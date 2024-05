¡Atención, fans de Batman! Llega el Gotham Fan Fest a la CDMX

Celebra el 85 Aniversario del héroe de Ciudad Gótica en este festival que no te puedes perder

Por Rodrigo Perea*

¡Atención, fans de Batman! Prepárense para una experiencia épica en el Gotham Fan Fest en celebración del 85 aniversario del Caballero Oscuro y súbanse a su batimóvil. Este Gotham Fan Fest contará con la presencia de invitados increíbles que harán una experiencia gótica inolvidable. ¿Listos para conocer a los bati talentos detrás de las máscaras?

Primero, estará Gerardo García, la voz en español de Batman en la película The Batman (2022). Pero eso no es todo, también el Gotham Fan Fest contará con la presencia de Carlos “LOBO” Cuevas, un talentoso artista, ilustrador y dibujante reconocido por su trabajo en DC Comics y Marvel para sumergirnos en su maravilloso mundo creativo. Y no podemos olvidar a Gerardo Valdez, el creador del superhéroe “El Líder Fantasma”, quien compartirá sus historias y experiencias con todos nosotros.

Por si todo eso fuera poco, el Gotham Fan Fest también contará con un bazar lleno de tesoros, conferencias fascinantes, proyecciones en pantalla gigante, concursos de cosplay para lucir sus mejores batitrajes, un área de fotos para capturar recuerdos increíbles, regalos, trivias y mucho más. Así que no olvides marcar tu calendario. Este evento, en celebración por el 85 aniversario de nuestro héroe favorito, se llevará a cabo el domingo 19 de mayo en el Salón Lux del Deportivo SME Villa Coapa, desde las 11:00 y hasta las 18:00 horas.

Algo sobre el Hombre Murciélago

Batman hizo su primera aparición en marzo de 1939 en el número 27 de la serie Detective Comics, creada por el escritor Bill Finger y el artista Bob Kane. Esta fecha marca el nacimiento oficial del personaje y su introducción al mundo del cómic. Bill Finger, uno de los creadores, se inspiró en gran medida en el personaje de Zorro para desarrollar al Caballero Oscuro. De hecho, muchos elementos del personaje, como su identidad secreta, su disfraz de murciélago y su lucha contra la injusticia, tienen raíces en las aventuras del Zorro.

*Texto adaptado para + Chilango