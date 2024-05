Activan Contingencia Ambiental en el Valle de México

Con la medida por altos índices de ozono, se aplicarán suspensiones a la circulación vehicular a partir de mañana martes

Luego de registrar 156 partículas por billón de ozono en la estación de monitoreo UAM Iztapalapa (UIZ), la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) activó la tarde de este lunes la Fase 1 de Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México.

De acuerdo con el reporte, a las 15:00 horas la concentración del contaminante alcanzó esos niveles, debido a la presencia de un sistema de alta presión en el centro del país, asociado con una masa de aire con ligero a moderado contenido de humedad, con cielo despejado a medio nublado.

Asimismo, la condición la estabilidad atmosférica, que es de moderada a fuerte, motivó el estancamiento de los contaminantes precursores del ozono y formación del mismo, dado a la radiación solar “muy significativa” y a que el viento en superficie persiste con intensidad débil en el día.

“El objeto (de la medida ) es disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud; así como para reducir la generación de contaminantes y la probabilidad de volver a alcanzar altas concentraciones de ozono el día de mañana”, indicó.

La Came recomendó las siguientes acciones para reducir las emisiones de contaminantes:

Facilitar y continuar el trabajo a distancia y realizar compras y trámites en línea para reducir viajes.

Evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes.

Recargar gasolina después de las 18:00 horas y antes de las 10:00 horas; no cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado.

Revisar y reparar fugas en instalaciones de gas doméstico.

Reducir el uso de combustibles en casa, acortando el tiempo de ducha a un máximo de cinco minutos y al cocinar, utilizar recipientes con tapa.

Restricciones vehiculares

Con la Contingencia Ambiental, también se aplicarán suspensiones a la circulación vehicular a partir de mañana martes 14 de mayo, de 05:00 a las 22:00 horas a los siguientes vehículos:

Los de uso particular con holograma de verificación 2.

Los de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 0, 2, 4, 6, 7 y 8.

Los de uso particular con holograma de verificación 00 y 0, engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

A 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR.

Los de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la Ciudad de México o del Estado de México.

Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.