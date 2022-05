Resuelve tus dudas antes de ir a psicoterapia [ENTREVISTA]

¿Cuántas veces has visto publicaciones que te invitan a tomar terapia psicológica o psiquiátrica? Actualmente, se ha avanzado en la aceptación de que la salud mental es parte del bienestar integral de cada ser humano. Sin embargo, aún existen reservas de varias personas en cuanto a decidir hacer la primera cita.

A través de entrevista, Robert Bright, psiquiatra de Mayo Clinic en Phoenix, Arizona, respondió preguntas que puedes tener si piensas ir por primera vez a psicoterapia; estas van desde conocer algunos motivos para acercarse a un especialista hasta resolver qué pasa si no te sientes “cómodo”.

“La psicoterapia y el asesoramiento funcionan, y la gente realmente mejora”, Robert Bright, psiquiatra de Mayo Clinic. Cortesía: Shuttterstock.

Máspormás (MPM): ¿Cuándo es el momento “ideal” para acudir con un psicoterapeuta?

Robert Bright (RB): Si estás luchando con síntomas de depresión, ansiedad o cambios en el estado de ánimo como irritabilidad e ira que causan angustia o problemas en tus relaciones o afectan el funcionamiento en el trabajo, entonces podrías beneficiarte del acompañamiento psicoterapéutico. Si estás usando drogas o alcohol para tratar de sentirte mejor emocionalmente o si las sustancias están causando problemas para tu salud, tus relaciones o tu trabajo, es momento de buscar ayuda. Si estos síntomas emocionales te dificultan levantarte de la cama, hacen que faltes al trabajo, te hacen perder el apetito y el sueño, hacen que pierdas el interés en hacer cosas o tu capacidad para disfrutarlas, es momento de buscar apoyo. Si tienes pensamientos sobre hacerte daño a ti mismo o a alguien, busca ayuda de inmediato. Si te encuentras repitiendo un ciclo de malas relaciones o de comportamientos autodestructivos, lo mejor es buscar la ayuda de un especialista.

MPM: Una vez que una persona decide ir por primera vez con un psicólogo u otro especialista de la salud mental, ¿qué requisitos debe tomar en cuenta al momento de buscar uno?

RB: Asegúrate de elegir a un terapeuta que esté bien capacitado y con licencia. La psicoterapia puede ser realizada por psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales con licencia y otros profesionales. Un punto de partida que puedes considerar es pedirle a tu médico una referencia. Algunos pacientes tienen preferencia por un hombre o por una mujer para tomar la terapia. También es importante investigar el tipo de asesoramiento que ofrece el terapeuta y si tiene áreas de especialización como pueden ser en trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad, etc.

MPM: Existen varios enfoques de psicoterapia, ¿me podría mencionar algunos y cómo puede saber el paciente cuál es más apropiado para él?

RB: Algunos terapeutas se enfocan en cómo las experiencias tempranas de la vida de una persona todavía pueden afectar en términos de sus relaciones, comportamientos y estado de ánimo actual. Un enfoque de acompañamiento psicoterapéutico que ha demostrado ser muy eficaz es la terapia cognitiva conductual. Esta no se enfoca en el pasado, sino que ayuda al paciente a aprender cómo sus pensamientos actuales influyen en sus emociones y cómo los cambios en sus opciones de comportamiento pueden mejorar sus síntomas. Para las personas que han sufrido un trauma grave, existe un tipo de terapia conocida como Desensibilización y Reprocesamiento mediante Movimientos Oculares (EMDR) que ha demostrado ser eficaz.

MPM: El paciente está a punto de establecer su primer contacto, ¿cómo debería ser este encuentro?

RB: Gran parte de la primera reunión es una oportunidad para que el terapeuta obtenga información sobre los síntomas actuales y la historia del paciente. Esto generalmente incluirá cualquier historial de tratamiento previo y cualquier historial familiar de problemas de salud mental. El terapeuta preguntará al paciente sobre su infancia y su vida actual. Esta primera sesión también es importante para establecer la relación entre el consejero y la persona que busca ayuda, y para determinar si el terapeuta es “adecuado” para el paciente.

Asegúrate de elegir a un terapeuta que esté bien capacitado y con licencia. Cortesía: Shutterstock.

MPM: ¿Hay gran diferencia entre la terapia presencial o en línea?

RB: A diferencia de muchas citas médicas en las que el médico necesita hacer un examen físico, la psicoterapia se puede realizar de manera muy efectiva en una videollamada. Algunas personas, sin embargo, prefieren estar en la misma habitación con su terapeuta y descubren que el entorno en línea crea una sensación de desapego o disminución de la conexión con el contenido emocional de la sesión. La terapia en línea ha permitido que muchas personas que viven en áreas sin acceso a tratamiento de salud mental obtengan tratamiento con un profesional calificado.

MPM: ¿Qué pasa si el paciente no se siente cómodo con la terapia?

RB: El paciente primero debe discutir su incomodidad con el terapeuta. Si bien puede ser que el terapeuta no sea alguien con quien el paciente pueda sentirse cómodo o que no tenga experiencia o conocimiento sobre el tratamiento del problema específico del paciente, es importante hablar sobre la situación. Puede haber algún tipo de malentendido, o la consejería también puede estar trayendo recuerdos o sentimientos del pasado que son incómodos.

MPM: ¿Qué condiciones indicarían que es mejor no seguir con la terapia y cuál sería la mejor forma de terminar esta relación paciente-terapeuta?

RB: Si el paciente no siente que la terapia le está ayudando, si no tiene confianza en las habilidades del terapeuta, si no es capaz de establecer una relación de confianza y un sentimiento de seguridad emocional dentro de las sesiones, puede querer suspender y buscar a otro especialista. La mejor manera de terminar la relación es que el paciente le explique al terapeuta por qué ha decidido interrumpir el tratamiento, en lugar de simplemente no regresar. Por supuesto, la mejor razón para concluir sería que los síntomas que lo llevaron al tratamiento se hayan resuelto.