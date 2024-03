Persiste contaminación y contingencia ambiental en el Valle de México este jueves

La concentración máxima de ozono alcanzó 179 partículas por billón a las 16:00 horas y dichas condiciones adversas persistieron a lo largo del día, informó la Came

La Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, continuará activa mañana jueves, ya que la concentración máxima alcanzó 179 partículas por billón a las 16:00 horas y dichas condiciones adversas persistieron a lo largo del día, de acuerdo con el registro de la estación Atizapán en el Estado de México.

Del mismo modo, indicó en un comunicado la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came), se mantuvo el sistema de alta presión en el centro del país, lo que favoreció a la formación del ozono y una calidad del aire mala a muy mala, en las próximas horas.

“Se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM y sus medidas para el día de mañana, jueves 7 de marzo del 2024, con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud, así como para reducir la emisión de contaminantes”, indicó.

Esta es la segunda ocasión del año en que la Came activa la Fase 1 de Contingencia ambiental, la primera fue el pasado 22 de febrero, cuando la estación de monitoreo ubicada en el Ajusco Medio, alcaldía Tlalpan, registró una concentración máxima de ozono de 167ppb. Dicha medida se suspendió tres días más tarde.

Con la medida también se activa el programa Doble hoy no circula, con restricciones para los siguientes vehículos, en horario de 5:00 a 17:00 horas:

Los de uso particular con holograma de verificación 2.

Los de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 2, 3 ,5, 7 y 9.

Los de uso particular con holograma de verificación 00 y 0, engomado verde, terminación de placa 1 y 2 .

Las que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON.

Los de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.

Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.