Las ausencias forzadas tienen rostro de jóvenes en Jalisco

Cerca del 60% de las personas reportadas como desaparecidas o no localizadas en el país son menores de 35 años, de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda; los últimos casos más sonados se concentran en El Bajío

Son jóvenes y andan en grupo. Ya sea para ir al trabajo juntas, para pasar un fin de semana de descanso o simplemente porque son familia. En todos los casos que han saltado a la luz pública, las investigaciones oficiales apuntan a que fueron víctimas de secuestros colectivos en alguna parte de Jalisco. De algunas y algunos aún se desconoce su paradero, mientras que los restos de una parte fueron localizados e identificados. El caso más sonado es el de los cinco amigos de Lagos de Moreno, quienes salieron a pasar un viernes en un mirador y no regresaron a casa.

En la indagatoria, la Fiscalía del Estado de Jalisco halló restos humanos de cuatro personas en una finca en la que presuntamente estuvieron retenidos los jóvenes Dante, Roberto, Jaime, Diego y Uriel, de entre 19 y 22 años; no obstante, después el gobernador Enrique Alfaro confirmó que no se trataba de los muchachos, aunque tampoco aclaró a quiénes pertenecieron los restos.

Antes de la desaparición el 11 de agosto de los cinco amigos, ya estaba en marcha otra investigación de las desapariciones de cuatro jóvenes, tres de ellas hermanas originarias de Aguascalientes, quienes trabajaban en el municipio jalisciense de Encarnación de Díaz. Entre el 27 y el 28 de julio fueron secuestradas Adriana, Marisela y Olivia Saucedo Zermeño, así como la pareja de una de ellas. La más grande tiene 28 años. Este crimen tardó varios días en ser retomado apropiadamente por las autoridades, pues la denuncia primero fue presentada ante la fiscalía de Aguascalientes y posteriormente enviada a la de Jalisco.

A las 15 mil 12 personas desaparecidas y no localizadas en esta entidad, con corte al 15 de junio de 2023, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) se sumaron un tiempo los casos de ocho jóvenes de entre 37 y 23 años que laboraban en un call center de Zapopan, desaparecidos entre el 20 y el 22 de mayo pasados. De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se trataba de una empresa dedicada a las estafas telefónicas. Los cuerpos de cinco de ellos fueron encontrados días después en una barranca.

Sin juventud

La Comisión Nacional de Búsqueda lo dice claro en su reporte más reciente: “En México, se está desapareciendo a la juventud: cerca del 60% de las personas reportadas como desaparecidas o no localizadas son menores de 35 años”. El organismo detalla que en el caso de los hombres, el grupo etario con mayores desapariciones está entre los 20 y los 30 años, mientras que en las mujeres, entre los 15 y los 25 años. De las 286 mil 890 personas desaparecidas o no localizadas desde 1962, 110 mil 42 personas aún no aparecen.

Fotografía: cortesía