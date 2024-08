Unamos Créditos ha dado un hogar a 8,000 mil parejas LGBTIQ+

Aunque el Infonavit sigue dando pasos importantes en materia de inclusión, aún hay quienes no pueden acceder a un crédito de vivienda

Por Miriam Jiménez

La existencia de créditos hipotecarios para que parejas del mismo sexo puedan comprar un casa es una realidad que comenzó hace pocos años. En 2020, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) puso en marcha el programa Unamos Créditos con el objetivo de atender a la población LGBTIQ+ y desde entonces ha otorgado cerca de 8,000 créditos a parejas igualitarias, marcando un avance en la inclusión y equidad del sector inmobiliario.

Carlos Martínez Velázquez, director del Infonavit, agrega que el programa también beneficia a familias interesadas en unir créditos entre padres e hijxs, hermanxs, primxs, o incluso amigxs, para acceder a una vivienda, sin la traba de comprobar una unión civil.

“La modalidad Unámos Créditos sirve tanto para parejas del mismo sexo, como para temas familiares, amistades o cualquier otra modalidad de personas que no tengan un acta jurídica previa como un acta de matrimonio”, dice el funcionario en entrevista para + Chilango.

De acuerdo con Martínez, durante el sexenio pasado apenas se otorgaron 900 créditos a parejas igualitarias, mientras que en éste ya se contabilizan 8,000, es decir casi nueve veces más. “El cambio ha sido radical, mucho ha influido la apertura del Infonavit de decir ‘ya no tienes que estar casadx’. Esto ha animado a más personas a sacar su crédito”.

Y es que antes, pese a que no existía una traba para accedieran en lo individual a un crédito hipotecario, sí lo había al momento de querer unir créditos para obtener un mayor financiamiento. Y es que el instituto no podía dar préstamos en conjunto a parejas igualitarias que vivían en unión libre o concubinato y por lo mismo no contaban con un acta de matrimonio.

Lo que hace Unamos Créditos es un esquema de copropiedad, donde se establece una forma de crédito conforme a lo que gana y tiene ahorrado cada persona interesada. “Está muy claro en la propiedad a quién le toca qué y cuánto paga cada quien, sin embargo, es algo que no se había hecho antes”, agrega Martínez.

¿Quiénes pueden obtener un crédito hipotecario?

Para poder beneficiarse del programa, el Infonavit solicita que las personas que conforman la pareja sean derechohabientes del instituto, tengan una relación laboral vigente, cuenten con los puntos necesarios de precalificación y realicen el curso en línea “Saber más para decidir mejor”. Dependiendo del caso, pueden alcanzar un préstamo en conjunto de hasta 4,889,042 pesos mexicanos.

Quienes no pueden acceder a un crédito son personas que no tienen un empleo formal, es decir, no están dadas de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y aquellas que no tienen la precalificación aprobada pese a laborar de manera formal.

No tener la precalificación puede deberse a su poca antigüedad en el empleo o a que su patrón le paga la nómina con distintas razones sociales, algo que el sistema del instituto detecta como una persona trabajadora no estable laboralmente, y eso le resta puntaje en la calificación.

Compromiso institucional

Desde 2018, cuando Martínez Velázquez fue nombrado director del Infonavit, la institución ha creado un compromiso con la población de la diversidad sexual.

Un ejemplo de ello es la Guía de atención para personas de la comunidad LGBTIQ+, que establece criterios de orientación y sensibilización a quienes brindan atención a las personas interesadas en un crédito Infonavit, y así, asegurar que el servicio sea inclusivo y libre de discriminación. “Hemos hecho mucha capacitación y concientización de lenguaje incluyente, aceptar la identidad de género de las personas”, detalla.

“Desde 2019 instalamos un Comité por la igualdad y la no discriminación, dónde se involucran miembros de Recursos Humanos, el sindicato de Infonavit, etc… Se ha hecho una red por la diversidad y hoy nuestro contingente participa en las marchas por el orgullo en julio; tenemos actividades de inclusión y ferias de reclutamiento para personal trans, una de las poblaciones más discriminadas”, agrega Martínez.

En el caso de las personas trans que soliciten un crédito de vivienda, no existe una traba aún cuando no hayan hecho su cambio de identidad de género en la documentación oficial como acta de nacimiento, CURP o credencial de elector. En esos casos, el Infonavit tiene otros métodos para comprobar su identidad como otros documentos oficiales y su huella digital.

El instituto también se ha acercado a distintxs actorxs de la sociedad para asegurar el trato digno y respetuoso hacia toda la población sin importar su género, identidad u orientación sexual. También a instituciones aliadas como el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), el Gobierno de la Ciudad de México y la organización Human Rights Campaign.

+ Datos

Unamos Créditos no sólo está dirigido a parejas del mismo sexo, sino a cualquier persona que quiera juntar su crédito con su papá, mamá, hermanxs, amigxs o pareja, sin necesidad de que estén casadxs