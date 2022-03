3 recomendaciones para ser más productivo con tu día

La productividad se ha convertido en una necesidad desde que comenzó la pandemia. Fotografía: ShutterStock

Sentirse productivo es uno de los mejores sentimientos que existen, cuando sientes que has sido productivo, te sientes mucho mejor contigo mismo y con tu vida.

La productividad se ha convertido en una necesidad desde que inició la pandemia (sin que antes no fuera relevante). El home office obligó a la mayoría a ver la productividad como una necesidad para mantener sus empleos y ofrecer mejores resultados.

Y ojo, llegar a ser productivo no necesariamente es cumplir con tu trabajo o tus tareas domésticas, sino sentirte completo con las actividades que hiciste en el día.

Es por eso que te queremos dejar tres recomendaciones que puedes aplicar a tu día a día para llegar a sacarle el mayor provecho a tu día:

Si usas tu celular para todo, descarga una aplicación de productividad: Las apps pueden llegar a ser tus mejores aliadas para organizar actividades, planificar, comunicar, organizar y rastrear las actividades que consideres necesarias.

Aquí te dejamos 3 apps recomendadas por diversos expertos en el tema: Evernote, Mila Note y Things.

Meditación: La meditación, pese a que sea considerada por algunas personas como una pérdida de tiempo, resulta sorpresivo los resultados que puede llegar a tener. Lidiar con nuestros pensamientos es algo con lo que vivimos pero no pensar en nada y dejar tu mente en blanco requiere de un alto grado de concentración.

Lo recomendable es llegar a meditar diariamente 15 a 20 minutos, esto ayudará a tu nivel de concentración y a ejecutar de mejor forma las actividades que tengas.

Listas: Hay un acrónimo en inglés que se llama MITS (Most Important Things To Do) esta lista de MITS te permitirá eficiente las cosas que haces con el tiempo que dispones, hay cosas que en verdad no son relevantes, reflexiona, ¿cuáles son las cosas más importantes que tienes que hacer? Si lo consigues realizar, puedes llegar a tener resultados de productividad estupendos.

