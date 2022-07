Pulmones, una obra sobre el dilema de tener hijos con la crisis climática de fondo

Una pareja aparece en escena con una duda bastante puntual: ¿tiene sentido traer un hijo a este mundo jodido? El calentamiento global está causando cada vez más estragos en el planeta, con fuertes olas de calor y otras alteraciones. Descubrir cuál será su decisión te tocará a ti en la puesta Pulmones, que representa estos problemas con un diálogo lleno de comedia y drama.

La dramaturgia fue creada por el británico Duncan Macmillan en 2011. No es la primera vez que llega a la CDMX, pero la producción teatral a cargo de Alonso Íñiguez destaca porque busca ser la primera, incluso de todas las puestas en México, con una huella de carbono neutra.

“Cualquier actividad produce dióxido de carbono. La idea es, en función de lo que produjimos, calcular qué tanto produjiste y qué tanto puedes compensarlo con plantación de árboles o con otras actividades. Pero para eso hay dos metodologías, la primera se trata de tener una producción de CO 2 mínima (…) y lo que produciste lo compensas con la obra, que va a plantar árboles”, explica Loic Barbara, ambientalista asesor de la puesta.

Es decir, se implementó un montaje minimalista, materiales reciclados para la escenografía y la ropa, luces led y un vestuario que se espera reusar en el futuro. Además, desde que iniciaron funciones, se le pregunta al público qué medio de transporte utilizaron para llegar al teatro. La finalidad es que con la cantidad de boletos vendidos más esta información se pueda medir la huella de carbono y neutralizarla plantando el equivalente en árboles en Xochimilco, convocando a gente una semana antes de que termine la temporada para hacerlo juntos. Planificar tanto el montaje como estas acciones tardó dos años; pero ponerlo todo en marcha, los últimos cuatro meses.

“Esto se tiene que entender como un proyecto piloto de la casa de producción. Es la primera vez que lo hacen, es como un experimento. Se va a aprender mucho de los errores y las cosas que funcionan también, de las que se pueden mejorar para el futuro, porque la idea es que se sigan haciendo obras de teatro con huellas de carbono mínimo”, comenta Barbara.

Los actores Xavier García y Regina Blandón protagonizan la puesta en escena Pulmones, Cortesía: Casa Luz Inc.

¿Crisis ambiental o de pareja?

Pero, en medio del caos planetario, no se debe olvidar que Pulmones se centra en un dilema. Ninguno de los personajes tiene nombre, aunque las actuaciones de Regina Blandón y Adriana Montes de Oca (quienes alternan en el papel) y Xavier García se encargan de mostrar lo que cualquiera podría vivir al momento de pensar en tener un bebé..

“Justo el que sean tan universales (los personajes) hace que todo mundo pueda empatizar con ellos, porque son situaciones muy específicas también. Entonces dentro de esa individualidad también existe lo universal y puede ser cualquier pareja. Si alguien ha tenido una pareja y se ha peleado con ella, se ha cuestionado cosas, creo que esta obra es un reflejo entero de cómo pensamos y lo que estamos viviendo”, destaca Blandón.

“Lo que hace el autor y lo que pretendemos en el montaje no es darle una respuesta a nadie ni decir ‘no tengas hijos’ o ‘sì, ten hijos’. Lo que tratamos de hacer es: ¿te has preguntado alguna vez las consecuencias que tiene tener un hijo o una hija en el planeta? (…) No estamos ni condenando ni juzgando, para nada”, subraya el director.

La obra está dirigida a un público amplio, no solo a personas en sus treintas, en una relación o con convicciones ambientalistas. Sin embargo, se recomienda que sea vista por mayores de 15 años. A fin de cuentas, ¿quién no podría sentirse en jaque con una responsabilidad así?

Blandón comenta que, a pesar de que todos sabemos que “vamos en picada”, adentrarse en Pulmones los hizo darse cuenta de la magnitud del problema. Pero también hay otro tema que se debe rescatar, pues destaca: “lo lindo es que dice que el amor prevalece aunque el mundo se esté acabando”.

“Esta obra, antes que nada, es una historia de amor. Y lo que plantea en realidad es eso: la lucha entre la razón, entre la parte lógica y racional que tenemos todas las personas, en este caso es sobre medio ambiente y sobre cuidar, y la parte de las entrañas, el instinto, la vida, el amor, todo eso que la cabeza no entiende pero es parte fundamental de la humanidad. (…) Presenta esa crisis climática en el exterior, pero esa misma disyuntiva entre la cabeza y el corazón genera una crisis de pareja. Y eso es lo interesante. Creo que eso es la vida humana”, concluye García.

Pulmones se presentará hasta el 11 de septiembre en el Foro Lucerna (Lucerna 64, col. Roma Norte) los jueves y viernes a las 20:30, sábados a las 19:00 y domingos a las 17:45. Se pueden adquirir boletos en taquilla o en Ticketmaster.