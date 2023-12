Súmate a estas acciones sustentables por el turismo

Viajar es uno de los mayores placeres de esta vida, aunque también conlleva algunas responsabilidades. Por eso te compartimos acciones que actualmente se toman a favor del medioambiente y la vida local

Por Ivett Rangel*

Cuidar el medioambiente es un propósito que rebasa las barreras de la vida diaria, es algo que también podemos cumplir en nuestros momentos de relajación y descanso. Para ayudar, podemos implementar en nuestras acciones pequeños cambios al momento de viajar. Si estás comprometido con contribuir, aquí encuentras ideas e iniciativas para seguir.

Aerolíneas en busca de carbono cero

Llegar a pie o en bicicleta es más amigable con el medioambiente, pero eso es imposible para alcanzar los destinos soñados. Elige entonces una aerolínea que permita neutralizar tu huella de carbono por unos pesos más.

De acuerdo con Diana Olivares, presidenta de la Cámara Nacional de Aerotransportes en México, entre el 2.4% y el 2.6% del total son las emisiones de carbono de la aviación en el mundo. Y comenta que las aerolíneas tienen como meta el uso de biocombustibles, pues eso ayudaría en un 70% para bajar los niveles de carbono a cero.

Hospedajes que consuman local

Esto ayuda a preservar la naturaleza porque los insumos provienen de los sitios más cercanos posibles y te acerca a lo que es de ahí.

“Si nos volvemos más exigentes con eso, a las empresas las vamos a orillar a que se vuelvan más responsables con sus consumos, con lo que compran y ofrecen… y a los viajeros nos toca hacerlo, preguntar y pedirlo”, invita Iliana Rodríguez, directora de Sostenibilidad y Diálogo Institucional de Grupo Xcaret.

La exigencia aplica para todxs. Apenas salgas del hotel, apoya a los productores de la zona y a los artesanos locales con tu compra; recuerda: no se vale regatear.

“Que lo que compres o comas sea local para que el impacto económico vaya directo a la comunidad”, recalca Iliana.

Destinos con programas a largo plazo

También puedes elegir destinos con proyectos de desarrollo sostenible o para reducir las emisiones de carbono.

A Colorado, por ejemplo, se le considera el estado más sustentable de Estados Unidos, ya que ha implementado desde hace más de 25 años prácticas para proteger y conservar su entorno natural, del cual depende la industria turística, especialmente en invierno. Hay un total de 28 resorts de esquí, entre los favoritos de los mexicanos: Vail, Aspen y Telluride, aunque podrían descubrir nuevos, como Winter Park Steamboat o Purgatory.

“Cuidar la naturaleza es cuidarnos a nosotros mismos. En Colorado, entre el 10% y el 15% de la población tiene vehículos eléctricos, entonces debemos asegurar que haya estaciones de recarga en todos los caminos para incentivar su uso, contrarrestamos el uso de gas con energías renovables provenientes del sol y del viento…”.

Para 2030 hay una meta clara: que los hoteles sean carbono cero, al usar energía renovable y que sus desechos sean completamente compostables. “Ser sustentable requiere práctica, pero especialmente sentido común”, dice Andrea Blankenship, Colorado Deputy Director International.

Por otro lado, a Montreal la nombraron recién la Capital Mundial de la Agricultura Urbana gracias a sus prácticas sostenibles que, a los ojos del viajero, se traduce en jardineras sembradas con hortalizas por toda la ciudad, cuidadas por la misma comunidad y del que cualquiera que las encuentre a su paso puede tomar un fruto ya madurado, así como en más techos y terrazas verdes.

“La agricultura urbana contribuye a hacer de nuestra ciudad un destino más sostenible, particularmente a través del aumento de áreas verdes, la promoción de la biodiversidad y

la reducción de islas de calor”, señala Yves Lalumiére, presidente de Tourisme Montréal.

Viajerxs “fantasma”

La idea es que nadie se entere que estuviste en un lugar salvo por las imágenes en tus redes. No toques nada, salvo con los ojos; no te lleves nada, ni esa pequeñísima concha de mar, y no dejes nada, llévate contigo la basura. Deja el destino mejor de lo que lo encontraste.

Un ejemplo: Huatulco y su aeropuerto. Además de las bondades propias de un destino de sol y playa, presumen una certificación EarthCheck, la distinción internacional más importante en actividades sostenibles en ciencia, viajes y turismo.

En este destino oaxaqueño, todas las personas viven comprometidas con mejorar su calidad de vida cuidando los recursos naturales y con ofrecer experiencias acorde con este pensamiento. El Aeropuerto Internacional Bahías de Huatulco incluso tiene un programa de recuperación y reintegración de arena y conchas que impide a lxs viajerxs llevarse estos “recuerdos”; lamentablemente se llegan a recolectar hasta 60 toneladas en un año.

“Esto es nuestro diferenciador de otros destinos de sol y playa, esto es lo que somos y queremos seguir siéndolo”, señala Pamela Luna, representante de Huatulco Verde, una asociación civil que sirve como consultora para mantener la certificación.

*Texto adaptado para + Chilango