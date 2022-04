Películas de acción y aventura que podrás ver en el cine este abril 2022

Este mes se antoja una buena tanda de estrenos que despierten la adrenalina con sus tramas. ¡Anímate a verlos todos!

¿Cansado de la monotonía? El mes de abril ya entró al rescate con películas sustentadas en la acción, la fantasía, lo épico, el amor, la comedia y, sobre todo, la sed por romper la rutina. Las opciones que te damos te llevarán a toda una aventura en las próximas semanas dentro de las salas de cine.

Sonic the Hedgehog 2

El Dr. Robotnik está de regreso, ahora con la misión de encontrar una esmeralda que puede destruir civilizaciones. Mientras tanto, Sonic quiere demostrar que puede ser un gran héroe, por lo que hallarla primero será la prueba perfecta para ello. La diversión del siguiente nivel tiene a Tails como aliado inseparable del erizo azul frente a Knuckles the Echidna, quien apoya al villano. Tanto el director Jeff Fowler como el elenco principal repiten roles, al igual que el doblaje en español; por ejemplo, Ben Schwartz y Luisito Comunica siguen detrás de Sonic. El nuevo integrante es Idris Elba como Knuckles, cuyo actor de doblaje en México es Octavio Rojas.

Ya en salas de cine

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore

Mads Mikkelsen debutará como Gellert Grindelwald en el universo creado por J.K. Rowling, luego de la salida de Johnny Depp de la franquicia por acusaciones de violencia doméstica contra su exesposa, Amber Heard. En esta tercera parte, Newt Scamander y sus amigos tienen la encomienda de Albus Dumbledore de detener al mago oscuro, quien tiene a Credence/Aurelius Dumbledore de su lado. Además de comenzar a encenderse la llama de una guerra mágica, también hay referencias a otro conflicto del lado muggle: la Segunda Guerra Mundial. Cabe recordar que aún faltan dos secuelas más por venir.

Fecha de estreno:14 de abril

Una guerra mágica se avecina con la tercera parte de la historia de Newt Scamander en “Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore”. Cortesía Warner Bros. Pictures

The Northman

Robert Eggers, director de The VVitch y The Lighthouse (y si todo sale bien, próximamente también de Nosferatu), te traslada a la época vikinga con este filme que sigue a Amleth en su misión por vengar la muerte de su padre a manos de su tío, rescatar a su madre y recuperar el trono de Dinamarca. Si la historia te suena similar a Hamlet es porque lo es. De hecho, esta es más antigua e inspiró a William Shakespeare. La leyenda fue escrita en el siglo XII por Saxo Grammaticus en su Gesta Danorum, aunque en realidad proviene de la tradición oral. Alexander Skarsgård, Ethan Hawke, Claes Bang, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Willem Dafoe y hasta Björk conforman su cuadro actoral principal.

Fecha de estreno: 14 de abril

The Lost City

Pudimos volver a ver a Sandra Bullock como pareja de Ryan Reynolds después de The Proposal, pero no se logró el acuerdo. Aun así, esta comedia romántica te deleitará con Channing Tatum. La película muestra a una novelista de gira con el modelo de las portadas de sus libros, cuando un intento de secuestro los lleva a huir a la jungla. Daniel Radcliffe toma el rol de villano, mientras que Brad Pitt hace una aparición “de ensueño”. Según Box Office Mojo, en su semana debut recaudó 31 millones de dólares entre Estados Unidos y Canadá, más del doble de lo que lograron otras cintas del mismo género como Marry Me en esta época pandémica.

Fecha de estreno: 21 de abril

The Unbearable Weight of Massive Talent

Luego de su exitosa época noventera, donde hizo filmes como Leaving Las Vegas, Face/Off y City of Angels, la carrera de Nicolas Cage se fue en picada. Su Óscar a Mejor actor no evitó que participara en películas con malas críticas que se convirtieron en una constante en los siguientes años. Pero eso no ha detenido sus ganas de repuntar, y la redención puede que vaya por buen camino con esta cinta en la que personifica a una versión de sí mismo. Cage está pasando por una pésima racha en el momento en que recibe una curiosa oferta: acudir a la fiesta de un millonario fanático de él. Acepta. Lo que no sabe es que se trata de un criminal (Pedro Pascal) con la CIA tras él.

Fecha de estreno: 28 de abril

Nicolas Cage y Pedro Pascal te harán pasar un buen rato con su combinación de comedia y acción en “The Unbearable Weight of Massive Talent”. Cortesía Corazón Films

Tus historias favoritas continúan en TV

Algunas de tus series más queridas te esperan con sorpresas en plataformas de streaming.

Better Call Saul 6, parte 1

El principio del fin del spin off de Breaking Bad empezará a cerrar el ciclo con su antecesora y secuela.

19 de abril, Netflix

Bel-Air

Reversión de la serie protagonizada en los 90 por Will Smith, The Fresh Prince of Bel-Air.

27 de abril, Star+

Ozark 4, parte 2

Este es el final de la historia ganadora de tres premios Emmy.

29 de abril, Netflix

Undone 2

La animación rotoscópica seguirá estirando la realidad para resolver más misterios de la familia de Alma.

29 de abril, Prime Video