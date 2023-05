Cablebús con sus dos líneas transporta a más de 60 M de usuarios en CDMX

Fotografía: Cortesía. Texto por Carlos Navarro

En las alcaldías Gustavo A. Madero e Iztapalapa el sistema de teleféricos brindan un viaje más rápido a la población, principalmente en zonas altas.

Mayor seguridad, menor tiempo de traslado, comodidad, WI-FI gratuito y hasta una pequeña siesta en el trayecto son las virtudes que Armando reconoce de la Línea 1 del Cablebús, que se ubica en la alcaldía Gustavo A. Madero. Él, al igual que 66 millones de personas, ha usado este nuevo sistema de transporte que se puso en marcha en la actual administración de la CDMX. “En las noches, cuando las cosas se ponen más feas allá abajo, el Cablebús es sinónimo de seguridad, las personas de Cuautepec podemos viajar cómodamente y sin preocupaciones, sin embargo, creemos que este sistema debería operar como los otros sistemas de transporte, es decir, hasta las 12 de la noche”, cuenta el usuario frecuente.

RESULTADOS

El Sistema Cablebús, desde que fue puesto en marcha en julio de 2021 y hasta el corte de marzo de 2023, ha transportado a más de 66 millones de usuarios, quienes han hecho uso de las dos líneas que se ubican en las alcaldías Iztapalapa y Gustavo A. Madero. En la Línea 2, que corre de Constitución de 1917 a Santa Marta, se han movilizado 38.4 millones de personas en 20 meses, es decir, una media mensual de 1.9 millones de usuarios (casi toda la población de la alcaldía). Las terminales son las estaciones más usadas en la Línea 2: Constitución de 1917, 12.6 millones de usuarios y Santa Marta, 6.6 millones; mientras que el resto ronda los 3 millones, en el periodo evaluado. La Línea 2 ha funcionado más de 600 mil minutos, de los cuales sólo en 632 ha suspendido el servicio momentáneamente por 10 casos, como un sismo, la falla de un interruptor o un cambio de rodillo. En el caso de la Línea 1, que va de Indios Verdes a Cuautepec, entre julio de 2021 y marzo de 2023, se han trasladado 28.09 millones de usuarios. Indios Verdes, con más de 10 millones de traslados, es la estación de mayor afluencia en este Cablebús.

UN VIAJE PROFUNDO

Desde el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) de Constitución de 1917, las cabinas toman su rumbo hacia lo más alto del oriente capitalino. Cuesta siete pesos, una tarifa similar que tendría un viaje en el transporte concesionado. José Juan lo usa seguido, casi todos los días, y reconoce que a veces, cuando no tiene preocupaciones o presiones por el trabajo, el trayecto y la vista le dan calma para pensar un poco. “Hay ocasiones en que simplemente te pierdes, te pones tus audífonos y te viajas en tus pensamientos; a veces te ayuda a reflexionar sobre tu vida. Incluso, en las noches me ha pasado que en un parpadeo llego a mi casa”, cuenta el usuario que se moviliza entre Constitución de 1917 a San Miguel Teotongo, de lunes a sábado. La ruta muestra algo ajeno al andar diario de los capitalinos: las azoteas, ver aquellas que están adornadas con grafittis murales y tendederos o las que han encontrado un espacio para una tarde tranquila con una bonita terraza. Da la perspectiva de Iztapalapa, del bullicio diario de las vialidades que conducen a una atropellada coreografía de la Sierra de Santa Catarina.

JUSTICIA SOCIAL

En las inauguraciones de las dos líneas que ya funcionan, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que los proyectos representan la justicia social para las personas que menos tienen. En la inauguración de la Línea 1, comentó: “esto se resume en progreso con justicia, en reducir las desigualdades, esto es la Cuarta Transformación de la vida pública de México. El Cablebús es eso, reduce desigualdades y promueve la justicia porque se invierte donde históricamente no se había invertido”. Semanas después, en el caso de la Línea 2, la mandataria capitalina retomó un discurso similar: “es un ejemplo de justicia social. Así que, desde Iztapalapa, ya no solamente para el mundo serán Los Ángeles Azules, sino también el Cablebús, las Utopías, los PILARES, los Senderos para Mujeres Libres y Seguras; es un ejemplo de cómo, en tres años, cuando no hay corrupción y no hay privilegios, se invierte en los que menos tienen”.

TRAZO

La Línea 1, que va de Indios Verdes a Cuautepec, tiene seis estaciones a lo largo de 9.2 kilómetros de longitud; mientras que la 2, que recorre de Santa Marta a Constitución de 1917, tiene 10.6 kilómetros. Actualmente se construye una tercera línea que busca conectar las cuatro secciones del Bosque de Chapultepec. Las autoridades de esta administración buscan heredar un plan maestro para la creación de próximos trazos en zonas como Tlalpan o Magdalena Contreras.

