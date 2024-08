Llegamos a Pandora

Eli Roth, director de Borderlands, nos contó sobre la película que promete ser una combinación explosiva de acción, comedia y ciencia ficción

Por Liz Basaldúa*

Por fin llegó a los cines Borderlands, la esperada adaptación cinematográfica del popular videojuego del mismo nombre, dirigida por Eli Roth. Situada en un mundo postapocalíptico lleno de peligros y maravillas, la historia nos presenta a Lilith, una infame cazatesoros (Cate Blanchett) que regresa a Pandora, su planeta natal, en busca de la hija desaparecida del poderoso Atlas (Edgar Ramirez).

Para lograr su misión, Lilith forma un equipo inesperado con Roland (Kevin Hart), Tiny Tina (Ariana Greenblatt), Krieg (Florian Munteanu), la Dra. Tannis (Jamie Lee Curtis) y Claptrap (Jack Black). Juntos deberán enfrentar monstruosos alienígenas y peligrosos bandidos en una aventura llena de acción y risas.

El reto de la adaptación

Tuvimos la oportunidad de hablar con Eli Roth sobre este emocionante proyecto. El también director de Hostal (2005), nos compartió su entusiasmo por llevar el universo de Borderlands a la pantalla grande, así como las particularidades de trabajar con un elenco tan diverso y talentoso.

La adaptación cinematográfica de Borderlands promete ser una fiel recreación del famoso videojuego, diseñada para atraer tanto a fans del juego como a nuevas audiencias con su mezcla única de géneros y personajes carismáticos.

El director Eli Roth trabajó estrechamente con Randy Pitchford, creador del juego, para capturar su esencia sin tener que recrearlo exactamente. “El reto es muy grande, quería hacer una película que fuera divertida, loca y salvaje, pero es una adaptación de un videojuego, entonces tenía que ser cuidadoso.

El error principal sería recrear el juego en la pantalla, por eso me acerqué a su creador, para cambiar esas atmósferas”, comentó Roth. Él integró elementos de sus películas favoritas como El quinto elemento, Alien y Mad Max. Inspirado en Mad Max: Road Warrior, Barbarella, Escape from New York, Star Wars y Monty Python y el Santo Grial, el director logró que Borderlands reflejara estas influencias en su estilo visual y narrativo.

Trabajar con un elenco diverso fue una experiencia gratificante para Roth, quien ya había colaborado con Black y Blanchett en The House with a Clock in Its Walls. “Fue increíble.

Todos trajeron algo único a sus personajes y estaban comprometidxs a dar lo mejor de sí mismxs”. También destacó la colaboración con el equipo de arte y efectos especiales, quienes trabajaron en Dune. Entre los personajes favoritos de Roth destaca el interpretado por Ariana Greenblatt. “Amo a todos los personajes, pero Tiny Tina es impresionante.

A pesar de su juventud, aportó una actuación poderosa”, dijo el director. Roth trabajó con Andrew Menzies y el equipo de arte de Dune en Budapest para crear escenarios y vehículos impresionantes. “La colaboración con el equipo de arte y efectos especiales fue crucial. Queríamos que el mundo de Borderlands se sintiera real y tangible”, aseguró.

A pesar del avance de la tecnología, decidió no usar inteligencia artificial y que todo fuera dibujado a mano para mantener la autenticidad del juego. Con su mezcla de géneros, personajes carismáticos y la dirección apasionada de Eli Roth, esta adaptación promete ser una experiencia cinematográfica única y emocionante. ¡Ah, y no debes haber jugado el videojuego para entender la peli!

Datos para parecer muy sabiondx

El primer juego de Borderlands se lanzó el 20 de octubre de 2009. Es conocido por su estilo gráfico cel-shading, que le da una apariencia de cómic distintiva.

Borderlands combina elementos de un shooter en primera persona con un RPG (juego de rol), con lo que crea un subgénero conocido como looter shooter.

La serie es famosa por su humor irreverente y sus personajes excéntricos, como el robot Claptrap.

La historia se desarrolla en el planeta Pandora, un lugar hostil lleno de criaturas peligrosas y tesoros ocultos.

*Texto adaptado para + Chilango