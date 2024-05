Agenda de la semana: una experiencia diferente cada día

¿Cuántas veces te das la oportunidad de probar algo nuevo? A veces por temor o confort repites la misma forma de diversión una y otra vez; pero esta semana te invitamos a que rompas la rutina y le des la oportunidad a algo nuevo, diferente, extraordinario. Puedes comenzar con una tarde tramquila de jazz, un evento para sacar las botas vaqueras, cambiarles las tablets por un espectáculo en vivo y a todo color a los peques, comer una hamburguesa atípica, o algo más.

Viernes 17

Una tarde de música jazz

Deja atrás las presiones del trabajo y la semana con el ciclo ESMúsica, ESJazz, que continúa en el Cenart con dos fechas más. Laboratorio 3604, liderado por la reconocida cantante Ingrid Beaujean, se encargará de sorprender al público con su estilo único este viernes. Mientras que el 31 de mayo Jazzonautas deleitará a la gente con instrumentos como saxos, piano, batería, vibráfono, guitarra, bajo y voz. Podrás escuchar temas como “Ladybird”, “Contemplation” y “Foot Prints”.

Dónde: Plaza de las Artes del Cenart (Río Churubusco 79, col. Country Club Churubusco

Horario: 18:30

Sábado 18

¡Yee-haw! A comer y zapatear

El Grill and Country Fest 2024 llegó para ofrecer un fin de semana lleno de comida deliciosa y mucho bailongo al estilo del lejano oeste. Se trata de un evento perfecto para amantes de la carnita asada, la música country y del uso de botas y sombrero. Habrá un bazar con venta de artículos como mandiles, cuchillos y tablas; además de zona de parrillas para echar un buen taco. El ambiente se pondrá mejor con grupos tocando en vivo, juegos vaqueros y zona infantil. La entrada es libre, con horario de 10:00 a 19:00 horas.

Dónde: Parque Naucalli (Manuel Ávila Camacho Manzana 020, col. Boulevares, Naucalpan de Juárez, Edomex).

Fecha: 18 y 19 de mayo

Domingo 19

Musical con mucho corazón

Si tus peques aman a Plim Plim, de seguro tú también tarareas sus canciones. Por eso lánzate a su show en el Pepsi Center WTC para cantar junto con este payasito talentoso y su pandilla. En este show interactivo, musical y educativo, las infancias y sus padres aprenderán valiosas lecciones sobre compartir, la importancia de una alimentación saludable y el cuidado de nuestro planeta.

Horario: 17:00

Costo: $220 a $1,600 en Ticketmaster

Lunes 20

¿Has soñado con este hombre?

Un hombre común y sencillo cree valorar su anonimato en la vida hasta que, de la nada, se vuelve “viral” en los sueños de los demás. El hombre de los sueños es la película más reciente de A24, dirigida por Kristoffer Borgli (Sick of Myself) y protagonizada por Nicolas Cage. La comedia-thriller está llena de referencias oníricas para reflexionar sobre las consecuencias de la fama repentina y no deseada.

Dónde: salas de cine

Martes 21

Fusión en un bocado

La cocina mexicana, estadounidense y japonesa encontraron su punto de fusión en la nueva Dumpling Supreme de Indómita Burger Punks. Esta hamburguesa combina un dumpling frito relleno de champiñones en salsa de adobo, en una cama de cebollitas encurtidas en salsa de soya y aguacate, en un bollo de masa madre. A su vez, viene acompañada de una exposición en el mismo lugar titulada “EF1M3RA”.

Dónde: Miguel E. Schultz 7b, col. San Rafael

Horario: mar a sáb, 14:00 a 22:00; dom, 14:00 a 19:00

Miércoles 22

Crítica voraz al poder

Dirigida por Reynolds Robledo, Voraz es una obra que invita a cuestionar los límites del poder y la trascendencia en las redes sociales. La trama gira en torno a un prestigioso chef que realiza un casting masivo para seleccionar a una persona que cocinará en vivo en un reality show. Se presenta todos los miércoles hasta el 26 de junio, a las 20:30 horas, en el Foro Lucerna.

Dónde: Lucerna 64, col. Juárez

Costo: $550 en taquilla

Jueves 23

Encuentra a Timoteo

La simpática escultura de Rodrigo de la Sierra ahora se esconde en el Museo de la Bolsa Mexicana de Valores (MUBO) con la exposición “Timo y la ligereza del ser”. Esta metáfora de la figura humana habla a modo de comedia de quienes habitamos en la sociedad, aunque aquí reflexiona sobre el dinero y la economía; por ello estará en este lugar hasta el 28 de junio.

Horario: dom a vie, 10:00 a 17:00

Costo: gratis