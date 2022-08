Reviven el caso de Florence Cassez con docuserie de Netflix

Uno de los momentos más escandalosos del gobierno mexicano ocurrió el 9 de diciembre de 2005. Son inolvidables las escenas en televisión de la detención de los presuntos secuestradores Israel Vallarta y Florence Cassez, más cuando ella llamó la atención por ser francesa. Todo fue un montaje. Eso fue revelado un par de meses después. Los detenidos habían sido arrestados un día antes en otro lugar.

La situación resuena hasta nuestros días, incluso tras el fin del conflicto diplomático que provocó entre México y Francia y la liberación de Cassez en 2013 tras el fallo a su favor de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la violación de sus derechos humanos. Vallarta sigue en la cárcel sin sentencia; las contradicciones siguen flotando.

Por ello, Netflix estrenó este 25 de agosto El caso Cassez-Vallarta: Una novela criminal, basada en el libro Una novela criminal de Jorge Volpi, quien a su vez es productor. En el documental, bajo la dirección de Gerardo Naranjo (Miss Bala) y el guion de Alejandro Gerber, aparecen testimonios del periodista Carlos Loret de Mola, el expresidente francés Nicolas Sarkozy, el exmandatario mexicano Felipe Calderón y de la propia Cassez, entre otros.

Florence Cassez. Acusada y condenada por secuestro. Liberada. Cortesía: Netflix

La serie presenta algunas dramatizaciones en las que Elsie Flores interpreta a Cristina Ríos Valladares, una de las víctimas. En entrevista, la actriz compartió algunos detalles sobre su participación.

¿Por qué consideras que se añadieron dramatizaciones a esta docuserie que desmenuza “el mayor montaje criminal” que ha realizado el gobierno mexicano?

En realidad es una serie completamente documental, aunque tiene esta parte de ficción que es un trabajo bien arduo de un análisis profundo. Le llevó a los productores, Alejandro Gerber, Pablo Cruz, Sam Baixauli y el mismo Jorge Volpi, creo que cuatro años de pura investigación. Entonces las recreaciones tienen que ver mucho con que hay cierto material al que no tenemos acceso, que no pudimos ver, que a lo mejor se va contando por ahí en un testimonio, en estas voces potentes que son parte del documental y que creo nos van a poner bien chinita la piel. Es la posibilidad de adentrarnos, de poder ver qué pasó ahí que no vimos.

¿Qué partes son las que se están dramatizando?

No la he podido ver completa, no sé muy bien cuáles fueron las partes que sí quedaron. Lo que sí te puedo comentar es que de estas escenas se hicieron recreaciones de las que no tuvimos acceso y también parte de la vida de cada uno de estos personajes… Tienen puntos clave como para darnos la oportunidad de ir sacando nuestras propias conclusiones.

¿Cómo fue tu acercamiento a Cristina?

Yéndonos a temas prácticos, no hay referencias a la mano de Cristina. Hay poco. Hay una sola entrevista con unos medios franceses en donde está ella con su esposo, después tienes la carta que se hace pública en 2008 y luego los testimonios, y estos lo que tienen es que van cambiando su versión constantemente. Entonces, como actriz, es un reto muy importante porque mi objetivo, y a lo que quería comprometerme, era encontrar su propia voz, era hacer realmente un trabajo honesto. Para mí es “vamos a irnos a tu lado más humano”… Al final del día, Cristina estaba completamente vulnerable también.

Netflix ha tomado anteriormente episodios oscuros de la historia contemporánea de México. Tenemos los casos de Historia de un Crimen, por ejemplo. ¿Por qué consideras que al público mexicano le llama la atención visitarlos?

Aunque hayan sido mediáticos, controversiales y, por supuesto, algo que deja documentado la justicia en nuestro país, es algo que nos sucede, son historias vigentes, que siguen pasando. El poder recurrir a estos proyectos es la posibilidad de darnos herramientas, que sea algo que nos pueda hacer reflexionar, que nos interiorice y nos dé una conversación.

Elsie Flores interpreta a Cristina, supuesta víctima de secuestro de Florence Cassez e Israel Vallarta. Cortesía: PinPoint

De la realidad a otros escenarios

Elsie Flores también aparecerá este año en Lecciones para canallas, película protagonizada por Joaquín Cosío, Diana Bovio y Danae Reynaud acerca de un estafador que le enseñará a su hija cómo se gana la vida. El filme llegará a cines nacionales el 1 de septiembre. En cuanto al teatro, la actriz es parte del elenco de Virginia, la muerte de la polilla, que está próxima a iniciar temporada en octubre, aunque la fecha exacta será publicada a través de sus redes sociales (@elsieflores_).