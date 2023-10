¿Te sobran libros? Estos lugares de la CDMX reciben donaciones

Fotografía: Cuartoscuro

Los libros son una puerta para la imaginación, para una charla o ampliar nuestro conocimiento del mundo.

En el último año, poco más del 43% de los mexicanos mayores a 18 años afirmaron leer un libro. México está muy lejos de ser uno de los países que más lee a nivel mundial, nuestro país se posiciona a la hora de la lectura con un libro y medio al año, ¿y el resto del mundo?

Dentro del top 3 a nivel mundial están:

Canadá con 17 libros al año Estados Unidos con 12 libros al año Corea del Sur con 11 libros al año

Mientras que en México se leen 1.7 libros al año, una cifra bastante lejana al top 3 de países que más leen, por lo que es importante ir cultivando a las siguientes generaciones en la relevancia de ir adquiriendo la costumbre de la lectura.

Una medida que se ha implementado en los últimos tiempos es la donación a librerías y puntos de venta de libros, para que se les de un nuevo uso y así la cultura vaya pasando de manos.

La Red de Bibliotecas Públicas son varios puntos en la ciudad donde puedes dejar los libros que ya no uses y que estén en buenas condiciones. ¡Atent@! también no puedes donar un libro viejísimo o una enciclopedia de hace treinta años.

Los criterios de donación van desde Materiales descartados, Conservación, Actualidad de contenidos y soportes, tema o materia, duplicidad y materiales especializados o con valor histórico.

Librerías que acepten este material se encuentran distribuidas a lo largo de la capital del país, aquí te dejamos más información.

Con información de Lectupedia

