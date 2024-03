Y el ganador es… Los pormenores de la edición 96 de los Oscar

Para que le tomes más sabor a la ceremonia de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, te contamos curiosidades y detalles sobre la premiación a lo mejor del 2023

Con el cierre de la temporada de premiaciones que significan los Oscar, llega la única o última oportunidad que tiene una película para coronarse como la mejor de su año. En este caso, con la edición número 96, son 10 películas las que aspiran al máximo galardón correspondiente al 2023: Oppenheimer, The Holdovers, Poor Things, Killers of the Flower Moon, Barbie, American Fiction, Anatomy of a Fall, The Zone of Interest, Past Lives y Maestro.

Varios pronósticos apuntan como posible ganadora en Mejor película a Oppenheimer, dirigida por Christopher Nolan y que en galas como los Globos de Oro, los BAFTA y el Sindicato de Actores (SAG) arrasó en la misma categoría. De hecho, este filme es el más nominado en los Oscar: aspira a 13 premios que incluyen el de Mejor actor (para Cillian Murphy, favorito para muchos), Actor de reparto (para Robert Downey Jr., otro favorito), Guion adaptado y Fotografía.

Sin embargo, Poor Things de Yorgos Lanthimos (con 11 nominaciones) también se hace notar con su León de Oro del Festival de Venecia. La destacada actuación de Emma Stone (que también fue productora) la hace candidata a llevarse Mejor actriz, aunque se enfrenta a la interpretación de Lily Gladstone en Killers of the Flower Moon (con 10 nominaciones). Esta última, de 37 años, ya está haciendo historia como la primera nativa estadounidense en ser nominada en la categoría (el término nativo americana causó enfado en usuarios de redes sociales que reclamaron que la primera nativa o indígena de Norteamérica fue Yalitza Aparicio).

Por su parte, hay tres filmes dirigidos por mujeres que aspiran a quedarse con Mejor película, la máxima cantidad que ha habido hasta el momento, pues en años anteriores (y nada más en cuatro ocasiones) han llegado dos. Esta vez son Anatomy of a Fall de Justine Triet, Past Lives de Celine Song y Barbie de Greta Gerwig. Mientras que la lista de mujeres aspirantes a Mejor dirección aumentó a ocho con Justine Triet (varios en internet se quejaron y hasta vieron como irónico que no apareciera también Gerwig).

Para Gerwig es su tercer intento, porque ya había aspirado a Mejor película con Lady Bird (en 2018) y Little Women (en 2020). La diferencia con sus anteriores proyectos y otros más en la competencia es que Barbie (con ocho nominaciones) fue la película más taquillera del 2023, al acumular más de mil 400 millones de dólares en ganancias. Por supuesto, busca quedarse a su vez con Mejor canción original al tener dos de sus temas musicales en la contienda: “I’m Just Ken” y “What Was I Made for?”, que de ganar esta le daría su segundo premio dorado a Billie Eilish y Finneas O’Connell tras “No Time to Die”.

Nada comparado con John Williams, que a sus 92 años suma 54 candidaturas a los Oscar con su nombre al lado del de Indiana Jones and the Dial of Destiny en Mejor banda original. De todos modos, sigue detrás de Walt Disney que consiguió 59 menciones, además de haber estado 22 años consecutivos nominado. Junto con el afamado compositor, Martin Scorsese y su longevidad (tiene 81 años) recuerdan que es el cineasta vivo con más nominaciones a Mejor dirección al añadir su décima con esta ocasión, rebasando así a Steven Spielberg que se queda con nueve.

Finalmente, la entrega a celebrarse este domingo contará nuevamente con Jimmy Kimmel como presentador. Ahora lo acompañarán para anunciar a cada ganador figuras como Bad Bunny, Zendaya, Jennifer Lawrence, Dwayne Johnson, Chris Hemsworth y Rita Moreno. La ceremonia arrancará a las 18:00 (hora de México).

Nueva categoría

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció en febrero que sumaría la categoría Mejor dirección de casting a las 23 ya existentes. Sin embargo, esta será integrada hasta la edición número 98 de 2026. De acuerdo con la misma organización, pronto compartirán las reglas de elegibilidad para las películas participantes de 2025. Cabe recordar que todavía en 2020 había 24, pero al siguiente año se unió Mejor edición de sonido con Mejor Sonido.