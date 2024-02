Dale libertad a tu equipo para fracasar

Enfrentó el fracaso como emprendedora y aprendió mucho de esa experiencia. Por eso Hilda López, de Jüsto, ahora lidera a su equipo dándole libertad para equivocarse y aprender

Genaro Mejía

Ella sabe muy bien lo que es el fracaso. En enero de 2019 trabajaba como Operations Manager en Amazon, después de formar parte del equipo inicial que trajo al monstruo global del e-commerce a México en 2015. Pero una espinita dentro de ella la llamaba a emprender un negocio propio y, después de más de tres años, renunció.

Junto a otros dos socios, Hilda López fundó Cadana.mx, una startup dedicada al diseño y fabricación de muebles y accesorios para interiores de hogares y oficinas. Fue una gran experiencia, pero le pasó de todo.

A ella y a sus socios les tocó enfrentar la pandemia. Antes de que el gobierno hiciera oficial el cierre de la economía, ellos decidieron parar sus operaciones por completo para no poner en riesgo a las personas. Tuvo que hablar con su equipo y proponerles que se fueran a sus casas con su sueldo cortado a la mitad, a cambio de no correr a nadie. Era la única manera de aguantar por un tiempo.

“Recuerdo la noche anterior que tuve que hablar con la gente como la más difícil de mi vida”, cuenta.

La crisis final para Hilda ocurrió al no poder conectar con sus socios fundadores. “Son personas extraordinarias los dos, pero no eran lo que yo necesitaba o lo que yo estaba buscando”, dice.

Así, con dos fracasos encima, decidió volver a Amazon en mayo de 2020, donde se quedó hasta enero de 2022, cuando fue llamada a las filas de Jüsto, que se lanzaba en México como el primer supermercado sin tiendas físicas de América Latina, funcionando por completo de forma online.

“Aprendí mucho, cometí errores, pero mis mejores aprendizajes vienen de los errores que cometí”, dice.

Hilda fue nuestra primera invitada en la Temporada 2 de Fábrica de Líderes, el podcast de GS1 México, que conduzco junto a Paola Cabrera, donde nos compartió sus momentos profesionales más difíciles, pero también nos inspiró con su manera de ver el mundo y liderar equipos.

Qué comen los líderes

Con Hilda López, Senior Head of Planning and Performance de Jüsto, platicamos, entre muchas otras cosas, de la comida para el cuerpo, la mente y el alma, pues esta segunda temporada del podcast se llama Qué comen los líderes.

Hilda es una mujer muy fitness y cuida mucho lo que come. También le gusta cocinar y en estos momentos está fascinada con preparar platillos de comida tailandesa: currys, verduras preparadas, mucho cacahuate…

Pese a cuidar mucho su dieta, confiesa que si se topa con un frasco de Nutella, nadie puede detenerla hasta que lo termina.

Para alimentar su mente le gusta mucho leer. Uno de sus autores preferidos es el empresario e inversionista Naval Ravikant, de quien nos comparte tres principios: una mente en calma, un cuerpo sano y una casa llena de amor. “Dice que son tres cosas que nadie te puede dar, que nadie te puede regalar, que no las puedes comprar y que tú tienes que trabajar para llegar ahí.”

Mantiene su espíritu fuerte buscando ocasiones para pasarla bien y divertirse. Por eso ama cantar en el karaoke. Lo más importante para tener tu alma en paz y feliz, dice, es estar con las personas correctas. “Me rodeo de gente que me inspire, que me alimente de formas positivas, que tenga algo que yo quiero, que me haga caminar hacia allá”.

Como líder, uno de sus principios básicos es enseñar con el ejemplo. “El ejemplo, ser congruente de lo que haces con lo que dices, creo que es clave para poder guiar a un grupo de personas”.

El otro principio fundamental es darles libertad a las personas para fracasar. “Se vale equivocarnos, e invito a mis equipos a que se equivoquen. Lo que no permito es que se equivoquen dos veces en la misma cosa”, dice Hilda, quien tiene claro que la innovación y el éxito no se logran si no lo intentas y fracasas: “Sólo probando es que salen las buenas ideas y el atreverte a probar viene del perderle el miedo a equivocarte.”

Genaro Mejía es periodista de negocios, consultor en comunicación y contenido estratégico, speaker y LinkedIn Top Voices Latam