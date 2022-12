¿Cómo cerrar el año si tienes un negocio?

Fotografía: Shutterstock

Al final del año, dedica algo de tiempo a hacerte preguntas importantes para fijar objetivos para el año que viene y mantener el rumbo de tu negocio.

Como empresarios, nos enfrentamos a muchos retos y tensiones a lo largo del año. Desde tratar con clientes hasta estar al día de las tendencias en constante evolución, puede ser difícil dar un paso atrás y reflexionar. Te propongo hacer una análisis muy popular en el emprendimiento, que en pasos muy sencillos te puede llevar a evaluar cómo llevaste tu negocio y el balance en tu vida durante este 2022.

¿Cuáles han sido los mayores éxitos del año?

Responder esta pregunta te ayudará a apreciar todas las cosas buenas que te han pasado este año, para mantenerte agradecido y motivado. Esto provocará que te sientas feliz, optimista y menos estresado. Toma un momento para pensar en lo que ha ido bien este año y anótalo. Reconocer tus triunfos es muy importante. No solo en lo laboral, sino en lo personal.

¿Cuáles han sido los mayores retos a los que me he enfrentado?

Cuando te enfrentas a retos, no debes ignorarlos. Es muy bueno reflexionar sobre ellos, para aprender de la experiencia. Todo lo que no salió tan bien puede ser una gran oportunidad para mejorar tu negocio y a ti. Cuando reflexiones sobre esto, piensa en qué los causó, cómo los enfrentaste y qué puedes hacer para evitar situaciones similares en el futuro. De nuevo, hazlo no solo en lo profesional, piensa en ti en tu desarrollo como persona.

¿Qué aprendí de estas experiencias?

Lo más importante del proceso de emprendimiento es el aprendizaje que conlleva. Darte tiempo para pensar en todo el nuevo conocimiento que ahora tienes y que, sin duda, te transformó en una mejor persona. ¿Eres más paciente con tus clientes? ¿Contigo mismo o contigo misma? ¿Qué habilidades tienes ahora que no tenías en enero? ¿Qué cosas no quieres repetir? ¿Cuáles sí? Intégralo en todas las áreas de tu vida.

ES MOMENTO DE PLANEAR 2023 PARA TU NEGOCIO

Toda buena reflexión de cierre de año debe enfocarse no solo en lo que ya pasó, sino también en lo que sigue.

Por eso es fundamental arrancar con la planeación 2023 de tu negocio de una vez, aunque sea en términos muy ligeros y sencillos. Para lograrlo basta con responder un par de preguntas muy puntuales. ¿Qué quieres para el año que entra? ¿Qué debes aportar para conseguirlo?

La gran ventaja de haber realizado primero una reflexión anual de logros y retos es que te

ayudará a clarificar lo que sí quieres para el siguiente periodo y sobre todo, lo que no quieres vivir de nuevo. Esto te permitirá mantenerte en tu centro y con toda la motivación para lograrlo a lo largo del año y poder plasmarlo después en un plan de acción. Cuando estés pensando en lo que viene, no conviene poner límites. Piensa en todo lo que te gustaría que ocurra en las distintas áreas que te conforman, y agrégale una intención positiva. Este ejercicio es básico para mantener el rumbo y poder avanzar.

¿Qué debes aportar directamente para lograrlo?

En la operación de negocio puede ser fácil dejarse llevar por el ajetreo diario y perder de vista los objetivos y la parte que te toca detonar directamente. Lo que hace la diferencia entre sueños y metas es la parte de responsabilidad asumida y ejecutada durante un periodo de tiempo. ¿Qué cosas dependen de ti? Hay que empezar a enlistarlas para poder bajarlas a una planeación más detallada después.

¿Y la motivación?

Una forma estupenda de mantener la alineación con lo que deseas es rodearte de la gente correcta. Acércate a personas que ya están dónde te gustaría estar. con quien puedas compartir temas en común alrededor de tu negocio y que te permita aprender.

Texto por Ana Laura Ramírez

Si te gustó esta nota y quieres saber más sobre recomendaciones, tips y noticias, suscríbete a nuestro newsletter de Máspormás y disfruta de la mejor información.