Cómo aumentar las ventas de tu negocio con las redes sociales 

Por Laura Ramírez Delgado

Cuando emprendes, tan importante es tener una buena idea como saberla vender. Es por ello, que una de las tareas esenciales en los negocios es contar con canales para comunicar tu propuesta de valor a los públicos a los que te diriges. Las redes sociales se han convertido, sin duda, en el medio ideal para poder acceder a diferentes grupos de personas de una manera sencilla y sin invertir mucho dinero.

¿En qué red social debo estar?

Esta es, quizás, una de las preguntas más recurrentes en los emprendedores. La respuesta es muy sencilla: tienes que estar en las redes en las que está el mercado al que te quieres dirigir. No todo el mundo usa los mismos canales digitales aunque tenga cuentas abiertas en varios espacios.

¿Cómo puedes saberlo? Accede a las estadísticas de cada espacio, o bien, realiza búsquedas en asociaciones oficiales para conocer estos datos.

Por ejemplo, del 95 por ciento de los internautas mexicanos tienen Facebook, sin embargo esto no significa que todos lo usen activamente. Segmentos más jóvenes de personas se han ido a Instagram y Tik Tok.

¿Necesito contratar a alguien?

No necesariamente, sin embargo, crear contenido es una tarea que absorbe mucho tiempo y que debes realizar de forma muy organizada. Si la operación cotidiana de tu negocio no te permite esa disponibilidad de tiempo, si es mejor que alguien más lo haga por ti.

¿Y sí van a a aumentar mis ventas?

No. Al menos, no usando las redes por sí solas. Sin embargo, generando una estrategia de contenido de valor para tu público puedes darte a conocer y eso, eventualmente, facilitará que tengas mejores ventas, lo cual creará una reputación positiva en tu marca y se traducirá en un incremento. No es magia, es mucho trabajo y dirección con objetivos de negocio.

Creo que hoy en día tener redes sociales abiertas y activas es casi como una tarjeta de presentación. Pueden facilitar el proceso de venta de forma acelerada, pero hay que saberlo hacer. Si no te da la vida, mejor acércate a emprendimientos digitales y busca generar sinergias para que no inviertas tanto y puedas tener tus redes al día.