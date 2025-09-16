Ocho lugares imperdibles para comer pozole

Te dejamos este listado para que pruebes el tradicional platillo estilo rojo, verde o blanco. ¡Hay para todos los gustos!



Por Liz Basaldúa*

¿Andas con ganas de comer un pozole bien sabroso? Este platillo es uno de los consentidos de la cocina mexicana, con un origen que se remonta a la época prehispánica. Los mexicas lo preparaban con maíz cacahuazintle y, con la llegada de los españoles, se integró la carne de cerdo para darle la forma con la que lo conocemos hoy. Desde entonces el pozole ha tomado variantes (verde, rojo o blanco), cada una con un sello regional que lo hace único.

En la Ciudad de México abundan las pozolerías, pero aquí te dejamos ocho lugares imperdibles para saborear un buen plato sin vaciar la cartera.

Casa Licha



En Casa Licha preparan un pozole al estilo tradicional de Chilapa de Álvarez, Guerrero. Aquí no usan rábanos ni lechuga, sino los acompañamientos originales: chicharrón, aguacate, orégano, cebolla, chile verde, chile piquín rojo y limón. Venden el pozole blanco (estilo Guerrero) y el verde (con pepita y hierbas tradicionales).

Dónde: Sur 69A 513, col. Justo Sierra

Horario: sáb, 09:00 a 21:00; dom, 09:00 a 19:00

Costo: desde $115

Santo Pozole



Con un menú que incluye pozole rojo, verde, blanco, negro e incluso opción vegetariana, Santo Pozole se distingue por darle variedad a este plato sin perder sabor. También ofrece varios antojitos mexicanos tradicionales como tostadas de pata, quesadillas con tortillas hechas a mano, sopes, enmoladas, enfrijoladas, entre otros. Su ambiente relajado lo convierte en un spot ideal para ir con amigos y compartir tacos y mezcalitos.

Dónde: Río Lerma 179, col. Cuauhtémoc

Horario: mar a dom, 14:00 a 23:00

Costo: desde $130

Poctzin



Poctzin es sinónimo de pozole sabroso, el cual además lo hacen al puro estilo Guerrero. Sirven las versiones blanco y verde acompañadas de aguacate, chicharrón y todos los complementos. Encontrarás también chilaquiles, chalupas, queso fundido, tacos de arrachera, chorizo, entre otros. Es de esas pozolerías que se sienten caseras, con sazón de barrio y atención cálida.

Dónde: Juan E. Hernández y Dávalos 35, col. Algarín

Horario: lun a dom, 09:00 a 22:00

Costo: desde $120

El Pozole de Moctezuma



Fundado en 1947 por Doña Balbina Valle, este restaurante en la Colonia Guerrero es pura tradición. Aquí el pozole blanco, verde o incluso el de camarón llegan con opciones extras como sardina, huevo o chicharrón. Lo atiende la tercera generación de la familia, lo que le da un toque de historia viva.

Dónde: Moctezuma 12, col. Guerrero

Horario: lun a sáb, 14:00 a 19:00

Costo: entre $155 y $200

Pozolería La Fuente



Un rincón de Coyoacán para quienes buscan el pozole en versión más relajada, acompañado de antojitos típicos como enchiladas, chilaquiles, cecina y enfrijoladas. El sabor es consistente y su ambiente bohemio lo convierte en el plan perfecto. Una de las cosas que sí o sí debes pedir aquí son los plátanos machos con mermelada, ¡son una joya!

Dónde: San Eleuterio Mz. 893, Lt. 3, col. Santa Úrsula Coapa

Horario: jue a dom, 10:00 a 20:00

Costo: desde $130

Doña Vero Restaurante



Conocido por su estilo relajado y sazón hogareño, Doña Vero Restaurante es de esos lugares donde el pozole sabe a comida de familia. Un imperdible es el pozole con mole verde de pepita al estilo del estado de Guerrero, con chicharrón y aguacate.

Dónde: Monterrey 313, col. Roma Sur

Horario: lun a sáb, 09:30 a 23:00; dom, 09:30 a 20:00

Costo: desde $130

Los Tolucos

Especialistas en pozole estilo Guerrero, Los Tolucos se han ganado fama por su sazón casero y sus porciones abundantes. Aquí el pozole blanco es el rey, pero el verde también da de qué hablar. Además venden pollo en carnitas con guacamole y para postre un delicioso flan casero.

Dónde: Juan Hernandez y Davalos 40, col. Algarín

Horario: mar a dom, 13:00 a 21:00

Costo: desde $120

Tostadas Amatista

Aunque son más conocidos por sus tostadas, aquí innovaron con una tostada de pozole que ya es un hit. Sirven el pozole blanco con salsa estilo Jalisco sobre una tostada crujiente: sabor, tradición y novedad en un solo bocado.

Dónde: Centenario 31A, Coyoacán

Costo: $48 la tostada; $85 el plato de pozole

Horario: mar a jue, 13:30 a 20:00; vie y sáb, 13:30 a 21:00; dom, 13:30 a 19:00

Ya sea en cazuela, en plato o hasta en tostada, hay pozole para todos los gustos. Y septiembre es el pretexto perfecto para recorrer estos sitios y celebrar con cuchara en mano. ¡Viva México, cab&%$nes!

*Texto adaptado para Chilango Diario