturo Machuca, director of Houston Airport-Ellington Airport and Houston Spaceport; Jorge Cadena, President, Smart Strategic Marketing; así como directivos de hoteles como The Westin Galleria, JW Marriott Galleria, Marriott Marquis, Embassy Suites by Hilton, AM Liberty Hospitality Group, entre otros representantes del sector empresarial turístico de Houston.

