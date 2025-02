Un muro verde contra la marea de concreto

Al poniente de la CDMX existe un parque que ha servido como barrera de contención al avance de los asentamientos irregulares en áreas protegidas

A orillas de la gran metrópoli que es la Ciudad de México, familias completas luchan contra la mancha urbana que va avanzando a gran velocidad en los suelos de conservación y áreas naturales protegidas. Estas resisten con “muros verdes” de contención en cuyos letreros se lee: ¡Este terreno no se vende, es ejidal!

“Estamos deteniendo [el avance de la mancha urbana] en lo posible, pero no es simple, porque no faltan los políticos y líderes que prometen cosas imposibles como esas construcciones en lugares donde no deben, en suelos de conservación… Hacemos lo que podemos”, señala Luis Enrique Fuentes Gómez, presidente del Consejo de Vigilancia del ejido de San Nicolás Totolapan, un núcleo agrario ubicado en la alcaldía Magdalena Contreras.