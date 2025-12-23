Planes chidos para 2026

Aquí van otras 20 recomendaciones para disfrutar de la CDMX

Por Beatriz Vernon y Equipo Chilango*

Arte y naturaleza



Comienza el día en LagoAlgo, la galería de arte contemporáneo de Chapultepec. Admira su arquitectura moderna y disfruta de una vista espectacular al Lago Mayor: pide un latte en el restaurante a las orillas del lago.

Dónde: Bosque de Chapultepec s/n, II Sección

Laguna



Dentro de una antigua fábrica de hilos y textiles, este hermoso espacio cultural alberga talleres de arte, diseño, arquitectura, textiles y otras disciplinas creativas, el cual suele tener exhibiciones de arte y eventos interesantes.

Dónde: Dr. Lucio 181, Doctores

Pulques en el Centro



Una de las pulquerías más tradicionales de la ciudad, Las Duelistas, trae al Centro esta bebida fermentada de Nanacamilpa, Tlaxcala, desde 1912. Si llegas temprano, puede que te toque botana con tu trago.

Dónde: Aranda 28, Centro

Aprende a bailar salsa



En Mama Rumba hay clases de baile los miércoles y jueves a las 20:45 h, las cuales duran una hora y vienen incluidas en el cover de $50 mujeres y $100 hombres.

Dónde: Querétaro 230, Roma Norte

Fiesta y más en el Micky



Un lugar infalible para pasarla bien. La selección musical mezcla reguetón del viejito, Madonna y hits actuales para una noche de fiesta perfecta. Además, si quieres cambiar de mood puedes subir al segundo piso con música diferente.

Dónde: Jalisco 165, Tacubaya

Hora del aperitivo



En Italia, el aperitivo es un ritual: una copa antes de cenar para abrir el apetito mientras cae la tarde. Trae esa tradición a CDMX y júntate con tus amigos para platicar con unos vermuts de por medio en La Barra de al Lado.

Dónde: Sinaloa 250, Roma Norte

Cocteles por $100



Melina se levanta como una gran alternativa para salir sin vaciar la cartera. Los lunes son de mezcalitas, los martes de margaritas, los miércoles de negronis, los jueves de carajillos y los domingos de Aperol Spritz.

Dónde: Dinamarca 46, Juárez

Noche de martinis



Baltra es uno de los lugares clásicos de coctelería de la ciudad. No te pierdas su martes de martinis. Por cierto, ¿sabías que este año obtuvo el lugar 20 en el listado North America’s 50 Best Bars?

Dónde: Iztaccihuatl 36D, Condesa

Tacos de cochinita



Camina por Polanco unos 20 minutos desde el Museo Jumex hasta llegar a la Taquería El Turix, con algunos de los tacos de cochinita más legendarios de la ciudad. Aquí la onda probablemente será comer parado.

Dónde: Emilio Castelar 212, Polanco

Haz yoga



Tempranito es un proyecto que busca hacer del yoga una herramienta de bienestar al alcance de todos. Su modelo funciona a base de donaciones, para que más personas puedan acceder a esta práctica, sin importar sus circunstancias.

Dónde: Ámsterdam 255, Hipódromo Condesa

Recomendación premium



El chef Pablo Soto destacó a Ricos Tacos como uno de sus lugares favoritos de la CDMX. Este puesto callejero rinde honor a su nombre sirviendo tacos de suadero, pastor, campechano, chuleta, tripa, longaniza y alambre.

Dónde: Insurgentes Sur 76, Juárez

Chela en las alturas



Viaja a los 90 entrando a la torre del WTC y subiendo al restaurante giratorio Bellini, en el último piso. Contempla la vista de 360 grados de la mejor ciudad del mundo mientras tomas una cerveza.

Dónde: Montecito 38, piso 45, Nápoles

Prueba un onigiri



En Omusubi House podrás probar onigiri con ingredientes mexicanos. Este platillo japonés consiste en arroz moldeado en forma triangular u oval, envuelto en alga y acompañado por spicy tuna, salmón o hasta wagyu.

Dónde: San Luis Potosí 188, Roma Norte

Postre tierno en la Doctores



La puestita Nami Neko es el lugar callejero más kawaii de la ciudad. Ofrecen panna cotta en forma de conejititos, galletitas en forma de oso o tortuga y mousse en forma de mandarina o limón. También venden matcha, café y demás postres y bebidas.

Dónde: Dr. Velasco esq. Dr. Jiménez, Doctores

Salwa’s Gastronomía



En este restaurante de comida siria podrás probar el baklava (pastel de nueces y pistaches en masa filo) y acompañarlo con un café árabe. Te sugerimos revisar sus redes, pues suelen tener promociones especiales de shawarmas.

Dónde: Av. Coyoacán 301, Del Valle

Torta de chilaquiles



Procura tu dosis de “vitamina T” en La Esquina del Chilaquil, un icónico puesto callejero que despacha tal manjar y donde sus feligreses llegan a formarse hasta horas pero vale la pena la espera.

Dónde: Alfonso Reyes 139, Hipódromo

Café La Habana



Gabriel García Márquez, Octavio Paz y Roberto Bolaño pasaron por sus mesas y los dueños aseguran que fue ahí donde Ernesto ‘Che’ Guevara y Fidel Castro planearon la Revolución Cubana.

Dónde: Morelos 62, Juárez

Ichi



La Asociación México Japonesa es un oasis que hará que te sientas de vacaciones mientras paseas por su hermoso jardín nipón. Conoce más de esta cultura visitando el minisúper Wavia, donde encontrarás productos importados.

Dónde: Fujiyama 144, Las Águilas

Museo del Perfume



Afina tu sentido del olfato en el MUPE, donde aprenderás sobre la historia de la perfumería y la cultura de los aromas en México. Cuentan con más de 4,000 objetos, como frascos e instrumentos de laboratorio para elaborar fragancias, etc.

Dónde: Tacuba 12, Centro

Show de stand-up



Cada miércoles en el Foro37, comediantes prueban su material nuevo en Open Chido. El elenco cambia cada semana, así que nunca verás el mismo show dos veces. El foro es pequeño, lo que le da un toque de intimidad y adrenalina.

Dónde: Londres 37, Juárez

*Texto adaptado para Chilango Diario